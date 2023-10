En lisant l’article du collègue Philippe Crépeau sur la levée de fonds que doivent faire nos champions de ski alpin pour payer leur saison, j’ai été, comme beaucoup d’entre vous, offusqué. Cependant, je crois que cette situation ouvre la porte à une réflexion plus profonde sur la place du sport dans notre société.

Il est facile de blâmer les fédérations sportives et l’organisation À nous le podium qui gèrent le financement du sport au Canada. C’est vrai, il est inacceptable qu’une championne du monde comme Laurence St-Germain doive débourser 20 000 $ pour représenter son pays, mais si nous ne nous donnons pas les moyens, cette triste réalité persistera.

Commençons par analyser les faits :

D'abord, le financement gouvernemental du sport au fédéral n’a presque pas changé depuis plus de 12 ans.

Vous trouvez que votre brocoli coûte plus cher depuis quelque temps? Imaginez les frais de déplacement pour une fédération lorsque son équipe de 20 athlètes, entraîneurs et personnel de soutien est sur la route plusieurs mois par an. On parle d’une augmentation de plus de 30 %, tandis que les revenus restent sensiblement les mêmes.

Ensuite, parmi les grandes nations de ski alpin, le Canada est de loin le plus désavantagé financièrement.

L’équipe de France peut faire plusieurs stages d’entraînement à un coût très modique, car chacun peut s’y rendre en voiture ou en train. C’est un peu la même chose pour tous les pays d’Europe.

Cette situation devient encore plus préoccupante pendant la saison de Coupe du monde. Il y a 5 étapes (toutes disciplines et genres confondus) en sol nord-américain par rapport à 36 en Europe, de la Slovénie à la Scandinavie. Imaginez la différence sur le budget!

Le budget annuel de Canada Alpin est d’environ 18 millions de dollars, ce qui inclut aussi le ski cross et le paraski. Une fédération a bien plus à faire que simplement encadrer ses meilleurs athlètes; elle doit également assurer le développement de son sport et de ses entraîneurs à l’échelle nationale. Le budget pour les programmes d’équipes nationales est donc de 10 millions pour encadrer une cinquantaine d’athlètes.

La télédiffusion des courses est cruciale, mais...

Nous savons tous qu’il est difficile d’augmenter la notoriété d’un sport et de fidéliser le public si nous ne voyons jamais ces skieurs à l’écran. En d’autres termes, comment susciter l’engouement si nous n’entendons parler de la course qu’une fois qu’elle est terminée?

Comme j’ai mentionné précédemment, 36 des 41 courses de ski alpin se déroulent à plus de six heures de décalage horaire avec le Québec. À notre réveil, la plupart des courses sont déjà terminées, et si un athlète canadien a réussi une belle performance, nous l’apprenons en ouvrant notre téléphone.

Les passionnés de ce sport regarderont les courses en rediffusion, mais pour ceux qui aiment le ski alpin sans être passionnés, très peu prendront le temps de regarder une course dans son intégralité.

Je suis d’accord que nous devons continuer à lutter pour créer une habitude d’écoute et offrir une plus grande visibilité à ces skieurs. Cependant, il faut aussi être réaliste et accepter que nous vivons désormais dans un marché de niche de plus en plus fragmenté.

Chaque sport a son propre public captif, et l’objectif doit être de les servir efficacement sans trop espérer conquérir le reste du marché qui démontre un intérêt limité, sauf lorsque quelque chose d’exceptionnel se produit. Comme le 18 février 2023 lorsque Laurence St-Germain est devenue championne du monde en slalom. Pendant quelques jours, même ceux qui ignoraient tout de cette course parlaient de cette skieuse extraordinaire du Mont-Sainte-Anne.

Ainsi, je reviens à ma réflexion initiale sur la place du sport dans notre société et sur la question de savoir si Canada Alpin est vraiment responsable de ce manque de financement.

Pour mieux comprendre la réalité de cette fédération nationale, j’ai contacté sa présidente et directrice générale, Therese Brisson. Son message était clair : Si nous voulons que le sport soit accessible, le financement public doit au moins suivre l’inflation des 12 dernières années.

Canada Alpin a investi beaucoup d’efforts pour reconstituer son conseil d’administration, dont les membres ont directement contribué au soutien de l’équipe nationale avec plus d’un million de dollars en dons philanthropiques.

Même chose du côté des revenus de commandites qui ont doublé depuis quelques années, mais ils sont quand même à des lunes de ce que d’autres équipes de ski alpin génèrent.

Mme Brisson ne crie pas victoire, loin de là. Elle et son équipe travaillent ardemment pour rendre leur produit des plus attrayants pour le secteur privé.

Voilà pourquoi, entre autres, ils ont pris la décision d’organiser une Coupe du monde au mont Tremblant en décembre, au moment où l’équipe technique féminine connaît du succès.

La raison est tout aussi logique en ce qui a trait aux 20 000 $ que chaque athlète doit fournir. Afin de leur offrir le meilleur encadrement possible et de ne pas couper, par exemple, des stages d’entraînement, on devait leur demander une contribution.

Pour toutes les raisons que j’ai énumérées plus tôt, des choix difficiles devaient être faits. Soit on coupe au maximum dans le programme et c’est gratuit pour les athlètes, ou on leur demande de faire des levées de fonds pour assurer un encadrement respectable pour tous.

L’autre option était que les meilleurs athlètes n’aient pas à participer à cette campagne de financement, mais que ceux qui se retrouvent plus bas au classement ou qui viennent de se joindre à l’équipe contribuent de façon encore plus significative. Une option qui a reçu très peu de soutien dans l’organisation.

Alors, oui, on peut crier à l’injustice parce que nos meilleurs athlètes canadiens doivent débourser des sommes astronomiques pour représenter notre pays, mais si on ne se donne pas les moyens de suivre au moins l’inflation, on n’y arrivera jamais.

Et si notre société décide que d’investir dans le sport n’est pas une priorité, alors les fédérations nationales sont condamnées à l’échec, selon moi.

Avant de dire que le sport olympique ne devrait pas être une priorité, pensez aux répercussions que cela aura sur la jeunesse, même si l’argent ainsi économisé était réaffecté pour rendre le sport accessible à tous. Il est un peu naïf de penser que sans le sport de haut niveau, nos jeunes auront l’inspiration nécessaire pour pratiquer du sport de compétition.

Les sports deviendront un peu comme le ballon chasseur à la petite école, un simple jeu. Je suis le premier à promouvoir le jeu, mais sans la compétition, le jeu perd vite sa pertinence.

Donc si, comme moi, vous êtes choqués de voir nos champions et championnes organiser des soupers spaghetti pour financer leur saison, la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous rendre par dizaine de milliers à Tremblant les 2 et 3 décembre pour assister à la Coupe du monde.