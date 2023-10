Deuxième défaite pour Pavan et McBain aux mondiaux de volleyball de plage

La paire canadienne composée de Sarah Pavan et Molly McBain s'est inclinée face au duo Raïsa Schoon-Katja Stam, dimanche aux Championnats du monde de volleyball de plage au Mexique.

Les Néerlandaises, 7e au classement mondial, l'ont emporté en 3 manches (21-15, 17-21 et 15-7).

Stam a inscrit 21 points, tandis que McBain en a marqué 20.

C'est une deuxième défaite en autant de matchs pour les Canadiennes, qui avaient perdu samedi contre les Suisses Esmée Bobner et Zoé Vergé-Dépré. Pavan et McBain se retrouvent au dernier rang du groupe H, avec un dernier match à jouer lundi.

Chaque groupe compte 4 équipes, et les deux premières accèdent à la ronde éliminatoire. Le tournoi compte 12 groupes; les quatre équipes avec la meilleure fiche au 3e rang de leur groupe avanceront également.

Plus tard dimanche, Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, classées 4e au monde, affrontement les représentantes du Paraguay Michelle Amarilla et Erika Bobadilla. Chez les hommes, Sam Schacter et Daniel Dearing ont rendez-vous avec les Mexicains Juan Vurgen et Miguel Sarabia.