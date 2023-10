Valérie Maltais remporte le départ groupé et obtient un troisième titre à Calgary

Valérie Maltais a couronné la dernière journée des Championnats canadiens de patinage de vitesse sur longue piste à Calgary, dimanche, mettant la main sur la couronne du départ groupé à l’échelle nationale pour la deuxième année d’affilée.

Maltais, originaire de La Baie au Saguenay, a franchi la ligne d’arrivée avec 63 points, devançant Darby Beeson et Rose-Anne Grenier, de Sainte-Marie, qui ont affiché 40 points et 20 points, respectivement.

La victoire permet à la patineuse de 33 ans de conclure son week-end avec trois titres nationaux, elle qui a aussi été championne au 3000 m et au 1500 m, en plus de décrocher l’argent au 5000 m.

Je suis très contente de ma course. Je trouve ça toujours difficile le départ groupé au Canada, la dynamique est vraiment différente par rapport aux Coupes du monde. Quand il y a eu une échappée, je n’ai pas voulu réagir tout de suite, pensant que d’autres filles étaient pour y aller, mais je ne voulais pas non plus que ça parte sans moi, donc je l’ai fait avant qu’il ne soit trop tard. Je pense que c’était le bon choix à faire au bon moment , a déclaré Maltais.

Publicité

Chez les hommes, Jordan Belchos s’est détaché du peloton avec deux tours à faire et il a ensuite tenu bon jusqu’à la fin, l’emportant en 7 min 40 s 46/100. Les deux autres places sur le podium sont allées à Hayden Mayeur, deuxième avec une avance de seulement trois centièmes de seconde sur le médaillé de bronze, Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke.

Les athlètes ont aussi pris part au deuxième 1000 m de la compétition, dimanche, des courses qui leur permettaient de récolter des points pour les classements nationaux de fin de saison servant à sélectionner les membres de l’équipe nationale et de l’équipe NextGen.

Maddison Pearman, qui avait terminé deuxième du premier 1000 m, vendredi, a remporté l’épreuve féminine avec un chrono de 1 min 15 s 62/100, tandis que David La Rue, de Saint-Lambert, a été le meilleur patineur chez les hommes, affichant un temps de 1:08,89

L’équipe canadienne de longue piste lancera sa saison à l’échelle internationale dans un mois avec la tenue d’étapes de la Coupe du monde à Obihiro (10 au 12 novembre), Beijing (17 au 19 novembre), Stavanger (1er au 3 décembre) et Tomaszów Mazowiecki (8 au 10 décembre).