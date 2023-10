L’état-major du Canadien sous Jeff Gorton et Kent Hughes n’a jamais vraiment vu chez Joel Armia le joueur qui avait convaincu Marc Bergevin de lui octroyer un contrat de quatre ans d’une valeur moyenne annuelle de 3,4 millions $.

Depuis le jour de l’embauche de Gorton, Armia a disputé 80 matchs dans l’uniforme du Canadien et n’a récolté que 24 points. Mais même ce qu’il faisait de bien autrefois quand il ne produisait pas à l’attaque – sa capacité à écouler du temps en zone adverse, à remporter ses batailles le long des rampes, à bien protéger la rondelle, à contribuer en infériorité numérique – semblait s’effacer à mesure que son impact offensif disparaissait.

Aux grands maux les grands moyens : le Canadien a soumis son nom et celui du défenseur droitier Gustav Lindström au ballottage, dimanche, dans le but de les céder au Rocket de Laval.

Jeudi, au Mont-Tremblant, nous avons demandé à Martin St-Louis quel genre de chaise il entrevoyait pour Armia, et l’entraîneur-chef a répondu en haussant les épaules qu’il ne le savait pas.

Une question semblable à propos de Tanner Pearson, deux jours plus tard, a donné un éclairage plus précis.

Tu vois que c’est un pro, a répondu St-Louis à propos de Pearson. Il peut jouer bien des rôles. Il sait qui il est. Sa place est dans l’équipe. Quel rôle exactement va-t-il jouer? On va voir. Mais c’est un gars en qui tu as confiance quand il est sur la glace, et c’est un bon exemple pour nos jeunes joueurs.

Sa place est dans l’équipe.

Armia n’avait plus assez de cartouches pour que St-Louis dise la même chose à son sujet.

Ses éclairs de génie étaient devenus trop rares et sa confiance trop fragile pour que le Canadien continue d’essayer de repartir la machine sans que cela se fasse aux dépens de jeunes joueurs plus prometteurs.

St-Louis a mentionné à quelques reprises durant le camp d’entraînement que démontrer son aptitude à jouer en désavantage numérique était une façon pour un joueur d’augmenter sa valeur et son utilité au sein de la formation. Or, l’utilisation d’Armia en infériorité numérique durant le camp donnait un indice de ce qui se tramait.

Les attaquants les plus utilisés à court d’un homme durant le camp d’entraînement ont été Rafaël Harvey-Pinard (9:25), Jesse Ylönen (8:46) et Emil Heineman (8:00), qui ont chacun disputé quatre matchs.

Armia, lui, n’a joué que 28 secondes en infériorité dans les deux rencontres auxquelles il a pris part. Ylönen et Heineman étaient en compétition directe avec lui.

Il serait surprenant qu’Armia soit réclamé au ballottage. Non seulement lui reste-t-il une autre saison à 3,4 millions $ après celle-ci, mais le fait qu’il empochera 4,8 millions $ en dollars réels cette année le rend encore moins attrayant.

Cela fera mal au portefeuille cette année, mais tout cet argent versé en 2023-2024 fait en sorte que le racheter l’été prochain ne sera pas du tout prohibitif. Si c’est la voie que le Tricolore décidait d’emprunter, cela lui coûterait 866 667 $ l’an prochain et 1 266 667 $ l’année suivante selon Cap Friendly.

Certains s’inquiètent de ce que la présence d’Armia pourrait créer au sein du Rocket. Un joueur de la LNH qui atterrit dans la Ligue américaine de cette façon n’est jamais heureux d’une telle situation, mais il serait étonnant qu’Armia devienne une distraction. C’est un homme réservé, mais apprécié dans une équipe, et qui n’est pas du genre à faire des vagues.

Sans compter qu’il pourrait l’objet d’un rappel à tout moment.

Cayden Primeau en match préparatoire, la semaine dernière face aux Maple Leafs de Toronto.

Le Canadien craignait de perdre Primeau

Au-delà de l’audacieuse décision concernant Armia, le plus révélateur dans les mouvements de personnel de dimanche concerne les joueurs que le Canadien n’a pas soumis au ballottage.

C’est devenu un trait caractéristique de l’administration Gorton-Hughes : les jeunes joueurs ayant grandi dans l’organisation ne doivent pas être abandonnés sans que l'équipe obtienne quelque chose pour leurs services.

L’an dernier, le CH avait fait des contorsions et décidé d’amorcer la saison avec seulement six défenseurs à Montréal de manière à garder une place pour Michael Pezzetta, qu’il craignait de perdre au ballottage.

Cette fois-ci, le fait que le gardien Cayden Primeau et l’attaquant Jesse Ylönen aient été retenus témoigne encore de la méfiance qu’entretient le Canadien à l’égard de ce processus.

On s’explique mal la crainte qu’avait la direction à l’idée qu’une autre équipe réclame Primeau, car cela aurait impliqué qu’elle le considère comme étant meilleur que le gardien auxiliaire qu’elle a déjà sous la main. Mais peu importe ce qu’on en pense, le Canadien avait un doute raisonnable à savoir que Primeau aurait été réclamé, même si des vétérans comme Martin Jones, Magnus Hellberg et Alex Stalock, entre autres, ont été offerts à tous dimanche après-midi.

Après s'être départi du vétéran Casey DeSmith il y a quelques semaines, le Tricolore se serait retrouvé avec un manque de profondeur flagrant devant le filet s'il perdait Primeau au ballottage. C'est un risque qu'il n'a pas voulu courir.

À noter que le Canadien n’est pas la seule équipe à avoir fait ce calcul. Les Red Wings de Détroit ont décidé de faire une place au vétéran Alex Lyon dans un rôle de troisième gardien par peur de le perdre au ballottage.

Quant à Ylönen, on peut débattre du fait qu’il a été ou non parmi les 14 meilleurs attaquants de l’équipe au camp d’entraînement. S’il avait pu être cédé au Rocket sans passer par le ballottage, la réalité aurait peut-être été différente pour lui.

Ylönen est un patineur redoutable qui a ajouté à sa charpente cet été de façon à être plus efficace le long des rampes. Le Canadien semble prêt à lui donner le bénéfice du doute et à continuer de l’appuyer dans son développement.

Ylönen est un peu pris entre l’arbre et l’écorce, car il est un joueur à vocation offensive, mais qui n’a pas encore démontré qu’il avait suffisamment d’attaque en lui pour se démarquer à l’échelle de la LNH. Pour l’instant du moins, il ne peut pas s’accrocher à la LNH sur la foi de ses atouts défensifs. Mais comme nous l’avons vu, le fait que St-Louis lui ait donné de nombreuses chances de se faire valoir en infériorité suggère que l’entraîneur-chef voulait l’aider à se trouver un rôle.

Il aurait pu y avoir de l’intérêt pour Ylönen au ballottage en raison de son petit salaire et d’un potentiel qui n’est pas encore pleinement exploité à 24 ans. Le genre de cocktail qui rend le Canadien réticent à exposer un joueur comme Ylönen au ballottage.

Le CH fait énormément confiance à son équipe de développement pour extraire le maximum de chacun de ses joueurs. En ce sens, Ylönen est au bon endroit pour continuer son perfectionnement, mais il ne lui reste pas beaucoup d’espace sur la piste d’atterrissage s’il veut démontrer qu’il est un joueur de la LNH à temps plein. Heineman lui souffle dans le cou et Joshua Roy sera un facteur à considérer avant longtemps.

En ce sens, Ylönen obtient un sursis, et la balle est dans son camp pour démontrer sa valeur.

Et maintenant?

Christian Dvorak et Chris Wideman sont de sérieux candidats pour commencer la saison sur la liste des blessés à long terme, ce qui permettra au Canadien de garder d’autres joueurs. Ylönen et Pezzetta seront vraisemblablement les 12e et 13e attaquants. De là à prédire le renvoi de Heineman dans la Ligue américaine, il n'y a qu'un pas.

Avec 13 attaquants, la présence de trois gardiens fait en sorte que le Canadien ne pourrait garder que sept défenseurs.

Tous ceux qu’il est susceptible de retrancher d’ici 17 heures, lundi, n’ont pas à être soumis au ballottage, que ce soit Justin Barron, Mattias Norlinder, Jordan Harris ou Arber Xhekaj.