Les Alouettes de Montréal ont perdu les services de leur receveur Kaion Julien-Grant pour le reste de la saison.

Blessé lors de la rencontre de la semaine dernière contre le Rouge et Noir d'Ottawa (4-11), Julien-Grant a été opéré à l'épaule et l'entraîneur-chef Jason Maas a confirmé dimanche qu'on ne le reverrait plus d’ici la fin de la campagne.

Son absence permettra au jeune Canadien Shedler Fervius de disputer une deuxième rencontre de suite. Cole Spieker et James Letcher fils seront également de la formation.

Julien-Grant conclut donc sa quatrième saison avec les Alouettes (8-7) après neuf rencontres, au cours desquelles il a capté 37 passes pour 512 verges.

Les Alouettes compteront tout de même sur du renfort au sein de leur groupe de receveurs, puisque la recrue Austin Mack sera de retour. Il avait raté la rencontre du week-end dernier.

Mack pointe au 5e rang du circuit Ambrosie avec 1057 verges de gains aériens sur 70 attrapés.

Ouvrir en mode plein écran Austin Mack a récolté 106 verges par la passe face aux Tiger-Cats. Photo : The Canadian Press / Nick Iwanyshyn

Stanback et Côté à l'écart

Il n'y a pas que Julien-Grant qui ratera la rencontre de lundi. Le demi à l'attaque William Stanback et le botteur de précision David Côté seront également tenus à l'écart.

Publicité

Stanback ne s'est pas entraîné de la semaine en raison d'un virus. Il cédera sa place à Walter Fletcher, qui s'est avéré tout aussi menaçant que lui quand il a été appelé à le remplacer cette saison.

Côté est, quant à lui, incommodé à une hanche et il ratera un premier match avec les Alouettes. Son absence permettra au Mexicain Jose Maltos de disputer une première rencontre dans l'uniforme bleu, blanc et rouge.

Maltos roule sa bosse dans la LCF depuis 2018 et il a joué quelques rencontres en 2019, avec Ottawa, sans toutefois effectuer de botté. Embauché par les Alouettes en décembre dernier, il aura la chance de tenter les bottés de transformation et les placements, lundi.

Je suis très emballé et reconnaissant envers les Alouettes, a raconté Maltos. Je m'entraîne très fort depuis 2018 pour cette première occasion.

Je ne souhaite jamais de malheur à mes coéquipiers, mais si l'équipe a besoin de moi, je me suis assuré d'être prêt depuis mon arrivée ici, a-t-il ajouté.

Garder les Tiger-Cats à distance

Les Tiger-Cats de Hamilton (8-8) ne perdent plus. Ils ont signé samedi leur cinquième gain de suite contre des clubs autres que les Argonauts de Toronto et ils sont maintenant à égalité avec les Alouettes, avec 16 points, grâce à leur actuelle séquence de 5-2.

Publicité

C'est pourquoi les Montréalais ne pourront pas confirmer leur 2e place dans l'Est advenant une victoire contre le Rouge et Noir. Même s'ils détiennent le bris d'égalité face aux Tiger-Cats, les troupiers de Jason Maas souhaitent sûrement ne pas avoir à miser sur une victoire contre Hamilton lors du dernier match de la saison, le 28 octobre, pour confirmer ce second rang.

Une victoire lundi permettrait aux Oiseaux de reprendre une priorité de deux points sur Hamilton. L'occasion est belle de se détacher contre un adversaire qu'ils ont déjà vaincu trois fois cette saison.

Il est très difficile de battre une équipe trois fois dans une même campagne. Quatre, c'est presque du jamais vu, a noté Maas. Tous les matchs contre eux ont été serrés sauf le dernier, mais nous avons obtenu six revirements dans ce duel, ce qui a grandement influencé le résultat.

L'avantage va à l'attaque dans une telle situation, a de son côté indiqué le quart-arrière Cody Fajardo. C'est plus facile pour l'attaque de changer son cahier de jeux rapidement, surtout lors de deux matchs consécutifs, que pour la défense. Les caprices du calendrier font en sorte qu'on affronte Ottawa quatre fois. Notre objectif n'est pas une quatrième victoire contre eux, mais plutôt une neuvième victoire cette saison afin de se donner du rythme en vue des éliminatoires.

La tradition se poursuit

Comme c'est la tradition depuis plusieurs années, des joueurs et des entraîneurs des Alouettes visiteront la Mission Bon Accueil afin de servir des repas de l'Action de grâce à des centaines de personnes. Les joueurs s'y regrouperont après la rencontre, vers 17 h 30.

Fondée en 1892, la Mission Bon Accueil offre plusieurs programmes de soutien aux personnes en situation d'itinérance, aux jeunes mères, aux familles démunies et aux jeunes en difficultés.