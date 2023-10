Verstappen l’emporte au Qatar, McLaren s’approche d’Aston Martin

Malgré la chaleur accablante et les exigences de la FIA pour préserver les pneus, Max Verstappen a parfaitement géré sa course et a fait cavalier seul dimanche au Grand Prix du Qatar pour ainsi savourer une 14e victoire cette saison.

Le Néerlandais, qui s'est assuré un troisième titre mondial de suite samedi, a tourné comme un métronome sous les projecteurs du circuit de Lusail.

Derrière la Red Bull, McLaren a encore placé ses pilotes sur le podium.

Oscar Piastri, vainqueur de la course sprint la veille, a fini 2e devant son coéquipier Lando Norris. L'écurie fondée par Bruce McLaren est vraiment l'équipe en forme du moment.

Le plus important était le premier relais après j'ai pu gérer. Mais les McLaren étaient encore très rapides aujourd'hui et cela a rendu la course difficile. Il reste encore des courses à faire et je veux les gagner , a-t-il expliqué, épuisé par la chaleur comme l'ensemble des pilotes.

Ouvrir en mode plein écran Lando Norris félicite son coéquipier Oscar Piastri au terme du Grand Prix du Qatar. Photo : Getty Images / Clive Rose

Les équipes avaient l'obligation de changer les pneus des monoplaces au bout de 18 tours maximum en raison des craintes de Pirelli au sujet de leur résistance sur le circuit resurfacé.

Ce qui a obligé les stratèges à faire beaucoup de calculs pendant la course, aux pilotes à s'arrêter trois fois et à y aller pied au plancher à chaque tour de chacun des relais.

C'était la course la plus dure de ma vie, a admis Piastri. Les trois arrêts ont été très durs, cela été quasiment à fond du début à la fin et j'ai eu l'impression de faire des tours de qualification en permanence.

L'équipe Aston Martin a marqué 11 points, encore une fois grâce à l'Espagnol Fernando Alonso, 6e. Mais la FIA pourrait le pénaliser pour une manoeuvre dangereuse au 33e tour. Après une sortie dans le gravier, il est revenu en piste dans la trajectoire de la Ferrari de Charles Leclerc. À suivre.

Lance Stroll, lui, a fini au 11e rang après de belles batailles, mais il a reçu deux pénalités (deux fois 5 secondes) pour avoir outrepassé les limites de la piste. Le Québécois n'a pas marqué le moindre point depuis le retour de la pause estivale le 25 août.

Quel dommage de rater les points après avoir disputé de grosses batailles dans des conditions extrèmes, a dit Stroll. Les forces G dans les virages étaient éprouvantes. Mais la voiture était plus compétitive, et l'équipe a pris de bonnes décisions stratégiques et a fait du bon boulot durant les arrêts aux puits dans des conditions difficiles.

Stroll voudra oublier un week-end très difficile qui l'a vu perdre son sang froid vendredi, après sa contre-performance en qualification.

Aston Martin s'accroche à sa 4e place au classement des constructeurs, mais n'a plus que 13 points d'avance sur McLaren.

La course a été marquée par l'accrochage entre les pilotes de l'équipe Mercedes-Benz au premier tour.

Hamilton semble avoir été optimiste dans sa tentative de dépasser son coéquipier par l'extérieur au premier virage. Il a heurté Russell et a perdu un pneu. Il a fini sa course dans le gravier.

C'est un incident de course. Je me suis même prêt à prendre la responsabilité. C'était très serré et George n'avait nulle part où aller. J'avais envie d'attaquer et de passer devant, mais ce n'est clairement pas un bon résultat aujourd'hui , a expliqué Hamilton dans le paddock.

Ouvrir en mode plein écran Lewis Hamilton a perdu un pneu dans la collision du premier virage qui l'a éliminé. Photo : Getty Images / Mark Thompson

George Russell a pu continuer après un arrêt aux puits à la fin du premier tour et finir l'épreuve au 4e rang, malgré quatre arrêts au total. Une belle performance du Britannique dans les circonstances.

Cet incident a rappelé de mauvais souvenirs­ à Mercedes-Benz.

Classement du Grand Prix du Qatar, 17e manche de la saison 2023 :

Max Verstappen (NED/Red Bull) les 308,883 km en 1 h27:39,168 Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 4,833 secondes Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 5,969 George Russell (GBR/Mercedes-benz) à 34,119 Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 38,976 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 49,032 Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 62,390 Valtteri Bottas (FIN/Sauber Alfa Romeo-Ferrari) à 66,563 Zhou Guanyu (CHN/Sauber Alfa Romeo-Ferrari) à 1:16,127 Sergio Pérez (MEX/Red Bull) à 1:20,181 Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1:21,652 Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) à 1:22,300 Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) à 1:31,014 Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) à 1 tour Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) à 1 tour Liam Lawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull) à 1 tour

Meilleur tour en course :

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:24,319 au 56e tour (moyenne: 216,165 km/h)

Abandons :