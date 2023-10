La soirée de samedi n’a pas été la plus glorieuse de la carrière du promoteur de boxe Yvon Michel. C’est le moins que l’on puisse dire.

La Place Bell de Laval était le théâtre, samedi, d’un gala de boxe dont le plat de résistance était un combat de Championnat du monde féminin (catégorie poids mouches légères) entre la Québécoise Kim Clavel et la championne en titre, l’Argentine Evelin Bermúdez. L’enjeu de cet affrontement : les titres unifiés de l’IBF et de la WBO.

À l’issue des 10 rounds, le juge Bill Lerch, originaire de Chicago, a remis une carte de 98-92 pour la Québécoise. Toutefois, le juge québécois Benoît Roussel et le juge Frank Lombardi, du Connecticut, ont vu le combat tout autrement. Ils ont ainsi remis des cartes de 96-94 en faveur de Bermúdez. Cette dernière est donc repartie avec ses deux ceintures et son titre de championne.

En temps normal, l’histoire s’arrêterait ici.

Sauf qu’après le combat, Yvon Michel a carrément manqué de classe en attribuant au juge Roussel la responsabilité de la défaite de sa protégée.

Quand la régie a présenté les juges, j’ai juste dit : "On ne veut pas Benoit Roussel. C’est le seul qu’on ne veut pas. Prenez n’importe qui, mais pas lui. On a des statistiques sur lui et ce n’est pas beau, ce qu’on a." Mais c’est lui qu’ils ont pris , a déclaré Michel, dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias.

***

Or, selon plusieurs témoins, Yvon Michel ne s’est pas arrêté sur ces graves allégations.

Il a aussi fait irruption dans le vestiaire des officiels de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Il s’en est alors pris verbalement à la responsable des officiels, Sylvie L’Écuyer, pour avoir assigné Benoît Roussel au combat de Clavel. Complètement à côté de ses pompes, le promoteur s’est ensuite mis à engueuler comme du poisson pourri l’arbitre Albert Padulo fils, qu’il a confondu avec Benoît Roussel!

On a ensuite demandé à Yvon Michel de quitter le vestiaire.

À cause de cet inexcusable esclandre, les responsables de la Régie ont jugé bon de demander à deux gardes de sécurité d’escorter Benoît Roussel jusqu’à sa voiture afin qu’il ne soit pas importuné ou menacé davantage.

Ouvrir en mode plein écran Yvon Michel Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Si la Régie est sérieuse dans sa mission d’assurer la sécurité et l’intégrité des sports de combat au Québec, cette affaire ne peut en rester là. Il faut qu’Yvon Michel soit sévèrement sanctionné.

Un promoteur ne peut pas profiter des jours précédant un combat pour faire du lobbying auprès de la Régie et tenter de choisir les juges qui lui conviennent. Il ne peut évidemment pas se servir des médias pour attaquer l’intégrité d’un officiel comme si de rien n’était. Et surtout, il ne peut absolument pas faire irruption dans le vestiaire des officiels et engueuler tout un chacun parce que le résultat d’un combat ou l’identité d’un officiel lui déplaît.

Pour qui se prend-il au juste?

***

Cette histoire est encore plus incroyable lorsqu’on sait que Benoît Roussel est l’un des juges les plus respectés sur la planète. Ce n’est pas par hasard qu’il a été appelé à juger plus de 50 combats de Championnat du monde au cours de sa carrière, et ce, sur tous les continents.

Roussel, dont le travail est souvent vanté dans les revues et sites spécialisés, est le seul juge québécois à détenir une licence du Nevada. Cela signifie qu’il est considéré comme un juge local par la Commission athlétique de cet État, qui n’est pourtant pas reconnue pour ouvrir sa porte aux officiels étrangers. Benoît Roussel détient par ailleurs une licence de la Commission athlétique de New York.

Bref, la réputation de Roussel dans le milieu de la boxe est irréprochable.

Par ailleurs, ce qui rend le comportement d’Yvon Michel encore plus aberrant, c’est que le juge américain Frank Lombardi a rendu exactement le même verdict que Benoît Roussel!

Ouvrir en mode plein écran Kim Clavel a été vaincue par décision partagée par l'Argentine Evelin Bermudez, qui reste championne IBF et WBO des mi-mouches. Photo : photo bernard brault, gym / Bernard Brault

Sachant cela, il faut emprunter un périlleux raccourci intellectuel pour en arriver à la conclusion que Roussel doit être identifié comme LE responsable de la défaite de Kim Clavel. À moins, peut-être, de tenir pour acquis qu’un juge local doit obligatoirement rendre des décisions favorables aux pugilistes locaux…

En passant, le juge Lombardi n’est pas un deux de pique non plus. Au cours des dernières années, il a notamment jugé un combat de Championnat du monde (IBF et IBO) de Gennadiy Golovkin (contre Sergiy Derevyanchenko) ainsi qu’un combat d’unification IBF-WBC-WBO mettant aux prises Artur Beterbiev et Joe Smith.

Et juste pour donner une idée de l’expérience du juge Frank Lombardi, rappelons qu’il était d’office en mai 2002 lors du légendaire premier combat de la trilogie entre Arturo Gatti et Mickey Ward.

Bref, il faut être joliment culotté pour s’avancer devant les micros et prétendre que Benoît Roussel, qui a jugé plus de 800 combats professionnels depuis le début de sa carrière, est indésirable et/ou incompétent.

Les résultats des sports jugés peuvent parfois s’avérer très frustrants, on en convient. Mais ça n’excuse en rien le comportement de parvenu d’Yvon Michel. Ni les déclarations de Kim Clavel, qui a aussi spécifiquement attaqué l’intégrité du juge Roussel après le combat.

Cet épisode est à la fois gênant et extrêmement décevant.