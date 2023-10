Le Kényan Kelvin Kiptum bat le record du monde du marathon

Le Kényan Kelvin Kiptum a battu dimanche le record du monde du marathon, à l'arrivée de l'épreuve de Chicago, avec un chrono de 2 heures et 35 secondes.

Kiptum, âgé de 23 ans, ne disputait que son troisième marathon.

Passé en 1 heure et 48 secondes à mi-course, Kiptum a réussi comme à son habitude à accélérer encore dans la seconde moitié pour lâcher au 33e kilomètre son compatriote Daniel Mateiko, avant de s'envoler vers la ligne d'arrivée, dans des conditions météo parfaites (entre 7 et 10 degrés, temps couvert, vent faible).

Je n'étais pas forcément prêt pour ça, mais un record du monde, je suis tellement heureux. Je savais que je battrais ce record un jour , a-t-il dit au micro de l'organisateur.

Moins d'un an après son premier marathon à Valence (2 h 01:53 en décembre 2022), Kiptum est devenu dimanche l'athlète le plus rapide de l'histoire sur la distance de 42,195 km, là où Eliud Kipchoge, âgé de 38 ans, avait triomphé après une carrière construite par étape, d'abord sur la piste jusqu'à ses 27 ans.

Kelvin Kiptum a remporté ses trois seuls marathons disputés, en onze mois. Il s'était déjà approché du record du monde en avril à Londres (2 h 01:25).

Le jeune Kényan n'a encore jamais couru contre Kipchoge. Un affrontement est espéré l'an prochain aux Jeux olympiques de Paris, où son aîné visera un troisième titre d'affilée au marathon.

Grosse performance au marathon féminin

La Néerlandaise Sifan Hassan a remporté le volet féminin du marathon de Chicago en 2 heures 13 minutes et 44 secondes, le deuxième chrono de l'histoire.

Ouvrir en mode plein écran Sifan Hassan des Pays-Bas Photo : Getty Images / Ryan Pierse

Âgée de 30 ns, Hassan a réussi son exploit seulement deux semaines après le record du monde de l'Éthiopienne Tigst Assefa à Berlin (2h11:53).

Je suis tellement heureuse ! les cinq derniers kilomètres ont été terriblement douloureux. Mais j'adore le marathon. Ce n'est que mon deuxième, c'est incroyable , a-t-elle réagi.

J'ai eu du mal au départ, j'ai fini par rattraper (la Kényane) Ruth Chepngetich. Peut-être qu'on est parties trop vite, a-t-elle analysé. Je suis très heureuse de mon entraînement, j'ai travaillé dur, je ne pensais pas toutefois être capable d'un tel chrono.

Infatigable, Hassan a couru dimanche son marathon seulement six semaines après les Championnats du monde d'athlétisme de Budapest, où elle avait disputé le 1500, le 5000 et le 10000 m, et avait remporté deux médailles (bronze au 1500 m, argent au 5000 m).

La Néerlandaise, triple médaillée olympique sur la piste, avait déjà réussi un exploit pour ses débuts sur la distance en avril à Londres (2h18:33) avec une victoire malgré des problèmes de crampes pendant la course.

Le marathon féminin a été marqué par le remarquable record du monde de l'Éthiopienne Tigst Assefa établi le 24 septembre à Berlin en 2 h 11 min 53 sec.