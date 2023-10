Daniil Medvedev trébuche à Shanghai

Le Russe Daniil Medvedev a été éliminé au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, battue par l'Américain Sebastian Korda, 26e tête de série, en deux manches de 7-6 (10/8) et 6-2 dimanche.

Medvedev, 2e tête de série et 3e au classement ATP, a longtemps fait jeu égal en première manche avec son adversaire de 23 ans. Il a même pris le meilleur départ dans le jeu décisif, s'offrant deux balles de manche, dont une sur son service.

Mais Korda les a sauvées avant de revenir à 8 partout, puis de conclure la première manche sur son service.

J'aurais dû gagner le bris d'égalité, car il n'a pas vraiment bien joué, mais je n'y suis pas parvenu, je ne suis pas bien mentalement et je rentre à la maison , a expliqué Medvedev, dépité à l'issue de la rencontre.

Sebastian Korda a par la suite pris le large dans la deuxième manche pour mener 3-0. À 5-2, il a conclu en prenant de nouveau le service de Medvedev, visiblement très agacé, après 1 h 28 min d'efforts non concluants.

Je me sens super bien, j'ai joué un match incroyable , a réagi Korda, qui avait déjà battu le Russe lors de leur dernière confrontation, aux Internationaux d'Australie en janvier.

En huitièmes de finale, l'Américain affrontera le gagnant du match entre l'Argentin Francisco Cerundolo (no 20).

De son côté, le Norvégien Casper Ruud (no 8) s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale en prenant la mesure de l'Américain Christopher Eubanks en deux manches de 6-4 et 6-2.

En huitièmes de finale, il sera opposé au Hongrois Fabian Marozsan, 91e au classement ATP.

Plus tôt dimanche, dans un match de second tour, l'Américain Frances Tiafoe (no 10) a lui aussi mordu la poussière contre l'Italien Lorenzo Sonego (59e à l'ATP) qui a triomphé 2-6, 6-2 et 6-3.

Autres résultats de second tour :