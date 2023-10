(OTTAWA) – Dès le jour du tournoi de golf du Canadien, le 11 septembre dernier, Martin St-Louis a expliqué ce que serait le principal enjeu avec Juraj Slafkovsky cette saison : l’aider à trouver l’équilibre entre la pression et le plaisir. En exiger suffisamment de lui-même pour qu’il se pousse à l’excellence, mais tout en évitant de sombrer dans des endroits où il perdrait son enthousiasme.

St-Louis y a fait de nouveau référence après que le Canadien eut remporté son dernier match préparatoire par la marque de 6-4, samedi face aux Sénateurs d’Ottawa. Et signe que Slafkovsky et lui discutent de ce genre de choses, l’ailier de 19 ans a lui aussi mis en parallèle la pression et le plaisir en faisant le bilan de son camp d’entraînement.

C’est sûr que je me mets de la pression parce que je veux être bon, je veux être l’un des meilleurs, a confié Slafkovsky. Mais je veux aussi avoir du plaisir, et j’en ai tellement en ce moment. C’est de trouver le bon équilibre entre les deux.

Pourquoi est-ce important de revenir là-dessus au terme du camp d’entraînement?

À cause du large sourire qu’il affichait dans le vestiaire après le match. Le visage heureux et soulagé de quelqu’un qui tient un bon filon. Slafkovsky est parvenu à chasser la rouille après neuf mois d’inactivité et à se placer en position de commencer la saison avec élan, et il le fait au sein d’une équipe qu’il connaît maintenant très bien et avec laquelle il est très à l’aise.

J’ai tellement de fun en ce moment à jouer avec d’excellents joueurs au milieu d’une superbe équipe.

Le jeune homme ne nous est jamais apparu comme un jeune à la veille de manquer de passion ou d’enthousiasme, mais tous les joueurs sont susceptibles de s’enliser s’ils s’imposent trop de pression. Slafkovsky a la pression d’avoir été un premier choix universel au repêchage, celle d’évoluer dans un marché exigeant qui attend de lui la démonstration qu’il méritait cette sélection, la pression aussi d’être le visage du nouveau hockey en Slovaquie, sans compter les très grandes attentes qu’il a envers lui-même et du fait qu’il est aussi pressé que les partisans de les rencontrer.

Alors, du plaisir, il est mieux d’en avoir en quantité s’il veut contre-balancer le poids de toute cette pression.

On verra bien si ces gains se transposeront à la saison régulière, mais le camp que vient de connaître Slafkovsky suggère qu’il est sur la bonne voie.

Apprendre à ne pas tout faire seul

Le Canadien n’a disputé qu’une seule rencontre cette semaine, ce qui a laissé amplement de temps à St-Louis pour exploiter en détails les concepts qu’il veut transmettre à ses joueurs. Ce dernier parle souvent du fait qu’il coache moins le porteur de la rondelle que le positionnement et les décisions des quatre joueurs qui ne l’ont pas. Cette cohésion qu’il recherche passe par plusieurs détails que Slafkovsky n’a eu que 39 matchs, la saison dernière, pour commencer à intégrer.

Il commence à apprendre la game , a indiqué St-Louis. On parle d’être connectés, d’être équilibrés sur la glace. Il est encouragé parce qu’il voit que le jeu est plus facile quand tu joues avec quatre autres joueurs. De gros bonhommes comme lui ont beaucoup utilisé leurs atouts individuels jusqu’à ce qu’ils arrivent dans la Ligue nationale, mais c’est impossible de tout faire seul dans la LNH . Il faut comprendre (ce que veulent faire) les quatre autres joueurs et les cinq de l’autre équipe.

L’ancien entraîneur du Rocket de Laval, Joël Bouchard, parlait jadis des jeunes joueurs comme de la génération Amazon : ils veulent tout avoir tout de suite; si c’est commandé, ça doit arriver dès le lendemain. Slafkovsky est bien de son âge car il est pressé d’avoir un impact, et il acceptera avec un peu plus de maturité que les résultats viennent au terme d’un processus qui n’a rien d’immédiat.

Mais l’intégration de nouveaux éléments durant le camp d’entraînement ont de quoi donner confiance à Slafkovsky envers ce processus. Il a entre autres l’impression de tirer plus souvent au filet, même s’il n’a cadré que sept tirs en cinq matchs préparatoires après en avoir réussi 42 en 39 matchs l’an passé.

Sauf qu’il s’essaie davantage. Il a récolté quatre tentatives de tirs en moyenne par match durant le camp, alors qu’à sa saison recrue, cette moyenne s’établissait à 2,36 tentatives par match.

Pour un jeune joueur comme lui qui a été blessé l’année passée, c’est important qu’il joue plusieurs matchs pour reprendre son rythme et ses repères , expliquait St-Louis en matinée. Jusqu’à date, je vois que Slaf est très engagé. Il y a une grosse progression dans les endroits où il va sur la glace. Il y a plus d’intention dans son jeu et ça se reflète dans son nombre de touches de rondelle.

Plus à l'aise dans son corps

Samedi, Slafkovsky a ouvert la marque en tout début de match de manière toute simple. Il a fait écran au gardien Mads Sogaard sur le lancer de Mike Matheson, puis il a marqué en récupérant le retour. Slafkovsky n’a pas besoin de virevolter et de faire tous les soirs des jeux dignes des bulletins de nouvelles, mais il veut faire le bon jeu.

Et là-dessus, il a fait ce qu’il fallait.

Je trouve qu’il utilise bien son corps , a observé Rafaël Harvey-Pinard, qui a évolué sur son trio à quelques reprises durant le camp.

Ses deux buts au camp ont été marqués dans l’enclave. Il va dans les zones payantes, c’est là qu’il faut aller et il a un gros gabarit et il est capable de gagner ses batailles devant le filet. Il prend confiance en possession de la rondelle, il fait plus de jeux et il la garde plus longtemps aussi. Ça paraît dans son jeu.

Le fait d’être de nouveau confronté à la médiocre mais robuste équipe B des Sénateurs lui a également rendu service. À l’instar de son centre Kirby Dach, on sent que Slafkovsky prend de plus en plus plaisir aux affrontements robustes.

L’attaquant Parker Kelly lui a asséné à un plaquage contre la bande qui ne lui a pas plu du tout, et Slafkovsky a cherché à répliquer. Même s’il perd encore l’équilibre, même s’il est encore la cible de nombreuses mises en échec, il a démontré durant ce camp d’entraînement qu’il était davantage prêt à encaisser et à riposter.

Viendra un moment, dans sa jeune vingtaine, où il aura la pleine maîtrise et la pleine compréhension de son corps, et cela lui donnera un niveau d’aisance sur la glace que Dach a manifestement trouvé et que lui cherche encore.

Mais il n’aura pas besoin d’attendre cette pleine maturité physique pour avoir un impact positif avec le Canadien.

Tu vois que c’est juste une question de temps avant que ça débloque et qu’il soit un joueur dominant , a ajouté Harvey-Pinard.

On peut bien se plaindre que les camps d’entraînement sont longs et pas toujours palpitants. Mais Slafkovsky, lui, en aura soutiré le maximum.