Le Canadien termine son camp avec une victoire à Ottawa

Le Canadien a terminé son calendrier préparatoire en trouvant peut-être une réponse à l'une des nombreuses questions liées à sa formation.

Cole Caufield a rompu l'égalité tard en troisième période et le club montréalais a défait les Sénateurs d'Ottawa 6-4, samedi au Centre Canadian Tire.

Le Canadien conclut donc son calendrier préparatoire avec une fiche de 3-3-0. Il comptait sur une formation nettement plus aguerrie que celle des Sénateurs, samedi.

Rafaël Harvey-Pinard a obtenu son audition aux côtés de Nick Suzuki et Caufield sur le premier trio, après Alex Newhook, Sean Monahan et Josh Anderson. Le Québécois a connu un bon match et a fait la passe à Caufield sur le but vainqueur tard en troisième période.

Harvey-Pinard pourrait ainsi avoir gagné la faveur de l'entraîneur-chef Martin St-Louis pour commencer la saison sur la première unité du Canadien.

Du côté de la défensive, Justin Barron, Mattias Norlinder et Gustav Lindstrom avaient une dernière chance de gagner des points. Barron est celui des trois qui a peut-être connu le match le plus difficile. Norlinder a généré quelques attaques intéressantes et a amassé une aide sur le quatrième but des siens, tandis que Lindstrom a été plutôt discret.

Suzuki et Monahan ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Juraj Slafkovsky, Michael Pezzetta et Arber Xhekaj ont également fait bouger les cordages. Jordan Harris a amassé deux aides et Samuel Montembeault a réalisé 21 arrêts.

Chez les Sénateurs, Parker Kelly, Roby Jarventie, Ridly Greig et Dominik Kubalik ont touché la cible. Mads Sogaard a repoussé 32 tirs.

Le Canadien commencera la saison régulière mercredi, en rendant visite aux Maple Leafs de Toronto. Il jouera son match d'ouverture locale au Centre Bell samedi prochain, quand Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago seront les visiteurs.

En montagnes russes

Slafkovsky a vite donné les devants au Canadien après 33 secondes de jeu, profitant d'un généreux retour accordé par Sogaard.

Les Sénateurs ont répliqué 71 secondes plus tard. Kelly a profité d'une rondelle libre devant le filet et a surpris Montembeault.

Le Canadien a menacé en avantage numérique, mais Sogaard a réussi un arrêt acrobatique aux dépens de Caufield.

Un peu plus tard, Joel Armia a atteint la barre transversale lors d'un autre avantage numérique du Tricolore.

Pezzetta a donné les devants au Canadien avec 5:56 à faire au premier vingt. Il a battu Sogaard grâce à un bon tir sur réception à partir du haut de l'enclave, à la suite d'une passe de Jake Evans.

Les Sénateurs sont passés près de créer l'égalité en avantage numérique tôt en deuxième période. Cependant, le disque s'est immobilisé sur le dos de la jambe de Montembeault, qui était étendu sur la glace.

Suzuki a creusé l'écart à 3-1 à 8:26. Il a soutiré le disque à Mark Kastelic en zone neutre, puis s'est servi d'Erik Brannstrom comme écran pour surprendre Sogaard à l'aide d'un long tir des poignets.

Encore une fois, les Sénateurs ont répliqué rapidement, soit 47 secondes plus tard cette fois-ci. Kubalik a profité d'une passe de Brannstrom lors d'une attaque à deux contre un et a déjoué Montembeault en tirant sur réception.

Le Canadien a continué à menacer en avantage numérique, sans toutefois marquer. Puis Suzuki a raté complètement la cible après une passe de Harvey-Pinard lors d'une attaque à deux contre un.

Les Sénateurs ont finalement renversé la vapeur en troisième période.

Jarventie a profité d'une passe de Josh Bailey pour s'échapper et il a battu Montembeault entre les jambes à 6:05. Greig a ensuite accidentellement poussé une rondelle libre devant le filet du Tricolore avec son patin, donnant les devants aux Sénateurs 21 secondes plus tard.

Monahan a été crédité du but égalisateur avec 6:03 à faire en temps réglementaire, quand il a fait dévier un long tir de Norlinder.

Caufield a ensuite redonné les devants au Canadien avec 3:30 à écouler, sur une passe de Harvey-Pinard à partir de l'arrière du filet.

Xhekaj a marqué un but d'assurance avec 2:02 à jouer. Son tir est passé à travers le filet des Sénateurs et a été accordé après une révision vidéo.