Le CF Montréal continue de s’accrocher à sa place éliminatoire en MLS, mais samedi, il l’a fait avec la manière.

Les Montréalais se sont imposés 4-1 contre les Timbers de Portland dans leur avant-dernier match de la saison. Il s’agissait de leur dernière rencontre dans leur domicile du stade Saputo avant le rendez-vous qui déterminera définitivement leur sort en 2023, celui du samedi 21 octobre à Columbus contre le Crew de leur ancien entraîneur, Wilfried Nancy.

Sunusi Ibrahim, Kwadwo Opoku, Mathieu Choinière et Mason Toye ont inscrit les filets du CF Montréal, 8e avec 41 points devant le D.C. United qui en compte 40. Le résultat signifie cependant que l’équipe de Washington est éliminée du portrait des éliminatoires, car son match de la journée était son dernier de la saison et Chicago ou New York City la rattrapera inévitablement d’ici la fin de la saison.

Franck Boli, en fin de rencontre, a réduit l’écart pour les visiteurs (11-12-10), qui se rendaient à Montréal dans l’espoir de valider leur billet pour les éliminatoires.

