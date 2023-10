Kim Clavel s’incline devant la championne Evelin Bermudez

LAVAL -- Kim Clavel a échoué dans sa tentative de mettre la main sur les titres de l'IBF et de la WBO des mi-mouches, s'inclinant par décision partagée face à l'Argentine Evelin Bermudez, samedi à Laval.

Les juges ont décerné la victoire par décision partagée 98-92, 94-96 et 96-94 à la faveur de la championne, qui repartira chez elle avec ses titres.

Après un premier round à l’avantage de Bermudez, on a vu Clavel ajuster le tir. Des mains plus actives, des déplacements mieux calculés et exécutés, lui ont permis d’esquiver et de lancer de lourdes mains arrières qui ont touché la cible. L’Argentine devait se tenir en respect.

Clavel a soutenu ce changement durant les trois rounds suivants. Mais la championne a ensuite relevé la tête et continuait d’avancer droit devant elle, prête à payer le prix.

Au 5e, Clavel a encaissé quelques rudes attaques avant de trouver une nouvelle porte de sortie, mais trop tard pour priver Bermudez d’un round gagnant.

Clavel est allée à la guerre au 6e, puis au 7e pour reprendre l’initiative. Mais la bataille de tranchées ne faisait que commencer. Pour placer ses coups et ses ripostes, elle devait entrer à l’intérieur de la longue portée de sa rivale.

Bermudez restait debout dans son coin, marchant de gauche à droite en attendant la reprise. Clavel, le visage rougi par les coups et l’effort se relevait pour la suite.

La 8e reprise n'a laissé personne sur son appétit, les deux boxeuses s'échangeant coup pour coup. Au moment où Bermudez semblait prendre l'ascendant, la riposte de Clavel était là, dans la foulée. Le 9e a vu Clavel s'accrocher et foncer comme jamais. Tout allait se jouer à peu de choses.

Le 10e et ultime round fut pure furie. Toutes deux ont lancé leurs dernières munitions sous les applaudissements d'une foule séduite et ravie. On allait s'en remettre aux juges.

Plus de détails suivront.

Rude sortie pour Bouchard

Dans un duel à la fois local et international, le Longueuillois Mazlum Akdeniz (19-0, 8 K.-O.) a mis la main sur la ceinture WBC Internationale des mi-moyens en l’emportant sur décision devant Sébastien Bouchard (20-3, 9 K.-O.) par décision unanime 97-91, 98-90 et 98-90.

Dans un affrontement où l’animosité régnait dès la première cloche, Akdenik y est allé d’un travail appliqué avec son jab pour placer Bouchard sur la défensive.

Par contre, il a aussi atteint le boxeur de Baie St-Paul avec une série de coups sous la ceinture, au point où l’arbitre lui a retiré un point au milieu du 4e round.

Pour Bouchard, cette défaite est le pire des scénarios. Celui qui boxe chez les professionnels depuis 2011 avait laissé entendre dans les semaines précédentes qu’un revers pourrait lui donner le signal qu’il était temps de passer à autre chose.

Au 9e, visiblement frustré par la tournure des événements, Bouchard a brusquement relevé la tête pour toucher Akdeniz. L’arbitre a aussitôt sévi en lui retirant un point, mais le mal était déjà fait.

C’était avant que Bouchard ne tente de projeter son rival par-dessus le quatrième câble au 10e et dernier round. Il était que ça finisse.

Ça dégénérait au point où il a failli en venir aux coups même après la cloche finale quand Akdenik s’est approché pour lui servir une accolade.

Mazlum Akdeniz a boxé la tête collée sur celle de Sébastien Bouchard

Bouchard n'avait pas décoléré en venant à la rencontre des journalistes, le visage tuméfié, à sa sortie de l'examen médical.

J'espèrais affronter un boxeur, mais j'ai boxé une tête toute la soirée. Je l'ai eu dans la face toute la soirée. Ça et les coups bas. Il a passé le combat à se plaindre à l'arbitre que j'étais un boxeur salaud. J'aurais aimé être capable de montrer ce qu'on avait préparé , a ragé Bouchard.

La retraite? Il n'y pense pas pour le moment. Un combat revanche contre Akdeniz? Peut-être. Mais il faudrait d'abord que ça se fasse dans le respect . C'est avec tout ça sur le coeur qu'il a rejeté l'accolade.

Pour Mazlum Akdeniz, il s’agit d’une deuxième ceinture à accrocher au mur du restaurant de ses parents après celle du WBC Internationale des super-légers.

Première ardue pour MPH

À ses débuts chez les supers légères (140 lb), la Québécoise Marie-Pier Houle (9-1-1, 4 K.-O.) a eu du mal devant la Mexicaine Cindy Reyes Espinoza (4-2), l'emportant par décision majoritaire sur des pointages serrés de 76-76, 77-75, 77-75.

Houle livrait un premier combat depuis sa défaite en championnat du monde des mi-moyennes (147 lb), en avril, à Cardiff, devant la Britannique Sandy Ryan.

Marie-Pier Houle a dû trimer dur pour l'emporter.

Plus mobile, plus rapide que sa rivale en apparence plus trapue, Houle a méthodiquement attaqué sa rivale qui avait dû mal à suivre la cadence. Après les trois premiers rounds, Reyes Espinoza respirait déjà la bouche ouverte, une illusion qui a fonctionné.

Au 4e, Houle a été touchée solidement par une adversaire soudainement plus agressive et hargneuse. Tant et si bien qu'en réduisant la distance, la Mexicaine a habilement gagné les trois rounds suivants. Houle semblait en manque d'énergie.

Houle a finalement puisé dans ses ressources pour aller chercher les deux derniers rounds à la dure au terme d'un duel sans plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé.

Je savais qu’elle pouvait mettre beaucoup de pression. C’est ce qui s’est passé. Elle a lancé un gros volume de coups, mais je suis vraiment contente de l’avoir remporté , a d’abord indiqué Houle après le combat.

À propos de la gestion de ses énergies, elle s’est dite confiante de toujours parvenir à puiser en elle pour en donner plus. À 140 lb, les filles montrent plus de volume et de vitesse, ce sera à moi de m’adapter à ça.

Son entraîneur Sébastien Gauthier a déjà en tête le genre d’adversaire qu’il aimerait voir sa protégée affronter à sa prochaine sortie.

Une Européenne, une fille qui va boxer de loin. Une boxeuse qui va forcer Marie-Pier à boxer de manière un peu plus technique, à garder sa distance.

Clairement, Marie-Pier Houle est de retour à la case départ avec ce changement de catégorie.

Pas de plafond pour Veyre

Au bout de 6 rounds d'un intense corps-à-corps, Caroline Veyre (6-0) est demeurée invaincue en récoltant une décision unanime des juges (80-72, 79-73, 79-73) infligeant du coup un premier revers à l'Italienne Jessica Bellusci (4-1, 2 K.-O.).

Accrocheuses, ni l'une ni l'autre ne cédait le moindre centimètre. Dans un ring de 20 pi x 20 pi, on aurait pu tenir le combat dans une cabine téléphonique. Avec cette deuxième victoire en l'espace d'un mois, Veyre devrait progresser dans les classements mondiaux et se rapprocher d'une première ceinture mineure.

Derek Pomerleau (6-0, 4 K.-O.) a signé une autre victoire sans appel, par arrêt de l'arbitre, à 1:03 du troisième round, devant le Tchèque Michael Chludil (3-2, 2 K.-O.).

Face à un rival qui ne disposait ni des mêmes armes ni de la même technique, le gaucher a eu vite fait de profiter de ces manquements pour marteler de solides coups qui annonçaient une fin rapide.

Déjà avant le début du 3e round, le médecin avait examiné l'œil droit tuméfié et complètement fermé de Chludil. Aussitôt renvoyé au combat, il a été accueilli par un crochet du gauche qu'il n'a jamais vu venir.

Pas complètement olympique

En lever de rideau, les amateurs étaient conviés à deux combats de boxe olympique. Dans un premier temps, Alessia Mansueto, membre du Club Ring 83 de Montréal, s’est facilement imposée par décision unanime au terme de trois rounds devant Mélina Laplante de Rivière-du-Loup.

Mansueto a déjà un palmarès bien garni avec trois titres de championne du Québec et une médaille d’or récoltée dans le cadre des récents Jeux d’hiver du Canada à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard.

Enfin, dans ce qui constituait l'une des attractions attendues de la soirée, le mi-mouche Arturo Gatti fils (3-0) a donné une démonstration de son talent en n'accordant aucun répit à son adversaire granbyen, Terry Digaletos (1-1).

Arturo Gatti fils, une confiance en soi mal encadrée.

Le fils de l'ancien champion du monde a malheureusement aussi fait preuve d'une attitude où transpirait une désagréable impression de non-respect, l'arbitre ayant senti le besoin d'intervenir à quelques reprises pour lui rappeler les règles du noble art.

Peut-être que la marche vers le ring qu'on lui avait organisée, violoniste en tête, a-t-elle contribué à lui donner cette impression de supériorité déplacée. Il fallait voir aussi son rival qui a dû observer ce triste défilé en attendant que la cloche annonce enfin le début du combat.

Boxe olympique dites-vous? L'esprit de Pierre de Coubertin n'y était pas.

Mi-moyens

Sébastien Bouchard CAN (20-2-1, 9 K.-O.) 146,4 lb c. Mazlum Akdeniz CAN (18-0, 8 K.-O.) 146,8 lb

Super légères

Marie-Pier Houle CAN (8-1-1, 2 K.-O.) 138,4 lb c. Cindy Reyes Espinoza MEX (4-1) 140 lb