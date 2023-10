Qui veut encore des Jeux olympiques?

Dans moins de 300 jours, Paris accueillera la planète olympique. On prévoit déjà des Jeux inédits, grandioses, sans commune mesure avec le passé.

Au départ, l’attrait et le prestige d’accueillir les Jeux olympiques semblaient faire oublier le coût qu’ils allaient occasioner aux populations. Dans cette triste discipline du dépassement, Montréal est la pionnière. À l’époque, le maire Jean Drapeau avait promis des Jeux clés en main pour la somme de 310 millions de dollars. Les lendemains allaient le faire déchanter quand il allait voir une note de 1,3 milliard!

Depuis, la course aux records s’est ouverte. Séoul, en 1988, avait un budget initial de cinq milliards. La capitale sud-coréenne s'est réveillée avec une note à payer de 11 milliards. À partir de là, tout est devenu exponentiel. En 1992, Barcelone a dépassé le budget initial de 250 %. Athènes, qui regarde aujourd’hui ses sites olympiques devenus des éléphants blancs, a doublé ses dettes avec 15 milliards de dollars. Au Brésil, on a fait exploser les coûts avec une note finale de 22 milliards. Et ce ne sont que quelques exemples.

Tous ces chiffres peuvent donner le tournis, mais le mal de tête risque de se prolonger à Paris, qui a déjà dépassé ses coûts prévisionnels de 550 millions. Malgré cela, le président du CIO, en visite dans la capitale française, a déclaré : Nous sommes très confiants dans le fait que Paris respectera son budget de façon exemplaire. Ce sera un modèle de sobriété et de transparence.

La Ville Lumière avait présenté au CIO une candidature qui prévoyait un budget estimé à 12 milliards. Le slogan de Paris 2024, Ouvrons grands les Jeux , serait-il annonciateur d'une catastrophe?

Le podium des Jeux les plus chers

Dans ce sombre palmarès, la Russie bat tous les records avec les Jeux les plus chers jamais organisés : plus de 50 milliards! La plus haute marche du podium.

Les médaillés d’argent sont les Chinois qui, à Pékin en 2008, ont vu la note passer de 4 à 44 milliards. Sur la troisième marche on trouve Tokyo, passé d’un budget initial de 10 à 30 milliards.

À titre d’exemple, les Jeux de 1996 à Atlanta avaient entraîné des dépassements de 32 %. Aux Jeux de Pékin, en 2008, on les a estimés à 1130 %.

Des Jeux de moins en moins attrayants

On comprend maintenant pourquoi les candidats ne se bousculent plus pour l’examen olympique final. Sur 11 intentions de candidature en 2004, cinq avaient été retenues. Vingt ans plus tard, on a décidé à Lausanne de couper la poire en deux entre Paris et Los Angeles.

Des villes comme Hambourg, Munich, Oslo ou Boston ne sont que quelques exemples de candidatures retirées. Chaque fois, les populations ont répondu négativement par référendum à la tenue des Jeux. Fait encore plus révélateur : l’absence de course pour l’obtention des Jeux de 2032. Brisbane, en Australie, était seule en lice et a donc été élue.

Et que dire de Sapporo, candidate pour les Jeux d'hiver de 2030, qui devrait annoncer dans les prochains jours qu'elle se retire? Et que dire aussi de Salt Lake City, qui révise sa copie et qui vise maintenant 2034?

Quelles sont les solutions et quel est l’avenir des Jeux olympiques?

Réduire ou freiner les coûts paraît utopique. Aujourd’hui, les populations sont aux prises avec d’autres préoccupations, économiques, environnementales et politiques, avant de penser à financer la fête olympique.

Certains spécialistes ont déjà évoqué l'idée de créer des sites fixes sur chacun des continents qui seraient entretenus par le CIO et par tous les pays participants. D’autres ont suggéré que des pays se réunissent pour accueillir l'événement afin de répartir les coûts, un peu à l'image de la Coupe du monde de soccer.

Cependant, cette idée est aussi sujette à controverse, car qui dit multiplication des pays dit aussi multiplication des déplacements. En ces temps de réchauffement climatique, celle-ci ne serait pas la bienvenue.

D’autant qu’on se questionne sur les répercussions du dérèglement du climat sur l’avenir des Jeux olympiques d’hiver. C’est la raison évoquée par le CIO pour repousser le dévoilement de l’attribution des Jeux pour 2030.

Dans ce contexte, il ne restera que des pays peu regardants face aux phénomènes climatiques qui se porteront candidats, l'Arabie saoudite en tête, qui va organiser en 2029 les Jeux asiatiques d’hiver en plein désert au coût de 500 milliards de dollars!

Alors, quel est l’avenir des Jeux olympiques?

Ils continueront d’être attrayants pour des pays riches où le message des populations est contrôlé par l’État. On peut penser aux pays du Golfe, qui dépensent sans compter pour accueillir les plus prestigieux événements sportifs de la planète.

Il y a aussi les anciennes républiques de l’Est qui ont aussi beaucoup d’argent à dépenser avec des populations souvent muselées et qui vivent sans aucune possibilité de contestation.

Il ne faut pas oublier l'offensive russe et sa menace de créer ses propres Jeux, ceux du BRICS et des pays amis. Au mois de juin prochain à Kazan, capitale d'une république russe, seront organisés les Jeux des BRICS . Autour de la Russie, du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud se greffent des pays comme l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Un mois avant les Jeux de Paris, c’est la menace du président Poutine au président du CIO après avoir banni ses athlètes de toutes les compétitions sportives internationales.

La plupart des observateurs de la scène olympique s’accordent sur le fait que le CIO et son président, Thomas Bac,h savent très bien que l’avenir de leur mouvement se joue et qu’accepter des candidatures douteuses pourrait en sonner le glas.

Pour le moment, sur le terrain, il n’y aura guère de changement. Une participation olympique reste encore le rêve ultime de tout sportif de haut niveau. Un rêve qui a un prix, coûte que coûte.