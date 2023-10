McLaren en grande forme au Qatar, Oscar Piastri en pole

Le pilote recrue Oscar Piastri n'avait jamais roulé sur le circuit de Lusail, resurfaçé et modifié avant la séance. Il a réussi un tour de force en obtenant la pole position de la course sprint de 19 tours, qui sera disputé plus tard samedi.

Un problème inattendu d'usure des pneus Pirelli a obligé la FIA à agir au nom de la sécurité.

Le vibreur du virage 13 a été reconfiguré avant la journée consacrée au format sprint.

Les pilotes ont eu 10 minutes pour se familiariser avec la nouvelle trajectoire idéale pour négocier ce virage juste avant le début de la séance de qualification de la course sprint.

En raison de cette difficulté, plusieurs pilotes ont eu du mal à reprogrammer leur disque dur , et ont vu leurs chronos effacés par la FIA, vigilante.

C'est l''Australien Oscar Piastri qui s'en est le mieux sorti, il a battu son coéquipier Lando Norris au chrono par 82 millièmes de seconde.

C'est donc une première ligne McLaren sur la grille de la course sprint. Max Verstappen partira de la deuxième ligne, juste derrière Piastri.

Rappelons que Verstappen peut être champion du monde au terme de la course sprint s'il marque trois points de plus que son coéquipier Sergio Pérez, qui partira de la quatrième ligne de la grille.

Autre belle performance de l'équipe McLaren, dont les chronos ne cessent de baisser depuis le retour de la pause estivale. L'équipe fondée par Bruce McLaren n'est plus qu'à 49 points d'Aston Martin et du quatrième rang du classement des constructeurs.

Samedi, Fernando Alonso n'a pu faire mieux que le 9e chrono, son dernier tour plus rapide ayant été effacé par la direction de course. Le Québécois Lance Stroll, très fâché vendredi par ses chronos, n'a pas amélioré ses temps et partira du 16e rang.

La course sprint commence à 13h30 (HAE).

Des pneus sous haute surveillance

La FIA pourrait imposer trois arrêts obligatoires pendant la course de dimanche, d'une durée de 57 tours, pour obliger les équipes à changer de trains de pneus.

Sur le circuit de Lusail, resurfaçé et muni de nouveaux vibreurs, les pneus ont tendance à s'user prématurément à la limite de la bande de roulement et du flanc, et pourraient ne pas tenir la distance du grand prix.

Ouvrir en mode plein écran Charles Leclerc au Qatar: l'usure des pneus Pirelli oblige la FIA à revoir le déroulement du week-end. Photo : Getty Images / Clive Rose

Par prudence, la FIA a dans un premier temps ajouté une séance de familiarisation de 10 minutes samedi, et a repoussé le programme sprint.

La FIA surveillera particulièrement le passage des voitures dans les virages 12 et 13.

Pirelli étudiera l'usure des pneus après la course sprint de 19 tours, et pourrait imposer trois arrêts aux équipes pendant le grand prix de dimanche.

Le (très) mauvais souvenir de 2005

La FIA garde un goût amer du déroulement du Grand Prix des États-Unis de 2005.

Le fabricant français Michelin avait constaté que ses pneus souffraient anormalement du passage répété des monoplaces dans les portions rapides du circuit d'Indianapolis.

Ouvrir en mode plein écran Les six voitures sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis de 2005 Photo : Getty Images / Christopher Lee

Obligées par contrat de disputer la course, les équipes clientes de la marque Michelin avaient demandé aux pilotes de participer au tour de formation (qui fait partie de la distance du grand prix) et de rentrer aux puits ensuite.

Seules les six voitures équipées de pneus Bridgestone avaient disputé la course. Le public qui n'avait pas été averti du problème était resté sur sa faim et avait manifesté son mécontentement.