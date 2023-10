La F1 en mode prudence au Qatar, une séance d’essais ajoutée

La séance de qualification pour la course sprint, prévue à 9h (HAE) est repoussée, remplacée par une séance de familiarisation. Le manufacturier Pirelli a constaté une usure prématurée et inquiétante des pneus et a averti la FIA, qui gère le volet sportif du week-end.

Également, la FIA pourrait imposer trois arrêts obligatoires pendant la course pour obliger les équipes à changer de trains de pneus.

Sur le circuit de Lusail, resurfaçé et muni de nouveaux vibreurs, les pneus ont tendance à s'user prématurément à la limite de la bande de roulement et du flanc, et pourraient ne pas tenir la distance du grand prix.

Par prudence, la FIA a dans un premier temps ajouté une séance de familiarisation de 10 minutes samedi, et a repoussé le programme sprint.

La séance de qualification commencera à 9h20 (HAE). La FIA surveillera particulièrement le passage des voitures dans les virages 12 et 13.

Pirelli étudiera l'usure des pneus après la course sprint de 19 tours, et pourrait imposer trois arrêts aux équipes pendant le grand prix de 57 tours de dimanche.