Clavel-Bermudez, les formalités sont complétées

Les deux boxeuses ayant respecté la limite des 108 lb à la pesée tenue vendredi, Kim Clavel et Evelin Bermudez ont échangé un dernier regard narquois à la veille de leur combat de championnat unifié, samedi, à la Place Bell de Laval.

Clavel (17-1, 3 K.-O.) a vu le pèse-personne indiquer 107,8 lb contre 106,6 lb pour la championne en titre des mi-mouches de l’IBF et de la WBO à un peu plus de 24 heures de leur affrontement.

Bermudez (18-1-1, 6 K.-O.) va livrer le dixième duel de sa carrière en championnat du monde, tandis que Clavel espère y aller d’une reconquête, neuf mois après avoir perdu la ceinture WBC aux mains de Yesica Nery Plata.

La pesée est faite. Je me sens bien. Je pense que tout a été dit. Demain, c’est dans le ring que ça se passe , a lâché Clavel qui avait visiblement autant hâte d’aller manger que d’en découdre avec sa rivale.

Elle a quand même pris le temps de reconnaître que la tension avait peut-être monté d’un cran ou deux depuis la conférence de presse de mercredi.

L’animosité est plus grande à l’intérieur quand tu as faim! Quand tu regardes l’autre, tu as faim, tu as soif. Tu te pèses. C’est un gros moment. C’est de l’adrénaline. C’est unique. Vous (les journalistes) n’avez pas vécu ça, mais c’est quelque chose d’unique.

Clavel a promis qu’elle allait passer une très bonne nuit en sachant qu’elle a fait tous ses devoirs et qu’elle allait transporter ce désir de boxer pour elle-même jusque dans le ring.

Je me vraiment zen. Je me sens calme. C’est dans cet état d’esprit que je vais me rendre au ring avec un beau "dôme en vitre" juste pour moi et mon équipe. On va faire la job qu’on a à faire, du mieux qu’on peut , a conclu Clavel.

Le poids d’un collier

Un fait cocasse a semé un rire généralisé chez ceux et celles qui ont assisté à la pesée.

En montant sur la balance, Sébastien Bouchard a paru très étonné de voir son poids dépasser la limite des 147 lb pour atteindre 147,2 lb.

On a souvent vu des boxeurs enlever leurs chaussettes et leurs sous-vêtements pour tenter de perdre quelques grammes de plus.

Bouchard a quant à lui dégrafé l’imposant collier en or et orné de nombreux diamants qu’il avait autour du cou, de même que la grosse montre assortie, tous deux fournis par un bijoutier de Québec.

Résultat, à la deuxième tentative, Bouchard a été pesé à 146,4 lb. Voilà une commandite qui vaut vraiment son pesant d’or!

Ouvrir en mode plein écran Un collier en or massif pour Sébastien Bouchard. Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Rappelons que deux combats amateurs seront présentés en lever de rideau à compter de 19 h (HAE). Un duel féminin chez les super légères opposera Alessia Mansueto, membre du Club Ring 83 de Montréal, à Mélina Laplante de Rivière-du-Loup.

Celui-ci sera suivi par le face-à-face entre les mi-mouches Arturo Gatti fils (2-0), également du Club Ring 83, et Terry Digaletos, membre du club de Granby.

Aux dires du promoteur Yvon Michel, un peu plus de 2000 billets ont trouvé preneurs pour la soirée.