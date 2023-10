Max Verstappen en pole au Qatar, Lance Stroll en furie

Max Verstappen partira de la 1re place de la grille au départ du Grand Prix, dimanche, et peut-être sera-t-il déjà couronné champion du monde. Rien ne va plus pour Lance Stroll qui n'a pas pu cacher sa frustration après la séance de qualification.

Le Québécois a encore une fois été sorti en Q1, la première partie de la séance de qualification. Il n'arrive pas à comprendre sa monoplace. Depuis le retour de la pause estivale, il n'a pas marqué un seul point, et il a vendredi échoué en 17e place de la grille.

Frustré, Stroll est sorti de sa monoplace au garage tandis que son préparateur physique et osthéopathe Henry Howe lui faisait signe, il l'a d'abord repoussé avant de le pousser à nouveau en s'éloignant par l'arrière du garage. C'est du moins ce que laisse supposer sa gestuelle.

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll semble bousculer son préparateur physique au fond du garage de l'équipe. Photo : TSN / Formula One

La télévision britannique a montré la scène trois fois, et la réaction des amateurs sur les réseaux sociaux a été immédiate et sans pitié pour le Québécois. En entrevue télévisée (exercice obligatoire pour tous les pilotes), le Québécois, le visage fermé, n'avait aucune envie de parler.

Comment vous sentez-vous ? - Comme de la m... , a lancé Stroll, demandant à l'intervieweur de l'excuser pour son langage. Comment comptez-vous vous en sortir ? - Je ne sais pas , a-t-il ajouté, désabusé. Que comptez-vous faire ce week-end ? - Piloter , a-t-il conclu en s'éloignant sans demander son reste.

Visiblement, Lance Stroll commence à craquer sous la pression en raison de son manque de résultats. Et à un bien mauvais moment alors que les rumeurs se promènent allégrement dans le paddock au sujet de son avenir en F1 et de celui de l'équipe.

Son geste est inexcusable, vous ne pouvez pas réagir de la sorte, quel que soit votre niveau de frustration , a commenté l'ancienne pilote et analyste Naomi Schiff au réseau britannique Sky.

Ces gens-là travaillent très fort pour que les pilotes puissent aller en piste, rappelle-t-elle. Lance est clairement tourmenté, et on se sent mal pour lui. Quelque chose ne va pas, mais ça ne justifie pas son geste.

De plus, son coéquipier Fernando Alonso le fait très mal paraître, car l'Espagnol a encore réussi une très bonne séance, terminant au 4e rang après plusieurs déclassements.

Tout va pour le mieux pour Max Verstappen qui a obtenu la pole position à son premier tour lancé de Q3. Suffisant pour lui assurer la pole. Il a fait une erreur dans son deuxième tour lancé, et est rentré aux puits, sagement.

Le revêtement est neuf, donc l'adhérence était imprévisible et l'arrière de la voiture voulait parfois partir. C'est pour cela que je suis soulagé d'avoir la pole , a analysé Verstappen.

De nombreux pilotes sont sortis des limites de la piste, et ont vu leurs temps effacés par la direction de course. Notamment les pilotes McLaren, qui pensaient avoir terminé 2e et 3e de la séance et qui ont glissé aux 6e et 10e rangs.

C'est George Russell et Lewis Hamilton qui en ont profité, obtenant finalement les 2e et 3e rangs. Mercedes-Benz a fait la bonne opération du jour.

Max Verstappen sera couronné champion du monde dès samedi s'il obtient trois points de plus que son coéquipier Sergio Pérez lors de la course sprint.