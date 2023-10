Simone Biles est de retour au sommet de la gymnastique artistique mondiale. L'Américaine a remporté sa 6e médaille d'or en autant de présence en finale du concours complet individuel des Championnats du monde de gymnastique, vendredi, à Anvers en Belgique.

Avec 58,399 points, la native de Columbus en Ohio a récolté sa 27e médaille aux mondiaux, la 21e de couleur dorée.

La championne de 2022, la Brésilienne Rebeca Andrade a obtenu la médaille d'argent grâce un pointage de 56,766, alors que le podium est complété par une autre Américaine, Shilese Jones (56,332), âgée de seulement 21 ans.

Radio-Canada Sports webdiffuse en direct les Championnats du monde de gymnastique jusqu'au 8 octobre et présentera sur ICI Télé les meilleurs moments des compétitions, le 7 octobre, à l’émission Sports week-end. Pour les détails, consultez l’horaire de diffusion.

La seule Canadienne en lice, Ellie Black (51,966), n'a pas été en mesure de performer à la hauteur de son talent, terminant en 16e place.

Simone Biles a amorcé sa journée de travail de belle façon avec une note de 15,100 à la table de saut. Elle a enchaîné avec une routine solide aux barres asymétriques, au terme de laquelle elle n'a pu s'empêcher de révéler un grand sourire.

Ouvrir en mode plein écran Le retour au sommet de Simone Biles a paru inévitable assez tôt dans le concours complet individuel, vendredi. Photo : Getty Images / Naomi Baker

La légendaire gymnaste est demeurée fidèle à sa réputation à la poutre, signant la meilleure performance du jour à cet engin avec une aisance déconcertante. L'athlète de 26 ans a même donné l'impression de s'exécuter sur une surface plus large et plus stable que ses adversaires.

Biles s'est quelque peu enfargée dans ses pieds pendant sa chorégraphie au sol, mais ça ne l'a pas empêché de retrouver son titre de championne du monde, elle qui est toujours invaincue en carrière au concours individuel complet.

Journée à oublier pour Black

La première sortie d'Ellie Black, un salto avant tendu avec vrille à la table de saut, était pratiquement impeccable, comme en témoigne son pointage de 14,000 points.

La Néo-Écossaise a ensuite été victime d'une chute aux barres asymétriques. Elle a ainsi dû se contenter d'un pointage de 12,133 qui l'a fait chuter de la 8e à la 16e position provisoire.

Ouvrir en mode plein écran Ellie Black a offert sa meilleure performance de la journée à la table de saut. Photo : Getty Images / Naomi Baker

Sa routine sans éclat à la poutre l'a également fait reculer d'un rang, au 17e échelon, avant de s'exécuter au sol. La gymnaste de 28 ans a malheureusement conclu sa 18e finale aux mondiaux avec une autre performance en demi-teinte, qui lui a valu la note de 12,900.

Black aura l'occasion de se reprendre samedi au concours individuel à la table de saut ainsi qu'aux barres asymétriques.