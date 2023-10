Grand-maman Mado glisse sur l’eau et bat des records à la piscine

Grand-maman Mado est une athlète. Une vraie de vraie. À 80 ans, Madeleine Sévigny Lanthier est non seulement championne du monde de natation, mais aussi une adepte de ski nautique, comme ses trois filles et deux petites-filles qui ont suivi ses traces, sur l’eau, au lac Labelle.

Allo Nellie! Tu ne sais pas ce qu’on vient de faire? , s’exclame Mado, toute rayonnante. Un tour en ski nautique sur un lac comme un miroir!

Assise à la terrasse de sa résidence au bord de l’eau, dans les Laurentides, le regard de la vénérable dame s’illumine lorsque le visage de sa petite-fille de 18 ans apparaît à l’écran de sa tablette numérique.

Nellie est en Louisiane, à bord d’une voiture en compagnie de coéquipiers, en direction d’une compétition des championnats régionaux universitaires américains de ski nautique.

Grand-maman Mado, elle, vient de s’adonner à son sport favori en compagnie de Marilou, la sœur aînée de Nellie, sur le paisible lac Labelle qui, depuis plus d'une quarantaine d'années, est le refuge de toute une famille de sportives.

En janvier dernier, au Chili, Nellie Allard a été sacrée championne du monde de la discipline de saut en ski nautique. Un exploit suivi par un autre tout aussi remarquable, celui de son inspirante grand-mère : au Japon, à peine 7 mois après le coup d’éclat de Nellie, Madeleine Sévigny Lanthier a gagné rien de moins que 4 médailles d’or aux mondiaux des maîtres de la FINA dans la catégorie des 80 à 84 ans.

Grand-maman m'impressionne beaucoup , lance Marilou qui, à 21 ans, revient d'une participation aux mondiaux de ski nautique adapté en Californie.

C’est ce qu’on appelle, pour une même famille, une année sportivement bien remplie.

Elle se lève tôt pour aller à la piscine pour s'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Elle fait du vélo. Et qu'il fasse chaud ou froid, elle va sur l'eau deux fois par jour durant l'été. En ski, elle ne veut juste pas se mouiller les cheveux!

Nellie renchérit. Elle est bien au fait des bonnes habitudes et des petits caprices de la doyenne de la famille.

J'ai appris à skier sur le lac Labelle avec grand-maman et ma mère. On faisait ce qu'on appelait du "ski à cheval". Maman courait sur la plage et me tirait…

Une remarque qui fait aussitôt sourire sa grand-mère bien-aimée, que Nellie ne manque pas de complimenter au passage.

Moi, je trouve qu'elle est extraordinaire. Je suis vraiment fière d’elle. Ses exploits sont incroyables. J'espère être aussi en forme qu'elle à son âge.

Un écart de 62 ans sépare Nellie de sa grand-maman aux cheveux blancs bouclés dont les élans de jeunesse ne semblent pourtant pas derrière elle.

- Comment peut-on vous définir?

- Je ne dirais pas que je suis une personne âgée.

- On ne peut pas dire ça?

- Non, je suis juste un peu moins jeune.

Les bases de la discussion sont établies. Le mot en V est proscrit.

Madeleine a retiré sa combinaison faite pour la garder au chaud dans l'eau et a enfilé un confortable chandail gris.

Elle venait de s'offrir une balade sur son lac favori en compagnie de Marilou, tirée par le bateau de son voisin, son fidèle complice de l’autre rive toujours prêt pour une excursion de ski nautique.

Marilou passe la fin de semaine avec ses grands-parents, dans ce lieu que la nature chaque automne rend plus majestueux.

Les deux filles venaient de filer sur l’eau, chacune leur tour, devant ce paysage enchanteur débordant d'arbres aux feuilles de multiples couleurs.

Madeleine s'accrochait à la corde reliée à l'embarcation comme si le poids des années n'avait aucune importance. Tenant parfois la poignée d’une seule main, elle se promenait de gauche à droite dans un slalom qui, dans ce fabuleux environnement, devenait quasi poétique avec le bruit des vagues sans le moindre soupçon de vent.

À part une courte chute à l'eau causée par l'inexpérience d'un passager, surpris par le départ canon du bateau, la matinée avait été parfaite.

Oui, les cheveux de grand-maman Mado ont été un peu mouillés, mais elle n'avait tout de même pas perdu son sourire. De toute façon, Marilou avait bien ri…

Madeleine Sévigny Lanthier a toujours été une femme active. On le devine. Sa silhouette est mince, son esprit est vif et ses yeux pétillent. Autrement dit, elle vieillit bien. L'utilisation du mot en V est ici autorisée.

Dans un court-métrage de Gilles Carle

Son parcours parmi l'élite sportive a commencé quand elle était toute jeune, c’est-à-dire dès que des entraîneurs l'ont remarquée en train de nager dans une piscine à Montréal, à la fin des années 50.

J'ai été recrutée à 16 ans par le club MAAA (Montreal Athletic Amateur Association). J'ai participé aux championnats canadiens. Je me suis qualifiée pour les Jeux de l'Empire, en Australie, et pour les Jeux panaméricains, au Brésil.

À l'époque, Madeleine se retrouve même dans l'œil de la caméra du réputé réalisateur Gilles Carle, qui tourne le documentaire La natation (Nouvelle fenêtre) pour l'Office national du film.

J'étais gênée. Je n'étais pas habituée à être filmée. Il nous a suivis à Montréal et à Vancouver. Nous étions 4 nageurs dans sa mire. Parmi nous, il y avait Richard Pound, qui est devenu un membre influent du Comité international olympique. Si vous voulez me voir toute jeune, allez voir!

Ce court-métrage de 27 minutes a été diffusé en 1963, il y a exactement 60 ans. On y voit une Madeleine Sévigny radieuse, dans une forme splendide, qui crève l'écran. Et oui, on y voit aussi Richard Pound, un jeune nageur montréalais dont le talent l'avait conduit jusqu’aux JO de Rome, en 1960.

Gilles Carle mise sur la proximité avec les nageurs. Il accompagne ces athlètes et les suit dans leurs moindres gestes à l’entraînement. On ressent la force de leur poussée dans l'eau, on les entend carrément nager. On voit même les quatre nageurs, deux hommes et deux femmes, vêtus de leur maillot, s'amuser ensemble dans une douche. Le réalisateur s'aventure brillamment dans leur monde.

Madeleine Sévigny Lanthier replonge dans ses souvenirs avec ce sourire qui nous convainc qu'elle n'a pas de regrets.

Lanthier, c'est le nom de famille de l'homme qui a changé sa vie. Le père de ses trois filles.

J'ai fait le choix de fonder une famille et de consacrer mes énergies à mes enfants. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour maman. Au lieu de la natation, j'ai fait du ski alpin, du ski de fond, de la raquette et… du ski nautique. C'est devenu un sport familial.

On comprend donc que la nageuse, si forte et douée, a rangé son maillot de compétition au début de la vingtaine. Mais pas pour de bon.

J'ai fait une pause de presque 55 ans.

Elle confie que l'attente n'a pas paru longue. Elle et son mari, deux ex-professeurs à l'école secondaire, vivaient une retraite très agréable lorsque le goût de sauter dans une piscine pour compétitionner lui est revenu.

Le grand retour

Madeleine aime alors sa routine. L’hiver, elle apprécie son rôle dans la patrouille du club de ski Mont-Tremblant. Une activité à la fois sociale et sportive qui la comble. Et quand la neige disparaît, elle se plaît à parcourir le lac Labelle du printemps à l'automne. Elle ne fait que troquer ses skis d'hiver pour celui d'été.

Puis, sa fille Josée, qui travaille au centre aquatique tout neuf de Mont-Tremblant, entend dire qu'une équipe du club des Maîtres du centre se cherche une quatrième nageuse pour participer à des épreuves de relais.

Sa fille Josée m'a simplement dit qu'elle nageait bien sans m'informer de son histoire, se souvient Loredana Horvat, entraîneuse-cheffe au club et membre de l'équipe de relais. Elle est venue et on l'a trouvée magnifique.

Madeleine avait 75 ans. Elle rejoignait alors un groupe de nageuses dans la quarantaine et la cinquantaine. Un écart considérable, mais qui n'avait aucune importance.

Catherine Levasseur a vite compris que la recrue allait avoir un impact significatif sur les performances du groupe.

On a gagné des compétitions provinciales et nationales. L'âge de Mado nous permettait de compter plus de points. Elle est dans une classe à part.

La technique de Madeleine est parfaite. On essaie de l'imiter. Quand tu y penses, être en forme comme ça à 80 ans, c'est presque intimidant !

Cette rencontre avec ses partenaires à la natation s'était déroulée en début de journée, lors de l’entraînement à la piscine à Mont-Tremblant, juste avant qu'elle retourne chez elle pour pratiquer le ski nautique à Labelle.

Ouvrir en mode plein écran Madeleine Sévigny Lanthier accompagnée des membres de son équipe de relais au Centre aquatique de Mont-Tremblant. De gauche à droite : Stéphanie Deschamps, Catherine Levasseur, Noredana Horvat et Madeleine Sévigny-Lanthier Photo : Radio-Canada / Jean-François Poirier

L'horaire de Madeleine peut sembler chargé, mais elle ne le voit pas ainsi.

Je me lève à 5 h 30. Je roule une trentaine de minutes pour arriver à l'heure à la piscine, à 7 h. L'entraînement dure 90 minutes. Et je fais du ski nautique tous les jours. D’abord, à mon retour le matin, et le soir, vers 18 h. Je fais tout ça à mon rythme. Quand je sors de la piscine, je ne suis pas à moitié morte non plus. J'ai encore de l'énergie pour faire autre chose!

À la piscine, Madeleine se mêle au groupe d’une quinzaine de nageurs, tous beaucoup plus jeunes qu’elle.

La classe des maîtres, c’est de 25 à 102 ans! J’aimerais accueillir des nageuses plus âgées que moi dans notre club!

Au fil des années, Madeleine Sévigny Lanthier a fini par établir des standards qui l’ont incitée à participer aux mondiaux des maîtres de la FINA . Une progression supervisée, cet été, par Christian Camden.

Le matin de la visite de Radio-Canada Sports, l'entraîneur privé est venu prendre de ses nouvelles.

Sa force, c’est le crawl, je n’ai fait que du raffinement, Madeleine avait déjà beaucoup d’acquis, a-t-il expliqué. À cet âge-là, elle n’a pas la même mobilité dans les épaules qu'une jeune nageuse de 15 ans. Avant les mondiaux, on a travaillé énormément sa coulée. Elle a gagné de 3 à 6 mètres lors de ses sorties de l’eau.

À Fukuoka, au mois d'août, la Québécoise a remporté les épreuves de 50 m, 100 m , 200 m et 400 m. Une domination sans équivoque.

Je ne m’attendais pas à tant. Mais je ne veux pas me mettre de pression. Si je gagne, tant mieux, mais si quelqu’un est plus rapide que moi, tant mieux pour elle. Ça veut dire que je vais devoir travailler plus fort pour améliorer mon temps.

L'un des traits de la personnalité de Madeleine Sévigny Lanthier est son humilité. Chaque personne autour d'elle y fait allusion durant la rencontre.

Au-delà de ses résultats, cet aspect m'a marqué. Elle est très humble et a une belle joie de vivre , affirme Christian Camden.

Madeleine, elle est là surtout pour l’équipe, elle ne cherche pas la confirmation de ses performances individuelles, précise Loredana Horvat. Elle cherche à nous amener un peu plus loin dans nos performances. Parce que, vous savez, la compétition de natation, ce n’est pas seulement fait pour les jeunes!

Les quatre femmes sont assises ensemble au bord de la piscine. Madeleine ne rate pas l'occasion de les taquiner un peu.

Je leur fixe des défis, explique-t-elle. Le défi de battre mes temps!

Christian Camden consent que l'octogénaire pousse un peu fort. Elle a encore des croûtes à manger pour devancer des nageuses si jeunes!

Je dirais qu'elle nage comme une femme de 15 ans de moins. Mais évidemment, c'est selon votre calibre. Elle a parcouru le 100 m en 1 m 27 s. C’est quand même bon pour 80 ans!

C’est notre trésor au club , résume Stéphanie Deschamps, une autre membre de l'équipe de relais des maîtres super-nageurs du Centre aquatique de Tremblant.

Ouvrir en mode plein écran Madeleine Sévigny Lanthier en compagnie de sa fille Marie-Hélène après avoir gagné 4 médailles d'or aux Mondiaux des maîtres-nageurs de la FINA en 2023. Photo : Famille Sévigny-Lanthier

Savoir prendre sa place

Madeleine Sévigny Lanthier demeure intéressée par l'actualité sportive. Les performances des jeunes athlètes de l'élite qui veulent atteindre leur plein potentiel et s'illustrer sur la scène internationale l'interpellent. Elle s'inspire de son expérience personnelle qui, en dépit de ses excellents résultats, ne l'a pas totalement satisfaite.

L'autre jour, j'ai entendu une petite gymnaste québécoise à la radio dire que son pire défaut était d'être gênée et de manquer de confiance en soi. Ça m'a touchée droit au cœur. Elle est une championne. Il faut qu'elle corrige ça tout de suite. Ça presse.

Madeleine n'avait pas emprunté un ton si sérieux de la journée. Elle n'est pas insensible à la réussite d'une athlète qu'elle ne connaît pourtant pas du tout, mais elle est capable de faire un lien avec ce qu'elle avait vécu durant ses jeunes années de gloire et d'échecs à la compétition.

J'étais comme elle à son âge, à 17 ou 18 ans. Je n'ai pas eu les résultats que j’aurais voulus parce que j’avais en moi cette nervosité. Un coéquipier m’a dit un jour que j'étais chanceuse de pouvoir nager dans le corridor juste à côté de celui d'une championne. Que je pourrais me comparer à elle. À la mi-course, j’étais en avance, puis j'ai bloqué. Je n'y croyais pas. Et elle m'a battue. Je n'ai même pas fait la finale. Ce sont des images comme ça qui me sont restées. Ces choses-là se travaillent…

Madeleine en tire une leçon qu'elle met aujourd'hui en pratique.

J'ai la sagesse et les cheveux gris pour savoir qu'avec la pression, on perd un peu ses moyens. J'aime la compétition, surtout les relais, pour partager ce bonheur avec mes coéquipières.

- Et la défense de vos titres aux mondiaux dans tout ça?

- J'aimerais les défendre, mais c’est une autre grosse dépense!

- C’est vrai qu’un voyage au Qatar, c’est cher…

- Mais si quelqu’un disait je vais m’occuper de tout , j’irais!

Madeleine rit de bon cœur en lâchant cette dernière remarque.

En 2023, pour son voyage au Japon, elle a pu bénéficier d’une aide précieuse qu’elle ne manque pas de rappeler.

L'hôtel Westin de Tremblant m’a offert une bourse, un entraîneur m’a donné du temps, la Ville m’a facilité l’accès à la piscine et l’une de mes filles m’a accompagnée à Fukuoka. J’ai été gâtée. Je sais que ma famille est fière. Oui, je serais prête à y aller une autre fois. Je le ferais aussi parce que j’aime voyager et découvrir le monde. Après tout, je suis une jeune championne dans ma catégorie. J’ai 80 ans dans un groupe de participants de 80 à 84 ans.

Madeleine Sévigny Lanthier espère surtout que son message de faire de l’exercice sera entendu par la population.

J’encourage les gens à bouger. Comme moi, vous pouvez retourner au sport que vous aimiez quand vous étiez plus jeune. Il n’y pas d’âge pour continuer ce qu’on a déjà fait. Allez-y à votre rythme avec le sport de votre choix. Vos journées seront moins longues!

Les rayons du soleil rendaient le lac Labelle lumineux. Le temps était doux. L’après-midi ne faisait que commencer. Après la natation et le ski nautique, une promenade était au programme de Madeleine Sévigny Lanthier. À Labelle, il y a une retraitée qui déplace beaucoup d’air…