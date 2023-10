Dans les coulisses du repêchage, avec Doug MacLean

Quand Doug MacLean a annoncé à son entourage qu’il allait publier un livre sur l’art du repêchage, le commentaire qui est le plus souvent revenu est : « Toi? Avec les choix que tu as faits, tu vas écrire un livre sur le repêchage? »

Le premier directeur général de l’histoire des Blue Jackets raconte cela avec le sourire, bien conscient que plusieurs de ses décisions à la barre de la formation de Columbus ont été vivement critiquées.

Les quelque 300 pages de Draft Day sont en quelque sorte ses mémoires. Il y retrace les nombreux postes qu’il a occupés dans la Ligue nationale de hockey (LNH), comme entraîneur-chef des Panthers de la Floride et directeur général du club-école des Red Wings de Détroit.

Ouvrir en mode plein écran Rostislav Klesla, en compagnie de la direction des Blue Jackets lors de son repêchage Photo : Reuters / Reuters Photographer

Des souvenirs bonifiés de discussions avec d’anciens et d’actuels dirigeants, pour offrir un éclairage actualisé sur l’art imparfait du repêchage. Une petite encyclopédie qui revient sur les règles qui encadrent le repêchage, sur les méthodes de dépistage et leur évolution au fil du temps, mais qui comprend aussi nombre d’anecdotes et de références obscures, suffisamment pour goinfrer même les plus affamés en la matière.

Les dernières pages sont d’ailleurs un index qui regroupe quelque 1000 noms, de David Vyborny à Filip Mesar en passant par Pierre Gauthier et Kari Lehtonen.

Le livre revient longuement sur ses – parfois douloureuses – sélections à la table de repêchage lorsqu’il était à la tête des Blue Jackets. Une formation qui n’a pas eu la main heureuse sous son règne : les choix d’Alexandre Picard, Gilbert Brulé et Pascale Leclaire n’ont pas donné les résultats escomptés et ont empêché le club de l’Ohio d’atteindre les séries même une seule fois.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Picard entouré de Gerard Gallant et Doug MacLean Photo : Getty Images / Sara D. Davis

Malgré tout, le natif de l’Île-du-Prince-Édouard assure qu’il a ressenti énormément de plaisir à plonger dans ses souvenirs profonds et à revisiter ses échecs, mais aussi ses succès. C’est comme ça qu’est né le projet.

Je suis content d’avoir pu écrire un livre précisément sur ce sujet. Les bonnes et les mauvaises expériences, raconte Doug MacLean en entretien à Radio-Canada Sports. C’était plaisant de fouiller dans le passé comme ça, de réfléchir à comment nous en sommes arrivés à prendre tel joueur plutôt que tel autre. Le fonctionnement d’un war room, comment on se départage la tâche avec les dépisteurs, tout ça. Avec du recul, c’est une super expérience.

Draft Day a été rédigé en collaboration avec le journaliste sportif Scott Morrison. Une aide nécessaire de l’aveu de Doug MacLean, qui raconte avoir éprouvé toutes sortes de pépins avec son iPad lors de la rédaction de l’œuvre. J’ai envoyé un premier jet à Scott, et c’était juste six pages en un bloc , sans paragraphes, s’esclaffe-t-il.

L’idée de l’éditeur était d’arriver à créer un livre dans le même genre que Moneyball, explique le co-auteur. On arrive à quelque chose de semblable, mais différent, je crois. J’ai aussi accumulé beaucoup d’histoires comme journaliste qui se retrouvent à l’intérieur.

Ouvrir en mode plein écran Eric Lindros avec les Flyers Photo : Reuters / Reuters Photographer

Les deux ont travaillé à rédiger un chapitre complet sur Eric Lindros.

J’ai discuté avec Pierre Pagé (le DG des Nordiques à l’époque) et j’étais étonné de voir qu’il avait gardé toutes les traces, toutes les notes de toutes les offres qu’il avait reçues!, raconte Doug MacLean. Les gens vont être étonnés de voir les noms qui se retrouvent dans les 14-15 offres. On peut lire que Serge Savard aurait offert Guy Carbonneau, Éric Desjardins, Mike McPhee et Patrick Roy, notamment, pour acquérir le jeune prodige qui refusait de signer un contrat avec Québec, à l’époque.

Radio-Canada Sports a profité de l’entrevue avec les deux auteurs pour revisiter quelques devises populaires du repêchage.

Ne jamais repêcher selon les besoins

Est-ce vrai que les directeurs généraux doivent toujours repêcher en fonction du BPA (Best player available), le meilleur joueur disponible, sans égard à sa position ou aux besoins organisationnels de l’équipe?

Ça change d'une fois à l'autre, nuance MacLean. Très tôt dans le repêchage, tu as une liste de 100 joueurs et tu n'y déroges pas. Ou rarement.

Mais tu peux commencer à y déroger quand tu es rendu plus loin dans le repêchage. Et ça va payer parfois. Dans plusieurs cas à Columbus, on a opté pour des joueurs parce qu’ils pouvaient combler un besoin dans notre organigramme. Kris Russell, Adam McQuaid, Derek Dorsett, Steve Mason. Ils répondaient à un besoin, on a pris une chance sur eux plus tard et ça a fonctionné.

L’importance du nombre de dards

L’ancien patron du Canadien Marc Bergevin avait déjà expliqué sa théorie des dards, selon laquelle il était important pour une équipe de posséder beaucoup de choix au repêchage, même dans les tours tardifs, pour avoir plus de chances d’atteindre la cible.

Ouvrir en mode plein écran Gilbert Brule, repêché au 6e rang par les Blue Jackets, a connu une courte carrière de 299 matchs dans la LNH. Photo : reuters/dan riedlhuber / Dan Riedlhuber

C’est toujours la folie, rendu en 6e ou 7e tour, confie MacLean. Parce que tous tes dépisteurs, de toutes les régions, sont convaincus d’avoir une carte cachée encore disponible. Les gens se battent. Quand j’étais à Détroit, Ken Holland n’a pas eu le choix, une année, d’acquérir des choix de 7e tour supplémentaires parce que des dépisteurs étaient en feu.

Mais ce n’est pas une garantie. Brian Burke, que je le considère comme un génie, avait 11 dards en 2002. Onze! Il a repêché un gardien qui a joué 3 minutes dans toute sa carrière et un défenseur qui a disputé 11 matchs.

La loterie, mal nécessaire?

Possiblement qu’aucun directeur général n’a autant souffert du principe de la loterie au repêchage que Doug MacLean. Sous son règne, les Blue Jackets n’ont jamais remporté le 1er choix au total, malgré des années de misère.

Ça ne me dérangeait pas tant que de souvent descendre de plusieurs échelons. Terminer dans les bas-fonds, et sélectionner 6e ou 7e, ça c’était un problème. En 2001, nos options étaient pas mal Pascal Leclaire ou Mike Komisarek.

Le Canadien nous a vraiment fait mal en 2005 aussi. J’étais convaincu que Montréal allait prendre Gilbert Brule, et nous, on devait choisir entre lui et Anze Kopitar. Ils ont pris Carey Price, et on a dû choisir. Price était 22e sur notre liste. Si Montréal avait pris Brule, on se serait retrouvé avec Kopitar.

L'ouvrage raconte aussi comment les Jackets ont réussi à obtenir le 1er choix au total en 2002, afin de mettre la main sur Rick Nash.

Bâtir par le repêchage

Est-ce encore la meilleure façon de construire une équipe championne : bâtir par le repêchage?

Le repêchage est l'élément vital d'une franchise de la Ligue nationale de hockey, peut-on lire dans les premières pages du livre. Il influence l'avenir d'une équipe sur de nombreuses années, il peut être son chantier de construction ou ses ruines. Tu peux faire des échanges, acquérir des joueurs autonomes, mais le repêchage est l'élément le plus important pour construire une équipe gagnante.

Sous un plafond salarial, les équipes ont plus de jamais besoin de joueurs avec des contrats d'entrée. C'est vraiment la seule façon d'aspirer aux grands honneurs.

Mais ce principe a été mis à l'épreuve durement lors de la dernière finale de la Coupe Stanley, qui a vu les Golden Knights remporter le championnat. Parmi les joueurs qui ont participé à la finale, un seul a été repêché par Vegas, Nicolas Hague.

J'étais dévasté quand j'ai vu ça! Évidemment que l'année où je publie un livre sur l'importance du repêchage, cela devait arriver, dit en riant MacLean. Mais c'est l'exception, j'en suis convaincu. Quand les Blues ont gagné la Coupe Stanley, c'était la première fois que l'équipe avait 10 joueurs maisons dans la formation.

Vegas était vraiment sur un programme accéléré, pour toutes les raisons qu'on connaît, ajoute Scott Morrison. Mais il reste que ça démontre quand même l'importance des choix au repêchage comme munitions, comme capital. Ils ont utilisé différemment leur choix pour obtenir de gros joueurs. Et Jack Eichel, ça reste un 2e choix au total, Alex Pietrangelo a aussi été repêché très haut, etc.

Bref, selon eux, il ne faut pas s'attendre à un changement de paradigme – ce duel au sommet un peu inusité étant surtout un accident de parcours. Ça ne va pas changer une recette qui a fait ses preuves depuis des décennies , affirme Doug MacLean.

Le livre Draft Day, publié mercredi dernier aux éditions Simon & Schuster, est disponible uniquement en anglais. Pour l'instant. On verra, ce serait formidable d'avoir une version en français un jour , s'est contenté de dire MacLean.