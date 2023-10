Fernando Alonso (Aston Martin) a réalisé vendredi le quatrième temps de la seule séance d'essais libres présentée sur le circuit Lusail au Qatar. Max Verstappen (Red Bull) a été le plus rapide.

L'équipe Aston Martin a bien commencé le week-end qatari, au format sprint (soit une course sprint samedi et un grand prix dimanche).

Il n'y avait donc qu'une seule séance de travail de 60 minutes. Elle a été disputée de jour vendredi par vent fort et tournant, et par une chaleur écrasante sur le circuit fraîchement asphalté de Lusail. Il faisait plus de 40 degrés au niveau du bitume frais.

Fernando Alonso a été aux avant-postes tout au long de la séance. Il est resté dans le top 5 sur cette piste qui va beaucoup évoluer tout au long week-end, car le revêtement est tout neuf, et la F1 est seule à tourner durant les trois jours.

L'Espagnol a été le premier à descendre dans les 87 secondes au tour, et il a fini son travail au 4e rang avec un chrono de 1 min 27 s 919/1000. En toute fin de séance, alors que les pilotes avaient nettoyé la piste, il a cédé 4 dixièmes de seconde au temps de référence.

Un temps de référence établi par qui? Max Verstappen. Qui d'autre? Le pilote néerlandais a l'énergie de celui qui sait qu'il peut-être champion du monde à nouveau ce week-end. Il n'a qu'à marquer 3 points de plus que son coéquipier Sergio Pérez lors de la course sprint de samedi, et il aura à son palmarès un troisième titre mondial en F1.

Verstapen a fini la séance avec un temps imbattable de 1:27,428 en pneus tendres devant les pilotes de l'écurie Ferrari Carlos Sainz fils (+0,334) et Charles Leclerc (+0,481).

Ça glisse beaucoup. Mon père aurait aimé rouler ici , a dit Sainz fils, dont le père, Carlos Sainz, a été deux fois champion du monde de rallye (avec 26 victoires).

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll doit entrer dans le top 10 au Qatar. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Le Québécois Lance Stroll a fini la séance avec le 14e temps (+1,262) au terme de ses 28 tours.

Nous avons quelques idées pour la fin de la saison, car nous voulons rester devant McLaren au classement, il nous faut retrouver notre compétitivité du début de saison , a dit Stroll dans le paddock.

Aston Martin n'a que 49 points d'avance sur l'équipe McLaren, et le Québécois a la mission de marquer de gros points ce week-end. Il devra faire abstraction des rumeurs voulant que son père, Lawrence Stroll, soit tenté de vendre l'équipe. Il aurait reçu une offre intéressante.

Difficile à croire tant l'homme d'affaires canadien a investi dans l'équipe F1 Aston Martin à mi-chemin de son plan quinquennal. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on.

Les pilotes McLaren Oscar Piastri (+0,952) et Lando Norris (+1,013) ont fini au 9e et au 10e rang en pneus mi-durs.

Les données recueillies lors de cette séance de travail seront-elles utiles aux équipes ? Les pilotes tourneront de nuit dans la course sprint et dans le Grand Prix du Qatar, avec une température moins élevée.

La prochaine sortie des pilotes, ce sera à 13 h (HAE) pour la séance de qualification du grand prix de dimanche.

