Félix Auger-Aliassime surpris à Shanghai

Marton Fucsovics (57e) a surpris Félix Auger-Aliassime (15e), vendredi, au deuxième tour du tournoi ATP 1000 de Shanghai.

Le Hongrois l'a emporté en trois manches de 7-6 (7/3), 4-6 et 6-3.

Le Québécois, tête de série no 14, a trimé pendant 3 h 23 min et a cédé à la quatrième balle de match. C'est sa deuxième défaite en quatre affrontements contre Fucsovics disputés sur terrain dur.

La séquence malheureuse d'Auger-Aliassime se poursuit. Il a gagné un seul match au cours de ses huit derniers tournois sur le circuit. La dernière fois qu'il a remporté deux matchs de suite en simple remonte au tournoi d'Indian Wells, en mars.

Il est aussi inscrit en double avec le Tchèque Jiri Lehecka.

Les joueurs du top 20 mondial ont souffert avec les éliminations précoces du Danois Holger Rune (no 5), de l'Australien Alex de Minaur (no 11) et de l'Italien Lorenzo Musetti (no 18).

Rune a été sèchement éliminé 6-0 et 6-2 par l'Américain Brandon Nakashima, qui ne pointe qu'à la 122e place au classement mondial.

Ouvrir en mode plein écran Holger Rune trébuche à Shanghai. Photo : Associated Press / Michel Euler

Rune est un joueur qui est au sommet de son art depuis longtemps. Donc je sais que, contre lui, c'est difficile chaque fois , a dit Nakashima.

Il s'agit d'un coup dur pour le Danois, quart de finaliste à Roland-Garros et à Wimbledon cette année, mais qui a été évincé d'entrée à New York à la fin du mois d'août.

De son côté, Casper Ruud s'est qualifié facilement en dominant le Japonais Yoshihito Nishioka 7-5 et 6-0.

Le Norvégien de 24 ans affrontera au prochain tour l'Américain Christopher Eubanks, qui a battu l'Allemand Yannick Hanfmann 6-4, 6-7 (8/10) et 6-3.

Garcia à deux points de la demi-finale

Pendant ce temps, à Pékin, la no 2 à la WTA Iga Swiatek a eu toutes les peines du monde à se qualifier pour les demi-finales.

Ouvrir en mode plein écran Iga Swiatek a souffert dans son match contre Caroline Garcia. Photo : afp via getty images / JULIEN DE ROSA

Elle a travaillé pendant 2:30 pour éliminer Caroline Garcia en trois manches de 6-7 (8/10), 7-6 (7/5) et 6-1. La Française a été à deux points du match avant de lâcher prise.

La Polonaise affrontera en demi-finale l'Américaine Coco Gauff, troisième raquette mondiale, qui n'a eu aucun mal à vaincre la Grecque Maria Sakkari 6-2 et 6-4 en 78 minutes.

Dans un match de haut niveau, Garcia, 10e mondiale, n'a pas saisi sa chance après avoir remporté la première manche et été à deux points du match dans la seconde.

Gauff, 19 ans, cherchera face à Swiatek à obtenir un billet pour la huitième finale de sa carrière.

Sabalenka éliminée

La numéro un mondiale, Aryna Sabalenka, a quant à elle perdu en quarts de finale contre Elena Rybakina (no 5) en deux manches de 7-5 et 6-2.

Après une première manche rudement disputée, la Kazakhe a élevé son niveau de jeu pour empocher sa deuxième victoire de suite face à la Bélarusse, championne en titre des Internationaux d'Australie.

Rybakina, qui s'était inclinée devant Sabalenka en finale à Melbourne, retrouvera la Russe Liudmila Samsonova samedi pour une place en finale.

Il n'y avait pas de Canadienne inscrite en simple à ce tournoi. En double, Gabriela Dabrowski a été battue à son premier match.