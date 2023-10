Le Canada bat la Bulgarie aux qualifications olympiques de volleyball

La sélection canadienne a enregistré un quatrième gain en cinq matchs, jeudi, en battant la Bulgarie en trois manches au tournoi de qualification olympique de volleyball masculin, à Xi’an, en Chine.

Mené par Timothy Maar et Eric Loeppky, avec 16 et 13 points respectivement, le Canada a gagné 25-21, 25-17 et 25-18.

Avec deux matchs à disputer, le Canada (3-1) occupe provisoirement la tête du groupe C, en attente des rencontres de ses rivaux qui n'ont pas tous disputés 5 matchs, une situation que le capitaine Nicholas Hoag estime encourageante pour la qualification en volleyball masculin aux Jeux de Paris.

Pour mettre la main sur le précieux billet olympique, le Canada doit se classer parmi les deux premières nations de son groupe.

L’équipe a déjà affronté ses plus sérieux rivaux avec une victoire contre l’Argentine (3-1) et le revers serré face aux Polonais.