Les Alouettes ajoutent deux nouveaux joueurs

Les Alouettes de Montréal ont ajouté jeudi de la profondeur à leur formation avant d'entamer le dernier droit de la saison.

La formation de Jason Maas, qui a confirmé sa place en éliminatoires de la Ligue canadienne de football grâce à sa victoire de 32-15 aux dépens du Rouge et Noir d'Ottawa, samedi dernier, a ajouté le centre-arrière Jacob Mason et le demi défensif Kenneth Durden.

Mason, six pieds deux et 240 livres, a été le choix de cinquième tour, 39e au total des Alouettes (8-7) lors du repêchage de mai dernier. Il a participé au dernier camp d'entraînement du club et a disputé les deux matchs préparatoires, sans être retenu au sein de la formation à ce moment-là.

Âgé de 23 ans, il a disputé quatre saisons dans le circuit universitaire canadien avec les Marauders de l'Université McMaster, jouant parfois en défense.

Nous n'avons pas beaucoup de centres-arrières au sein de notre formation et pourtant nous utilisons beaucoup cette position, a noté Maas. C'est quelqu'un que nous avions bien aimé au camp et nous sommes heureux de pouvoir l'ajouter au groupe.

Durden s'amène en territoire familier, lui qui a disputé quatre rencontres avec les Alouettes en 2022. L'Américain de six pieds un et 181 livres avait alors récolté 18 plaqués.

Le footballeur de 31 ans avait auparavant passé les saisons 2016 à 2021 dans la NFL avec les Raiders de Las Vegas, les Giants de New York, ainsi que les Titans du Tennessee.

Durden pourrait toutefois servir des besoins plus immédiats, puisque le demi défensif Kordell Stewart, qui a raté le dernier match à Ottawa, a vu son nom être inscrit sur la liste des blessés pour six rencontres.

C'est surtout une question de profondeur. On l'a vu toute la saison à cette position à quel point c'est important , a déclaré Maas en parlant des nombreuses blessures subies par la tertiaire des Alouettes en 2023.

Nos demis défensifs ont été lourdement touchés toute la saison, c'était important d'ajouter quelqu'un d'expérience et quelqu'un qui a de l'expérience dans notre système.

C'est clair que c'est une question de profondeur, a renchéri le coordonnateur en défense en entraîneur des demis défensifs, Noel Thorpe. D'amener un gars comme Kenneth, qui a joué dans notre système - qui a bien joué dans notre système, devrais-je dire -, c'est une belle opportunité.

C'est un gars qui a beaucoup de caractère et qui connaît notre système. C'était une décision facile à prendre pour nous.

Mack de nouveau un cas incertain

Les Alouettes pourraient de nouveau être privées du receveur Austin Mack pour le duel de lundi, au stade Percival Molson, face à ce même Rouge et Noir (4-11).

Écarté en raison d'une blessure à la cuisse samedi, Mack a pris part à l'entraînement des siens jeudi, mais Maas n'a pas exclu la possibilité de le laisser de nouveau de côté si son receveur ne se sentait pas à 100 %.

Il a bien paru aujourd'hui. Il continue de faire ce qu'il a fait pour nous depuis le début de la saison, soit de donner le maximum chaque fois qu'il est sur le terrain, a commenté Maas. Cela dit, nous allons voir avec lui s'il y a quoi que ce soit qui le ralentisse et s'il n'est pas à 100 %, on lui permettra de nouveau de retrouver la forme. Une décision sera prise à la dernière minute.

Mack a capté 70 passes pour des gains de 1057 verges et quatre touchés cette saison. Avant de rater la rencontre du week-end dernier, il occupait le premier rang du circuit Ambrosie chez les receveurs de passes. Il a depuis été devancé par Dalton Schoen des Blue Bombers de Winnipeg (1136 verges) et Keon Hatcher des Lions de la Colombie-Britannique (1103).

En son absence, c'est la recrue canadienne Shedler Fervius qui a été insérée dans la formation. Il n'a pas capté l'unique passe dirigée vers lui dans cette rencontre. La charge de travail a été partagée entre plusieurs receveurs, dont sept ont capté au moins une passe. Cole Spieker a amassé le plus de verges avec 60 sur trois attrapés, tout comme Tyson Philpot, qui a récolté 41 verges et inscrit un majeur.

Le receveur Keion Julien-Grant, blessé dans le match de samedi, a aussi raté l'entraînement de jeudi. Maas n'était pas en mesure de donner une mise à jour sur la condition du no 11 des Alouettes.

Je vais me réserver le droit d'attendre jusqu'à la dernière minute avant de préciser ce qu'il adviendra de ce côté, a déclaré l'entraîneur, toujours peu enclin à discuter blessures avec les scribes.

En cas d'une victoire jumelée à un revers des Tiger-Cats d'Hamilton (7-8), qui rendront visite aux Roughriders de la Saskatchewan (6-9) dimanche, les Alouettes s'assureraient de terminer au deuxième rang dans l'Est et d'accueillir la demi-finale d'Association à domicile le 4 novembre.