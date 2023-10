Chargé de remplacer au pied levé John Herdman, du moins à court terme, l'entraîneur-chef par intérim d'Équipe Canada Mauro Biello est conscient qu'il aura fort à faire en très peu de temps.

L'ex-adjoint de Herdman ne disposera que de trois séances d'entraînement avec son groupe la semaine prochaine avant de livrer un match amical contre le Japon le 13 octobre à Niigata. Les représentants de l'unifolié retourneront ensuite avec leur club respectif, avant de se réunir de nouveau pour disputer deux matchs cruciaux en Ligue des nations de la CONCACAF, une compétition qui servira de tournoi de qualification pour les équipes de la CONCACAF en vue du tournoi de la Copa America du CONMEBOL en 2024.

Puisque le Canada a choisi d'être inactif lors de la dernière fenêtre internationale de la FIFA en septembre et qu'il ne disputera qu'un seul match en octobre, l'équipe disposera de très peu de temps de préparation.

En comparaison, les États-Unis prévoient disputer quatre matchs dans ces deux fenêtres d'opportunités. Ils ont pris la mesure d'Oman 4-0 et de l'Ouzbékistan 3-0 en septembre, et doivent croiser le fer avec l'Allemagne et le Ghana en octobre.

Soccer Canada a attribué cette situation aux contraintes financières et au manque de disponibilités d'adversaires de qualité .

Pour ce voyage, ç'a été difficile d'effectuer une préparation adéquate, surtout avec les enjeux logistiques , a expliqué Biello aux journalistes en visioconférence jeudi.

La plupart des joueurs seront en déplacement lundi et devraient prendre part à un entraînement léger mardi, avant de reprendre l'entraînement régulier le lendemain et jeudi en prévision du match face au Japon. Biello estime qu'il disposera d'une période de trois jours pour préparer son équipe en vue de leur premier match de la Ligue des nations de la CONCACAF en novembre.

Biello convoite le poste permanent

Biello, un ex-international canadien qui a joué et dirigé l'Impact de Montréal, sera entouré d'une nouvelle équipe d'entraîneurs — étant donné que la plupart d'entre eux ont rejoint Herdman au Toronto FC.

Les entraîneurs adjoints de Biello, qui ont été annoncés jeudi, sont l'ex-capitaine du TFC Steven Caldwell et l'ex-entraîneur adjoint du TFC Paul Stalteri. Paolo Ceccarelli sera l'instructeur des gardiens, et Carmine Isacco sera l'entraîneur adjoint responsable de la vidéo.

Biello a indiqué qu'il est déjà entré en contact avec ses joueurs, et il leur a demandé leurs impressions. Il a ajouté qu'il souhaite poursuivre l'œuvre de Herdman, étant donné le temps passé à ses côtés.

Canada soccer a précisé que l'identité du nouvel entraîneur-chef de la sélection canadienne sera dévoilée après la nomination du nouveau secrétaire général de l'organisation, qui devrait être annoncée d'ici la fin de l'année. Biello a mentionné qu'il fait partie des candidats pour le poste permanent.