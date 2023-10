Les élèves de cinquième et sixième année de l’école L’Odyssée, à Mont-Tremblant, récoltent des points lorsqu’ils font en sorte que les choses tournent rondement en classe. Un incitatif à la bonne conduite.

Ils appellent cela des points célébration classe qui, de temps à autre, sont convertis en récompense déterminée par leur enseignante.

Aux yeux de Pascale-Julie Thériault, il ne faisait aucun doute que la période récompense devait coïncider avec la visite du Canadien à Mont-Tremblant.

Mais malgré la curiosité des élèves, qui depuis lundi posaient des questions à savoir s’ils auraient la chance de voir Cole Caufield, Nick Suzuki et les autres, les parents n'ont été avisés par courriel des intentions de l’école que mercredi soir.

Pour des élèves, c’est des héros ces joueurs-là, et c’est une fierté pour tout le monde de savoir qu’ils viennent à Mont-Tremblant , a souligné Mme Thériault.

On est loin des grands centres, il y en a qui n’auront jamais la chance de les voir en vrai, ces êtres humains là.

Ce groupe de 27 élèves était parmi les quelque 500 personnes entassées dans l’aréna Gilles Cadieux à acclamer Caufield, de loin le joueur le plus populaire.

À chaque fois qu’il trouvait le fond du filet, une clameur se déclenchait, ce qui faisait sourire Caufield et qui l’encourageait d’autant plus à célébrer.

Je leur ai dit de retourner en classe, mais visiblement ils ne sont pas partis, a raconté Caufiled en riant. C'est vraiment chouette de voir à quel point ils se soucient de nous et le soutien qu'ils nous donnent est assez spécial. Je ne saurais trop les remercier.

Ils sont juste là pour te soutenir et ça peut devenir l’une des plus belles journées de leur vie, alors c’est facile de se nourrir de cela et de leur donner ce qu’ils veulent.

Caufield a réitéré à quel point il se sent privilégié de jouer pour le Canadien et de recevoir un niveau d’attention et d’affection auquel rien n’aurait pu le préparer. Mais les jeunes amateurs du Canadien s’identifient au joueur vedette de petite taille, tout comme Mats Naslund à une autre époque.

Et la journée de jeudi à Tremblant en était une énième preuve.

En communauté et en communion

L’entraîneur-chef Martin St-Louis souhaite répéter chaque année ce genre d’excursion. L'an dernier, un calendrier préparatoire trop chargé l'avait empêché. Il y a sans cesse de nouveaux joueurs qui arrivent et d’autres qui partent, de sorte que l’exercice de vouloir souder le groupe à travers ce genre de séjour ne perd jamais de sa pertinence.

Pour des nouveaux venus comme Alex Newhook ou Tanner Pearson, le passage à Mont-Tremblant est une première occasion de constater à quel point, même à l’extérieur de Montréal, l’engouement se vérifie partout. Ayant joué à Vancouver, où le Canadien est toujours très populaire, Pearson se doute sûrement du niveau de rayonnement de l’organisation. Mais c’est surtout le lien symbiotique entre l’équipe et ses partisans qui semble se répéter partout où elle va. Partout les amateurs donnent leur amour, et les joueurs répondent en retour.

On parle du Canadien dans la communauté, mais c’est aussi le Canadien en communion.

En tant que doyen du Canadien sur le plan de l’ancienneté, Brendan Gallagher observe ce phénomène depuis longtemps.

Chaque fois qu’on a l’occasion de se rendre dans de plus petites communautés qui sont tout autant passionnées du Canadien – et nous ne sommes pas venus ici souvent – c’est spécial de voir l’engouement des gens, de partager leur joie et de passer un peu de temps avec eux, a-t-il dit. Ce n’est pas quelque chose qu’on prend à la légère. Il y avait de grands sourires sur le visage des gars ce matin, et c’est parce que ça veut dire beaucoup à nos yeux.

La dernière fois que le CH avait fait un arrêt à Mont-Tremblant, c’est en avril 2015, quand Michel Therrien et ses hommes avaient fait un arrêt d’une journée entre deux matchs éliminatoires contre les Sénateurs à Ottawa. Il pleuvait ce jour-là, l’entraînement avait été fermé au public, et Therrien se débattait avec des questions sur la façon dont l’équipe avait géré le cas de Nathan Beaulieu, victime d’une solide mise en échec d’Erik Karlsson deux jours plus tôt, et qui avait remis en question sa participation aux séries.

Disons que ce n’était pas tout à fait la même atmosphère. Beaucoup moins bon enfant que ce que le Canadien est venu chercher cette fois-ci.

C’est Samuel Montembeault qui chute volontairement en sautant sur la glace pour faire rire la galerie, c’est Mike Matheson qui célèbre avec style un but marqué dans un filet désert, ce sont les jeux de passe un peu trop arrosés de moutarde qui ne servent qu’à faire plaisir.

Et malgré tout, au milieu de cela, il y a le boulot qu’il fallait accomplir.

Le niveau à l'entraînement aujourd'hui était très élevé, et si l'aréna avait été vide, il n'aurait probablement pas été aussi élevé , a suggéré St-Louis pendant que certains de ses joueurs étaient déjà en train d’enfiler leurs vêtements de golf.

Les joueurs avaient bien travaillé. Le moment de leur période récompense était venue.