L'ex-championne du monde de boxe Marie-Eve Dicaire a fait face à plusieurs obstacles au fil de sa carrière, autant dans le ring que dans sa tête. Dans un cas comme dans l'autre, celle qui est devenue conférencière insiste sur le fait qu'en s'outillant en amont, ces difficultés deviennent beaucoup plus faciles à surmonter.

C'est exactement le message qu'elle souhaitait faire passer à des centaines d'élèves athlètes, le 5 octobre dernier, alors qu'elle était l'une des panélistes invités au Collège Ville-Marie de Montréal.

Organisé par l'Association canadienne des entraîneurs (ACE), l'événement avait pour but, entre autres, de discuter de l'importance de la santé mentale dans le sport.

C’était avec des entraîneurs et de jeunes athlètes, pour leur faire comprendre que des enjeux de santé mentale, on en vit tous à des degrés différents. C'est omniprésent dans nos vies et c’est important d’en parler , explique la boxeuse nouvellement retraitée.

Marie-Eve Dicaire estime toutefois qu'elle a découvert sur le tard l'importance d'un état d'esprit sain pour bien performer.

Au début de ma carrière, on ne parlait pas vraiment de santé mentale. Tu arrives dans le ring et il y a quelque chose qui pèse sur tes épaules. Savoir pourquoi tu feel tout croche, être capable de le nommer, j’aurais aimé avoir ça plus tôt dans ma carrière , confie-t-elle.

C'est après un combat remporté de peine et de misère, alors que sa mère menait une bataille contre le cancer, qu'elle a commencé à travailler avec Jean-François Ménard, un psychologue sportif. Celle qui a été championne du monde des super-mi-moyennes de l' IBF à deux reprises n'a pas tardé à voir les bienfaits de ce nouvel ajout dans son entourage.

J’étais capable de comprendre pourquoi je ne dormais pas la nuit, pourquoi j’étais un peu plus irritable, avec le cœur qui me débattait et que je n’arrivais pas à me concentrer. C’était la première étape et après, c’était d’apprendre (à connaître) des outils pour m’aider à gérer ces moments-là.

Un message qui fait son bout de chemin

Après avoir pris la parole dans une dizaine d'écoles du Québec depuis sa retraite de la boxe professionnelle, Dicaire constate que ses conférences répondent aux besoins de bien des adolescents.

Quand j'ai vu les questions des jeunes à la fin, j’ai vite compris qu’il y avait une carence et qu’ils ont besoin d’être aiguillés. Je le vois que les jeunes sont réceptifs et qu'ils sont en questionnement, alors pour moi, c’est très important de participer à ce type d’événement là , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Eve Dicaire et son équipe après qu'elle ait récupéré sa ceinture contre Cynthia Lozano, en décembre 2021 (archives). Photo : bernard brault, groupe yvon mich / Bernard Brault

Avec une empathie évidente, l'ancienne boxeuse arrive à se mettre dans la peau de son auditoire. Son expérience de vie lui permet de suggérer des pistes de solution afin que chacun parvienne à surmonter son anxiété.

C'est drôle parce qu’on a l’impression que plus les enjeux sont gros, plus la problématique est grande , souligne la native de Saint-Eustache.

En réalité, quelqu’un qui vit de l’anxiété et qui a peur de l’échec, que ce soit pour un examen de maths ou pour un combat de championnat du monde, pour cette personne-là, c’est tout aussi important.

L'importance des entraîneurs

Si la conférencière a choisi de s'associer avec l'Association canadienne des entraîneurs, c'est loin d'être par hasard. C'est une façon pour elle de redonner à ceux qui lui ont permis de s'épanouir dans le monde de la boxe.

Je pense que la carrière que j’ai eue, je la dois à mon équipe d’entraîneurs. Ils ont été à l’écoute et ont tout fait pour me faire évoluer dans un contexte favorable , précise-t-elle.

Pour illustrer ce point, Marie-Eve Dicaire se remémore la pandémie, un moment particulièrement difficile dans sa vie. Au cours de cette période, elle s'est déchiré un tendon d'Achille, a attrapé la COVID longue et a vu son combat de championnat du monde contre Claressa Shields être repoussé 11 fois plutôt qu'une!

Je commençais à douter de mes capacités à boxer, mais on m’a outillée. Mes entraîneurs ont travaillé avec mon psychologue sportif pour me permettre d’être à mon plein potentiel , se rappelle la principale intéressée.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Eve Dicaire lors de son combat contre Claressa Shields, en novembre dernier (archives). Photo : AP / Carlos Osorio

Aujourd'hui, elle souhaite donc que la prochaine génération d'athlètes puisse compter sur d'excellentes personnes-ressources. Pour ce faire, il faut que ceux qui les encadrent sachent comment les accompagner dans leur cheminement sportif.