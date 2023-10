Le Canada aux portes d’une qualification olympique

Avec trois matchs à disputer, le Canada (3-1) occupe le 2e rang du groupe C, une situation que le capitaine Nicholas Hoag estime encourageante pour la qualification en volleyball masculin aux Jeux de Paris.

Joint par Radio-Canada Sports à Xi’an, en Chine, où sont présentés les matchs de son groupe, il s’est dit très heureux de la tenue de l’équipe qui a subi sa seule défaite en cinq manches aux mains des Polonais (4-0), grande puissance mondiale.

Cette défaite était un peu crève-cœur parce qu’on tenait tête à la meilleure équipe au monde. On joue du super volleyball, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Il reste trois matchs (Bulgarie, Belgique, Mexique). Idéalement, on gagne les trois et on n’a pas à calculer les points , a souligné Hoag.

Pour mettre la main sur le précieux billet olympique, le Canada doit se classer parmi les deux premières nations de son groupe.

L’équipe a déjà affronté ses plus sérieux rivaux avec une victoire contre l’Argentine (3-1) et le revers serré face aux Polonais.

L’Argentine joue contre la Pologne vendredi. En principe, elle devrait perdre contre la Pologne. De notre côté, la Belgique et la Bulgarie sont des équipes moins bien classées que nous, mais ça reste des équipes très talentueuses.

Il insiste sur le fait qu’il est difficile pour les formations européennes de grimper au classement mondial parce qu’il y a tellement de bonnes équipes.

Contre les Bulgares, il s’attend à une rencontre très physique.

On se fait des séances vidéo chaque jour pour se préparer contre chacune des équipes. Plus le tournoi avance, plus on a d’informations. La Bulgarie est une équipe avec des joueurs de grande taille au bloc et très puissante au service. On va adapter notre défense et nous devrons rester patients , a dit Hoag qui mesure pourtant 2 m (6 pi 7 po).

Rio, Tokyo et Paris

À 31 ans, Hoag vise une troisième participation aux Jeux olympiques après ceux de Rio de Janeiro en 2016 et de Tokyo en 2021.

C’est toujours un rêve. Je veux y retourner chaque fois que je le pourrai. Et si je décide de faire une carrière d’entraîneur, ça restera un rêve pour moi. C’est une sensation unique chaque fois que ça arrive.

Même s’il ne veut pas se projeter trop loin et s’il veut se concentrer sur le match de vendredi (jeudi soir 22 h HAE contre la Bulgarie), Hoag avoue qu’il a déjà pensé à la possibilité de se qualifier pour Paris.

Du même souffle, il admet qu’il aimerait bien aussi être aux Jeux de Los Angeles en 2028 si son corps le lui permet encore.

Au volleyball, on est à notre meilleur autour de 28 ans. À 31 ans, j'ai passé mon peak. Physiquement, ça ralentit un peu, mais je compense avec mon expérience. Avec la technologie et les thérapeutes d’aujourd’hui, on voit souvent des gars jouer jusqu’à 39 ou 40 ans.

La place du Canada

Contrairement aux pays d’Europe ou d’Asie qui profitent de l’existence de ligues professionnelles pour développer leurs meilleurs joueurs, le Canada doit recourir à une autre approche pour assurer sa compétitivité.

Ouvrir en mode plein écran Nicolas Hoag célèbre un point avec ses coéquipiers Jordan Schnitzer (no 16) et Eric Loeppky. Photo : Volleyball World

Il faut accélérer le développement des joueurs de moins de 21 ans. Il faut les mettre dans le même état d’esprit professionnel que les Européens ou les Asiatiques , a expliqué l’attaquant de 31 ans.

Par exemple, le deuxième passeur de la Bulgarie n’a que 16 ans. Il est aussi impressionnant physiquement et techniquement que n’importe qui dans notre équipe. C’est un talent exceptionnel qui sera à suivre dans les prochaines années. Mais ces gars-là sont professionnels depuis qu’ils ont 14 ans , a ajouté celui dont les parents ont tous deux joué au plus haut niveau.

Le paternel, Glenn, a déjà été l’entraîneur-chef de la sélection canadienne. Il s'est retiré après les Jeux de Tokyo.

Au Canada, nos éléments les plus prometteurs acceptent de mettre leurs études en veilleuse [la plupart évoluent dans les rangs collégiaux ou universitaires, NDLR] pour s'engager avec une équipe professionnelle en Europe ou ailleurs. Aux dires de Nicholas Hoag, cela accélère leur développement et la croissance de leur talent .

Pour ce qui est de notre programme national, il ne faut pas trop miser sur les objectifs en ce moment. Le volleyball est un sport cyclique. C’est un sport qui est aux quatre ans.