L'excellente saison de Mathieu Choinière n'est pas passée inaperçue. Le milieu de terrain de 24 ans a été appelé en équipe nationale, jeudi, tout comme son coéquipier du CF Montréal Samuel Piette.

L'entraîneur-chef par intérim de l'équipe canadienne masculine de soccer, Mauro Biello, a dressé une liste de 23 joueurs en vue de la prochaine pause internationale, du 9 au 17 octobre.

Le Canada jouera notamment un match amical contre le Japon, 19e au classement de la FIFA, le 13 octobre dans la ville de Niigata. Les Canadiens ont battu les Japonais 2-1 en novembre dernier lors de leur dernière confrontation, tout juste avant la Coupe du monde au Qatar.

Cet affrontement servira également de préparation en vue de la Ligue des nations de la CONCACAF. Les Canadiens feront leurs débuts en quarts de finale au mois de novembre contre un adversaire qui reste à déterminer.

Une récompense

Pour Mathieu Choinière, il s'agira uniquement d'un deuxième séjour avec l'équipe nationale sénior. Le natif de Québec n'a toutefois pas encore joué de minutes officielles sur le terrain avec le maillot unifolié.

Le combatif milieu de terrain a cependant représenté les équipes U-20 et U-21 du Canada par le passé.

Mathieu Choinière avec l'équipe nationale junior, en septembre 2018

Sélectionné pour le match des étoiles de la MLS cette saison, Choinière a récolté quatre buts et quatre passes décisives en 26 matchs de ligue en 2023 en plus d'être l'un des joueurs les plus constants de l'équipe.

Quant à Samuel Piette, il compte déjà 66 sélections en équipe nationale.

Le milieu de terrain de 28 ans retrouvera le Canada pour la première fois depuis la Coupe du monde, après avoir raté les autres pauses internationales de 2023 en raison d'une blessure.