Les Rangers du Texas éliminent les Rays de Tampa Bay

Adolis Garcia et Evan Carter ont frappé des circuits pour appuyer Nathan Eovaldi et les Rangers du Texas ont vaincu les Rays de Tampa Bay 7-1, mercredi, balayant ainsi cette série de première ronde en deux matchs, dans la Ligue américaine.

Garcia et Carter ont étiré les bras contre Zach Eflin, auteur de 16 victoires cette saison.

Recrue de 20 ans, Carter est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire des Rangers à avoir disputé un match lors des séries.

Au deuxième tour dans la Ligue américaine, les Rangers affronteront à compter de samedi à Baltimore les Orioles, les champions de la section Est.

Publicité

La séquence sans point des Rays lors de séries a atteint 33 manches, une de moins que le record établi par les Dodgers de Los Angeles entre 1966 et 1974.

Curtis Mead l'a brisée en produisant un point avec un simple en septième.

Les Rangers ont remporté une série éliminatoire pour la première fois depuis 2011, lorsqu'ils ont atteint la Série mondiale avant de s'incliner face aux Cardinals de Saint Louis.

Les Rays ont connu une fin de campagne en queue de poisson après des débuts impressionnants. Ils ont amené leur fiche à 13-0 pour égaler les Braves d'Atlanta de 1982 et les Brewers de Milwaukee de 1987, derrière seulement le rendement de 20-0 des Maroons de Saint Louis en 1884.

La formation de la Floride menait sa section depuis le premier jour de la saison quand les Orioles l'ont devancée à la mi-juillet.

Publicité

Balayés au premier tour pour la deuxième année de suite, les Rays ont totalisé deux points dans ces quatre matches, frappant pour ,161.

Eovaldi a permis un point et six coups sûrs en six manches et deux tiers, tout en retirant huit frappeurs sur des prises.

Le circuit de Garcia comme premier frappeur en quatrième a mené à quatre points dans cette manche. Josh Jung a cogné un triple productif et Carter a ajouté un circuit de deux points pour les Rangers, qui ont une fiche de 7-0 en séries à St. Petersburg.

Carter frappe pour ,306 avec cinq longues balles et 12 points produits en 23 rencontres depuis ses débuts dans le baseball majeur, le 8 septembre.

Il s'est rendu sur les sentiers à ses six premières présences au bâton dans les éliminatoires, en incluant deux doubles et trois buts sur balles.

Il n'y avait que 20 198 partisans au Tropicana Field.