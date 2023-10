Les Blue Jays balayés par les Twins

Les Blue Jays de Toronto ont été balayés pour une troisième fois d'affilée en séries éliminatoires, s'inclinant 2-0 face aux Twins du Minnesota au deuxième match de leur série d'équipes repêchées de la Ligue américaine, mercredi.

Carlos Correa a frappé un simple en quatrième manche permettant à Royce Lewis de croiser le marbre et de donner l'avance aux Twins, qui n'ont plus regardé derrière. Minnesota a doublé la mise 2 frappeurs plus tard, quand Willi Castro a permis à Max Kepler d'inscrire le deuxième point malgré un double jeu des Jays.

Le Québécois Édouard Julien a cogné l'un des sept coups sûrs des Twins.

Ouvrir en mode plein écran Carlos Correa a frappé le premier point produit de la rencontre, en quatrième manche. Photo : AP / Abbie Parr

Les déboires offensifs se sont échelonnés tout au long de la rencontre pour Toronto, alors que pas moins de 10 joueurs des Blue Jays ont été laissés sur les sentiers sans inscrire de point au cours des 6 premières manches.

En cinquième manche, George Springer et Vladimir Guerrero fils occupaient les troisième et deuxième coussins, tandis que Bo Bichette profitait d'un compte complet. Mais avant son dernier lancer, le lanceur des Twins Sonny Gray a surpris Guerrero fils, qui s'était trop éloigné de son coussin, le retirant au deuxième but pour mettre fin à la menace.

Ouvrir en mode plein écran Sonny Gray a surpris Vladimir Guerrero fils au deuxième but en cinquième manche. Photo : AP / Abbie Parr

Une manche plus tard, alors que les coussins remplis, Matt Chapman a frappé dans un double jeu, permettant aux Twins de préserver le jeu blanc.

Au prochain tour, Minnesota affrontera les Astros de Houston, deuxième tête de série de la Ligue américaine. Les Twins n'avaient pas remporté de série éliminatoire depuis 2002, quand ils avaient battu les A's d'Oakland.

Le lanceur partant des Jays, Jose Berrios, n'a lancé que trois manches. Yusei Kikuchi l'a remplacé en début de 4e manche, puis Yimi Garcia a pris sa place en 5e manche.

Les Blue Jays avaient perdu le premier match 3-1, au Target Field.

Les difficultés des Blue Jays en éliminatoires remontent à 2016, une séquence de sept défaites. Ils ont été balayés lors de leurs trois dernières présences en séries : cette année face aux Twins, en 2022 contre les Mariners de Seattle, et en 2020 face aux Rays de Tampa Bay — à chaque fois, dans la série d'équipes repêchées (wild card).

Ouvrir en mode plein écran Les Blue Jays de Toronto ont été balayés pour une troisième fois d'affilée en séries éliminatoires. Photo : AP / Abbie Parr

