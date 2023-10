On donne toujours une grande valeur symbolique aux choix que fait une organisation en vue du début de la saison. Qui sera retenu, qui sera retranché. Comme si la liste remise à la LNH au moment d’entamer le calendrier était un objet immuable et permanent.

Or, même s’il est important pour un joueur de se faire dire qu’il a sa place dans l’équipe au premier jour du calendrier régulier, la formation de début de saison n’est rien d’autre qu’un moment croqué sur le vif, au même titre que les deux journées de photo d’équipes auxquelles se prête le Canadien chaque année.

Les plus récentes réaffectations ont réduit à 29 le nombre de joueurs au camp du Canadien, ce qui tient compte des blessés Christian Dvorak et Chris Wideman. Bien que d’autres choix devront être faits afin de réduire l’effectif à 23 — des choix qui auront dans certains cas des motivations comptables ou stratégiques par rapport au ballottage — , le groupe qui est parti pour Mont-Tremblant mercredi matin est celui que le Canadien a identifié comme étant son équipe cette année.

C’est Martin St-Louis qui a lui-même tracé la ligne en commentant le renvoi de Logan Mailloux dans la Ligue américaine.

Mailloux a connu un excellent camp d’entraînement, et l’organisation entend lui confier de grosses responsabilités en début de saison avec le Rocket de Laval. Mais St-Louis a tenu à l’inclure dans le groupe quand il a parlé de ceux qui participeraient à la dernière portion du camp d’entraînement.

Ça prend plus que 20 joueurs pour avoir une bonne saison dans la Ligue nationale, a rappelé l’entraîneur-chef. Les gars qui sont encore ici — et j’inclus Logan — vont faire partie de notre succès cette année d’après moi. D’avoir ces gars-là ici dans les alentours le plus longtemps possible, ça aide parce qu’on sait qu’on a besoin de plus de 20 personnes.

La démarcation est là.

La Ligue nationale demande de limiter à 23 le nombre de joueurs actifs dans une formation, mais dans l’évaluation que fait le Canadien de son personnel, ils seront au bas mot une trentaine à porter l’uniforme et à vraiment aider cette année.

Est-ce que quelqu’un mettrait beaucoup d’argent sur le fait que Logan ne jouera pas un match dans la Ligue nationale cette année ? a demandé St-Louis de façon rhétorique. Qui veut gager là-dessus? Moi je ne gagerais pas là-dessus, parce que des blessures surviennent, et le jeune a démontré qu’il était capable de jouer.

Ça prend de la profondeur dans une équipe, et ça prend des joueurs qui seront capables d’être rappelés et d’occuper une chaise jusqu’à ce qu’on retrouve la santé.

Mailloux a progressé chaque jour depuis son entrée en scène cahoteuse au tournoi des recrues à Buffalo. Ses habiletés sont ressorties, sa faculté d’apprentissage aussi, et il s'est fait donner un vrai match face aux Maple Leafs de Toronto, avant d'être cédé tout seul à la Ligue américaine, et non au milieu d'un bouquet garni de joueurs réaffectés.

Ouvrir en mode plein écran Mattias Norlinder a ouvert la marque tôt dans le match lundi face aux Maple Leafs. Photo : usa today sports via reuters con / Dan Hamilton

Un Norlinder plus combatif

Il y a un an aujourd’hui, Mattias Norlinder était retranché du camp d’entraînement du Canadien. L’équipe s’apprêtait à disputer un match ce soir-là et deux autres rencontres préparatoires étaient à l’horaire par la suite.

Emporté par une vague de retranchements, Norlinder n’avait pas reçu le signal qu’il reçoit maintenant, celui voulant qu’il fasse partie d’un cénacle de joueurs qui vont contribuer d’une manière ou d’une autre au cours de la saison.

Pour Emil Heineman et lui, peu importe quelles seront les décisions finales prises d’ici lundi prochain, c’est déjà une victoire.

Lundi, face aux Leafs, Norlinder a été jumelé à David Savard et a régulièrement affronté le trio d’Auston Matthews. Il s’en est très bien sorti. Signe que sa confiance s’est épanouie par rapport à l’an dernier, plus on en demande à Norlinder, mieux il répond.

Ça n’a échappé à personne que dans la dernière minute de jeu, alors que le Canadien cherchait à égaler la marque, le Suédois de 23 ans était le seul défenseur sur la glace.

Il stimule la possession de rondelle, il a beaucoup de sang-froid et il est à l’aise à la ligne bleue adverse, a noté St-Louis. À mes yeux, son niveau de compétition est plus élevé que durant le camp l’an dernier. Il n’est pas gros et il est bon offensivement, mais rien de cela n’a d’importance si tu n’es pas combatif. Il a eu des mandats difficiles lors du dernier match à Toronto.

On va évaluer jusqu’à la toute fin, mais on est très heureux de ce qu’on voit de lui jusqu’à maintenant.

En apparence, le fait que Norlinder soit gaucher est susceptible de lui nuire, surtout si l’équipe est déterminée à trouver une place pour Jordan Harris. Mais si l’organisation est ouverte à envoyer Harris, Kaiden Guhle ou Arber Xhekaj sur le flanc droit, cela pourrait permettre à Norlinder de percer la formation.

Surtout qu’il semble avoir les aptitudes nécessaires pour donner un coup de main en supériorité numérique, ce qui est une denrée rare au sein de cette brigade défensive.

Ouvrir en mode plein écran Justin Barron (photo d'archives) Photo : usa today sports / Jean-Yves Ahern

Partir pour mieux revenir

L’année dernière, Justin Barron avait survécu au camp six jours de plus que Norlinder. L’équipe avait de plus grandes ambitions pour lui mais, à l’instar de Norlinder, Barron avait connu un camp d’entraînement très difficile et les choses s’étaient terminées angle Le Corbusier et De la Concorde.

Barron a mis une demi-saison avant d’être rappelé par le Canadien l’an dernier, mais les choses ne se passent pas toujours ainsi. En 2021, Ryan Poehling avait été rétrogradé au terme d’un camp sans relief, mais avait passé tout juste trois semaines à Laval avant de reprendre la ligne orange.

Les choses se passent à peine mieux pour Barron cette année. Mais même s’il devait encaisser de nouveau le choc d’être cédé à la Ligue américaine, au moins l’équipe lui fait sentir qu’il fait partie de l’équation.

Je ne dirais pas que je suis satisfait — le camp n’est pas encore terminé — mais de manière générale je suis assez content de ce que j’ai montré, a mentionné le grand défenseur droitier, mercredi. Il reste encore quelques jours et j’espère prendre part au match de samedi à Ottawa. Je veux m’améliorer tous les jours.

Il y a toutes sortes de tractations qui auront lieu dans les dernières journées du camp. Peut-être Kent Hughes a-t-il identifié un joueur qu’il a en trop et qu’il aimerait refiler à une autre équipe. Il doit également voir s’il y a des moyens par lesquels il peut diminuer le risque de perdre l’un de ses joueurs au ballottage.

La conception de la liste finale de 23 joueurs, au lieu de nécessairement identifier les plus méritants, pourrait être conçue de manière à maximiser l’argent que pourra utiliser le Canadien après que Carey Price aura été placé sur la liste des blessés à long terme. Plus l'équipe sera proche du plafond salarial de 83,5 millions $ avec Price parmi ses 23 joueurs, plus il aura de flexibilité financière durant la saison.

Des manœuvres pourraient donc très bien se produire d'ici la semaine prochaine. Mais au gré des rappels et des blessures, l’édition 2022-23 est pas mal celle qui a pris le chemin de Tremblant mercredi.

Même si Mailloux est allé rejoindre le Rocket pour se préparer à un gros cahier de charge à Laval, il y avait une place virtuelle pour lui dans l’autobus.