À la progression, il faudra ajouter l’appartenance, le deuxième mot-clé de ce camp d’entraînement du Canadien qui entre dans sa phase finale.

Et c’est bien pour créer et renforcer ce sentiment que les 28 joueurs tricolores encore dans le coup quittent la ville pour l’air frais – enfin, relativement frais - des Laurentides pour les trois prochains jours dans le cadre d’un lac-à-l’épaule dont Jacques Martin avait le secret à l’époque, mais que l’on n’avait plus vu depuis belle lurette. Peut-être même depuis lurette tout court.

Ne soyez pas dupes. L’heure ne sera pas qu’à la rigolade. Certes, tournois de golf et de cartes sont au programme, mais tous ont insisté, joueurs comme entraîneur, pour souligner le dur labeur qui les attend.

On va à Tremblant pour se rassembler, mais quand on est à l’aréna, on travaille , a laissé tomber Martin St-Louis.

On va se préparer pour Ottawa , a renchéri Nick Suzuki, évoquant ainsi le dernier match préparatoire de l’équipe samedi prochain.

Davantage que contre Ottawa, c’est pour le début de la saison le 11 octobre que le CH doit se préparer et il passe à la prochaine étape de son plan. St-Louis a bien décrit la chose mercredi matin après l’entraînement soutenu d’un peu plus d’une heure à Brossard.

Rappelons que 72 joueurs ont été invités à ce camp, que la moitié a été retranchée au cours de la dernière fin de semaine seulement et que, jusqu’à tout récemment, quatre groupes se succédaient sur la glace ou s’affrontaient en matchs intraéquipes.

Ça a été un camp un peu différent. On avait quatre équipes, on ne voyait pas tout le monde tous les jours. Ça va être bien de se retrouver ensemble. C’est le temps de reconnecter.

C’est vrai autant d’un point de vue personnel que professionnel. Il faut reconnecter avec le système de jeu – pardon, avec les concepts. La période où les entraîneurs se concentraient principalement sur l’évaluation est terminée. Elle s’est achevée avec le départ de Logan Mailloux pour Laval, jeune homme qui est reparti avec des compliments plein les valises.

Déjà, mercredi, on a senti le changement d’approche. Ce n’était pas qu’une enfilade d’exercices, plutôt de courtes séances d’enseignement. Du Martin St-Louis pur jus.

Le camp a donc été scindé en trois si l’on se fie aux propos de l’entraîneur. Après trois jours de matchs intra-équipes où ce n’était qu’observation et évaluation, St-Louis et ses adjoints ont commencé à intégrer certains concepts, pour avoir une game d’équipe, pour que ça aide les gars sur la glace pendant les matchs préparatoires.

Puis, tu en rajoutes graduellement sur la glace. C’est beaucoup de travail parce qu’il y avait quatre groupes. Il faut que tout le monde ait la chance de voir les concepts même s’ils ne jouent pas tous ce match-là. Une fois que tu as moins de joueurs comme c’est le cas présentement, tu rentres plus dans les détails. C’est ça l’occasion qu’on a dans la prochaine semaine , a résumé St-Louis.

On a joué un très bon match à Toronto. Pas contre une formation complète de la LNH, mais pas loin. Les jeunes ont bien fait. J’aime où on en est.

Mercredi, le CH s’est concentré sur le jeu à cinq contre cinq. Entre chaque répétition, le patron rassemblait ses ouailles au tableau, sortait le stylo, prenait le temps d’enseigner, sa passion. Ce qu’il n’avait pas vraiment eu le temps de faire jusqu’ici.

Maintenant que St-Louis tient son équipe, ou à peu près, il passe à l’étape suivante. Il ne sera jamais trop tôt pour le faire.

Le rôle du capitaine

Au mois d’août, Nick Suzuki nous avait raconté certains périls du rôle du capitaine. Ce grand C brodé sur ce chandail mythique aux trois couleurs ainsi qu’à celles d’une grande banque à charte canadienne peut parfois être lourd à porter.

Dans son cas, la surprise est d’abord venue des missions sociales que le titre exige. L’Ontarien de 24 ans avait été propulsé au rang de G.O. du club bien malgré lui, ce qui comporte ses pièges insoupçonnés lorsque votre travail est surtout d’amasser des points, beaucoup de points, et de répondre aux journalistes qui vous demandent au début du mois d’octobre si vous êtes capable de le faire à hauteur d’un point par match désormais.

Ouvrir en mode plein écran Nick Suzuki Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Trêve de plaisanteries, c’était le genre de tâches qui incombaient à Joel Edmundson ces dernières années. Le grand défenseur parti, Suzuki a été laissé un peu à lui-même pour organiser le tournoi de golf de l’équipe à Tremblant, par exemple.

Pour les intéressés, celui-ci se déroulera en équipes de quatre golfeurs sous le format de la meilleure balle. Autrement dit, les quatre participants s’élancent sur leur coup de départ et joueront leur frappe suivante à partir de l’endroit le plus avantageux entre les quatre. Et ainsi de suite, si l’on ose.

Je me suis informé du handicap de tout le monde, j’essaie d’équilibrer les équipes. Il y a quelques gars qui n’ont pas beaucoup joué cet été, on va voir comment ils vont se débrouiller , a lancé Suzuki.

Ça va juste être le fun de passer du temps ensemble , a-t-il ajouté, bon prince.

Quand on disait qu’on voulait créer un sentiment d’appartenance. C’est un peu le même genre de philosophie qui a incité le capitaine à prendre le téléphone pour demander à certains de ses coéquipiers de venir s’entraîner à Brossard dès le mois d’août. On croit en la franche camaraderie au Centre Bell.

En rafale

Sean Monahan et Gustav Lindstrom (haut du corps) n’ont pas participé à l’entraînement puisqu’ils profitaient d’une journée de traitements, a annoncé le Canadien. Il n’y a là rien d’inhabituel, si ce n’était que Monahan ne traîne un lourd passé médical.

Précisons que cette journée de traitements a eu lieu au lendemain d’une journée de congé.

Martin St-Louis n’a pas montré de nouvelles combinaisons à l’attaque, mais l’on a pu apercevoir les duos en défense. Mike Matheson était jumelé à David Savard, Kaiden Guhle à Jordan Harris qui jouait à droite, Arber Xhekaj à Johnathan Kovacevic, tandis que Mattias Norlinder et Justin Barron étaient les arrières en sus.