Evelin Bermudez, une championne « teflon »

Alors que plusieurs personnes s’inquiétaient en attendant son arrivée à Montréal, l’Argentine championne de l'IBF et de la WBO des mi-mouches, Evelin Bermudez, n’a apparemment eu connaissance de rien.

Présentée à la presse montréalaise mercredi, Bermudez (18-1-1, 6 K.-O.) est apparue fraîche comme une rose en dépit d’un long voyage en avion et d’une arrivée peu après minuit à l’aéroport Pierre Elliott-Trudeau.

En entrevue à Radio-Canada Sports, Bermudez a balayé du revers de la main toute notion qu’elle ait pu être dérangée dans sa préparation par ses ennuis à obtenir un visa valide pour l’entrée au Canada.

Je me suis bien préparée pour ce combat. Et advenant une victoire, ça m’offrira la chance d’aller plus haut et d’unifier toutes les ceintures [éventuellement contre Jessica Nery Plata, championne de la WBA et du WBC – NDLR]. Je pense que vous verrez un très bon combat samedi.

Elle a aussi laissé entendre que son duel face à Kim Clavel (17-1, 3 K.-O.) suscitait un vif intérêt en Argentine et qu’elle avait été très bien accueillie à son arrivée à Montréal et qu’elle était contente de venir se battre au Canada.

Publicité

En suivant les conseils de son père qui est aussi son entraîneur, Bermudez sait qu’il n’y a jamais deux combats ni deux adversaires pareils.

Issue d’une famille où la boxe est reine (sa sœur est aussi boxeuse), Evelin Bermudez se sent solidement appuyée.

Ma famille est toujours derrière moi. Je suis venue pour gagner. Et personne ne doute de moi , a-t-elle brièvement conclu la jeune femme de 26 ans.

La hargne dans les yeux

De son côté, Kim Clavel semblait heureuse de mettre derrière elle cette autre étape promotionnelle et de pouvoir se concentrer sur la tâche qu’elle souhaite accomplir en redevenant championne du monde.

Elle a quand même été étonnée en découvrant que sa rivale n’était pas aussi grande qu’elle l’avait imaginée.

Dans ma tête je la voyais tellement grande. Quand je l’ai eue face à moi, je me suis dit qu’elle n’était pas si grande que ça. On a eu un bon contact visuel. Il y avait comme une animosité silencieuse, mais il y en avait une.

Clavel a admis qu’elle avait eu cette même impression quand elle a rencontré Yesenia Gomez avant le combat où elle est devenue championne du monde pour la première fois. Je pense que Gomez était peut-être plus baveuse encore. Bermudez est respectueuse, mais je la sens confiante , a indiqué Clavel à l’issue du point de presse.

Ouvrir en mode plein écran Kim Clavel Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Kim Clavel disputera la finale d’une carte de boxe professionnelle pour la sixième fois de sa carrière, mais celle qu’elle vivre samedi a une saveur toute spéciale pour elle.

Publicité

Pour moi, chaque combat est le plus important de ma carrière. Je suis née pour faire des finales. Ce n’est pas ma dernière. C’est un combat qui représente beaucoup pour moi et pour personne d’autre. Je le fais pour moi pour me prouver à moi-même que je peux redevenir championne du monde.

Aux dires de son entraîneuse Danielle Bouchard, voilà un travail qui a commencé au début du camp d’entraînement.

Ç’a été important de dire qu’elle ne le faisait pas pour me faire plaisir à moi, à Stéphan (Larouche), à l’équipe, à sa mère, à sa grand-mère, son père, etc. Elle boxe pour elle. Ça rayonne beaucoup plus comme ça que si elle le faisait pour les autres , a soutenu celle qui fut la première Québécoise à se battre en championnat du monde en juillet 2008.

Les athlètes veulent toujours nous faire plaisir, mais ça ne fonctionne pas comme ça. C’est un travail mental au quotidien à l’entraînement, dans les paroles que l’on s’est dites, qu’elle s’est dit à elle-même que le changement s’est fait. Il reste juste à mettre ça en place samedi.

Quel sera le signe qui dira à Danielle Bouchard que la transformation a fonctionné?