Le Paris St-Germain affrontait mercredi Newcastle en Ligue des champions. La défaite de 1-4 du PSG a fait mal aux amateurs de soccer français, mais les enjeux du match dépassaient le cadre sportif.

Dans les coulisses de cette rencontre, ce sont deux visions de la géopolitique du sport qui s’affrontent. Le PSG est la propriété du Qatar et est dirigé par Nasser Al-Khelaïfi, alors que Newcastle est propriété saoudienne avec son président Yasir Al-Rumayyan.

Derrière le duel sur la pelouse s’opposent deux pays dont la rivalité politique et économique n’est plus à démontrer. Un émirat et un royaume qui ont en commun les atteintes aux libertés individuelles et qui veulent tous deux embellir leur image aux yeux du monde.

Le Qatar, qui a accueilli la Coupe du monde de soccer, s’est aussi offert le prestigieux club de la capitale française. Le petit pays du Golfe a misé, depuis plusieurs décennies, sur le sport pour se donner une certaine légitimité aux yeux de la communauté internationale. Rien n'était trop beau ni trop cher pour les Qataris. Grand Prix de formule 1, Championnats du monde de gymnastique, Grand prix de moto, Coupe d’Asie des nations, en plus d'investissements dans des clubs de soccer étrangers.

Son ennemi juré, l’Arabie saoudite, ne voulait pas être spectateur dans cette course effrénée, car elle aussi voulait redorer son blason.

Ce qu’on appelle le sportswashing , c'est-à-dire, utiliser le sport pour se refaire une bonne réputation, prend tout son sens dans cet empire pétrolier. Pour rivaliser avec le petit Qatar, il a lui aussi dépensé sans compter.

Ouvrir en mode plein écran F1 Grand Prix d'Arabie Saoudite Photo : Getty Images / Clive Mason

Un fonds d’investissement qui représente 600 milliards par an pour s’offrir tout ce que la planète compte d'événements sportifs. Grand Prix de Formule 1, tournois de golf, de tennis et en 2029, les Jeux asiatiques d’hiver en plein désert, au coût de 500 milliards.

Publicité

À Riyad, le prince héritier Mohammed Ben Salmane aimerait bien obtenir les droits des Jeux olympiques et a déjà présenté sa candidature pour l'obtention de la Coupe du monde de soccer en 2034

L’Arabie saoudite semble combler son retard sur la politique sportive de son voisin qatari. Mais selon le géopolitologue français Raphaël Le Magoariec, ce qui les différencie, c’est une approche complètement différente due à la superficie de leur territoire.

Il faut savoir que le Qatar et l’Arabie saoudite n’ont pas la même superficie ni la même démographie, indique le professeur d'université. Ce qui les réunit c’est qu’ils achètent tous les deux des clubs européens en crise pour en tirer des bénéfices et surtout s’inscrire sur l’échiquier du football mondial. Maintenant, contrairement à l’Arabie saoudite qui a 35 millions d’habitants, le Qatar n’a pas la superficie ni la démographie suffisante pour accueillir un marché.

La politique qatarie s’est contentée de faire venir des événements sportifs d'envergure et d'investir dans le soccer européen. Au PSG, on a dépensé des sommes pharaoniques pour attirer des joueurs étoiles, comme Neymar, Messi ou MBappé avec le fiasco que l'on connaît maintenant.

Ouvrir en mode plein écran Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi (à gauche) pose aux côtés de Kylian Mbappé. Photo : afp via getty images / FRANCK FIFE

À l’opposé, les Saoudiens veulent pérenniser leurs investissements. À Newcastle le club anglais n’a pas de grandes vedettes étrangères. On a misé sur des joueurs locaux. Par contre, on a mis sur pied dans les principales villes du royaume ce qui risque de devenir un championnat compétitif, avec l'afflux de grands joueurs étoiles du ballon rond comme Ronaldo, Neymar ou Benzema.

Publicité

On veut imiter, toutes proportions gardées, la MLS. Le championnat nord-américain était, il y a encore quelques années, vu de haut par les acteurs du soccer international. Aujourd’hui, son niveau s'est considérablement rehaussé et est devenu une attraction pour les vedettes du soccer. La récente venue de Lionel Messi en est un bon exemple.

Seulement il y a un revers à la médaille. En faisant venir à gros prix ces géants du soccer et en les répartissant dans les différents clubs du pays pour équilibrer le championnat, l’Arabie saoudite est en train de complètement déstabiliser l’ordre mondial du ballon rond.

En leur offrant des contrats démesurés et des intérêts sur tous les produits dérivés, sans compter les avantages en nature, palaces, véhicules de luxe, avions-privés, le mercato (le marché des joueurs) a explosé. Le maître étalon établi par l’Arabie saoudite ne peut pas être égalé et du côté européen, on commence à trembler à l’idée que ses championnats ne deviennent des peaux de chagrin. Une inquiétude que partage le géopolitologue.

Ouvrir en mode plein écran Le prince héritier Mohammed ben Salmane Photo : Reuters / POOL New

Dans le but de dynamiser son marché et son économie, l’Arabie saoudite veut recentrer le sport mondial autour de son territoire, explique Raphaël Le Magoariec. Donc elle remet en question l’ordre mondial du sport et avec les sommes d’argent dont elle dispose elle fait basculer cet ordre mondial vers la péninsule arabique. Et comme c’est l’argent qui guide le sport mondial, à terme elle risque de s’imposer par rapport aux dirigeants de l’UEFA (Union des associations européennes de football). Pour le moment il y a une résistance, mais jusqu’à quand? l’UEFA va s'apercevoir rapidement que les Saoudiens vont, avec leur argent, déstabiliser le mercato en dépouillant les clubs européens de leurs meilleurs joueurs pour les amener dans leur championnat. Dans ce jeu de force, elle risque de l’emporter.

Le spécialiste des pays du Golfe est d’accord pour dire que ces deux pays utilisent le sport pour blanchir leur image ternie par leurs nombreuses politiques restrictives sur les libertés individuelles. Il ajoute toutefois que l’Arabie saoudite doit aussi satisfaire sa population.

Il faut divertir une population qui est composée à 65 % de jeunes de moins de 30 ans. Une population avant tout urbaine et qui est ouverte au monde. Elle aspire aux mêmes divertissements. Finalement, elle a envie des jeux du cirque. Depuis la prise d’otages de la Mecque en 1979, il y a eu rigidification de la politique des mœurs en Arabie saoudite, notamment vis-à-vis des femmes et du divertissement dans l’espace public. Le stade apparaît donc comme le seul endroit où la jeunesse peut aller se libérer un peu l’esprit. Et cette jeunesse ouverte sur le monde se questionne et se demande quand arrivera son tour de profiter elle aussi de ces divertissements.

Le jeune prince héritier, Mohammed Ben Salmane, qui est la nouvelle génération, ne peut plus l'ignorer s’il veut continuer à régner. Il n’a pas encore de légitimité par rapport à la famille régnante et aux anciens et il va s'appuyer sur sa jeunesse pour la créer. Le sport s’intègre donc dans cette logique, mais il y a aussi beaucoup d’autres divertissements , conclut Raphaël Le Magoariec.