La sélection canadienne a enregistré un troisième gain en quatre départs, mercredi, en battant les Chinois en trois manches au tournoi de qualification olympique de volleyball masculin, à Xi’an, en Chine.

Mené par Timothy Maar et Eric Loeppky, avec 20 et 17 points respectivement, le Canada a gagné 25-19, 25-22 et 26-24.

Le gain permet aux représentants de l'unifolié (3-1) de s’emparer du 2e rang du groupe C, derrière la Pologne, toujours invaincue en 4 duels à la suite de sa victoire, également en 3 manches, sur le Mexique (0-4).

Publicité

Les Canadiens devancent les Argentins (3-1) en raison du nombre de manches remportées depuis le début du tournoi, avec 11 contre 10.

Les deux premières équipes de chaque groupe obtiendront leur laissez-passer direct pour les Jeux de Paris en 2024.

Le Canada disputera son prochain match jeudi face à la Bulgarie (2-2).