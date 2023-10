Le Canadien retranche Logan Mailloux

Le Canadien a annoncé, mardi, avoir retranché le défenseur Logan Mailloux. L'espoir du CH rejoint le camp d'entraînement du Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

Dans son communiqué officiel, le Tricolore a usé du terme prêté pour décrire la rétrogradation de Mailloux. On nous assure qu'il s'agit simplement d'une petite fantaisie linguistique. L'arrière de 20 ans se rendra à Laval jusqu'à nouvel ordre.

Pendant le camp, Mailloux s'est attiré de bons mots de la part de l'entraîneur Martin St-Louis et même de l'analyste à RDS Marc Denis qui a lancé, lors de la diffusion du cinquième match préparatoire lundi, que Mailloux serait bon et pour longtemps .

En trois matchs préparatoires, le colosse de Belle River dans le sud de l'Ontario a affiché une progression certaine. Il avait survécu aux coupes massives du dernier week-end, lorsque 35 joueurs ont fait leurs valises, pour obtenir une audition supplémentaire contre les Maple Leafs à Toronto lundi soir.

Mailloux a été blanchi en trois rencontres, mais a quand même réussi à se faire remarquer grâce à ses 12 tentatives de tirs, ses 6 mises en échec et ses 7 tirs bloqués. Son coup de patin et ses atouts offensifs ne sont pas passés inaperçus. Pas plus que ses prises de décisions douteuses en défense.

Il a aussi défrayé la chronique pour les mauvaises raisons, principalement lorsqu'il s'est lancé à la poursuite du centre étoile Jack Hughes pendant un avantage numérique aux Devils du New Jersey. Il avait alors juré qu'on ne l'y prendrait plus.

Le Tricolore resserre son effectif moins de 24 heures avant de quitter la métropole pour la douceur des Laurentides, au Mont-Tremblant, en retraite fermée. Enfin, presque fermée puisque les membres des médias assisteront aux entraînements.

Dix défenseurs sont toujours présents au camp; neuf si l'on exclut Chris Wideman, blessé au dos et absent pour une durée indéterminée.

La bataille pour le dernier poste disponible à l'arrière se dessine entre Justin Barron, Mattias Norlinder et Gustav Lindstrom, dont la blessure au haut du corps fait l'objet d'une évaluation quotidienne.

L'équipe s'entraînera à Brossard mercredi matin avant de mettre le large vers le Nord. Le CH tiendra des entraînements jeudi et vendredi et se rendra à Ottawa samedi pour y disputer son sixième et dernier match préparatoire.

Il reste officiellement 29 joueurs au camp d'entraînement, un chiffre qui comprend Alex Newhook, Joel Armia, Christian Dvorak, Wideman et Lindstrom, tous blessés. Le CH devra remettre sa liste finale de 23 joueurs au début de la semaine prochaine.