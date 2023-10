Championne du monde et encore obligée de quémander

Au Canada, être parmi l’élite mondiale du ski alpin ne remplit malheureusement pas les coffres.

C’est ce que constatent Valérie Grenier, qui a remporté la Coupe du monde Kranjska Gora, en Slovénie, en janvier dernier ainsi que Laurence St-Germain, sacrée championne du monde en slalom aux derniers mondiaux.

Bien que les deux skieuses aient marqué l’histoire du ski canadien, les commanditaires ne se bousculent pas au portillon. En plus, chacune d'elles doit verser, chaque saison, 20 000 $ à la fédération canadienne pour faire partie de l’équipe nationale.

Plus précisément, 5000 $ à payer avant le début de la saison, le reste échelonné en paiements jusqu’en avril.

Une soirée de financement se tiendra vendredi, justement pour aider les deux skieuses à amasser la somme. Les athlètes Sarah Bennett et Simon Fournier en bénéficieront aussi.

Toujours en camp d’entraînement au Chili, Valérie Grenier et Laurence St-Germain sont déçues de constater que ça ne bouge pas beaucoup.

Pour la levée de fonds de vendredi, on a quand même le potentiel d’inviter 300 personnes, et on n’est pas proche du tout de notre objectif , a reconnu St-Germain à Radio-Canada Sports.

On est rendu à 50 (billets vendus) , précise Grenier dans la foulée.

On va espérer que plus la levée de fonds approche, plus les gens vont vouloir contribuer à notre saison , ajoute sa coéquipière.

Les deux athlètes ont connu de gros succès la saison dernière, mais sept mois plus tard, elles sont loin du montant de 20 000 $ que Canada Alpin leur demande. Elles doivent en trouver plus, bien qu'elles aient chacune des partenaires fidèles. Pour Valérie Grenier, c'est la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Pour Laurence St-Germain, c'est Telus.

Moi, je suis rendue a 5000 $, toi? , demande Grenier à sa coéquipière.

Moi, tout n’est pas encore confirmé, lui répond St-Germain. Je cherche encore des donateurs, et je n’ai pas rempli toutes mes opportunités de partenariat, une place sur le casque et une sur le manteau.

Pourtant, leurs récents succès auraient pu leur ouvrir des portes.

Je dirais que ça a aidé un petit peu, mais ça ne fait pas tant de différence, dit Valérie Grenier. Je crois que c’est quand même difficile en ce moment de trouver des commanditaires, trouver de l’argent. C’est difficile pour tout le monde. Ça n’a pas changé grand-chose.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Grenier (à gauche) et Laurence St-Germain en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Le premier contact est un peu plus facile, parce que les gens me connaissent plus qu’avant, explique St-Germain, qui a étudié aux États-Unis, à l'Université du Vermont. Mais tout le monde est toujours surpris de savoir qu’on a du mal à se trouver des commanditaires avec les résultats qu’on a eus.

C’est la question qu’on se fait le plus poser, poursuit-elle. Qu’est-ce qui a changé avec la victoire ou même avec la fédération? Ce n’est pas beaucoup qui a changé. On est un peu plus connues, mais au final, pour le ski alpin, la visibilité est difficile.

Une situation qui désole l’agent de Laurence St-Germain, Denis Villeneuve, qui a déjà suivi la carrière du fondeur Alex Harvey.

On s’attendait à ce que le titre de Laurence crée beaucoup de bruit et d’intérêt pour elle, au moins de discuter avec nous. Ça n’a pas été le cas, et pas du tout , affirme-t-il.

Ça a créé une certaine effervescence au niveau des médias, des amis et de la communauté proche du ski, précise-t-il, mais pour le financement, pas du tout.

On a fait des approches, mais [le titre] n’a aidé en rien. C’est très décevant pour Laurence, pour Valérie et pour tous les membres de l’équipe.

Ouvrir en mode plein écran Denis Villeneuve, agent de Laurence St-Germain, en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

Selon Denis Villeneuve, les sports olympiques traînent des casseroles qui sont lourdes. Les gens sont méfiants. Il y a notamment eu l’affaire Bertrand Charest, qui a secoué le ski alpin canadien entre 2017 et 2019.

L’exemple de Monsieur Charest, qui a encore fait les manchettes récemment, je ne pense pas que ça décourage les gens avec qui on veut faire affaire, estime-t-il. Ils sont comme tout public traditionnel face au ski alpin : ils s’y intéressent la semaine où ça se passe, la semaine d’après, ils ont oublié.

Tous les débats, les enjeux au niveau des fédérations, ça n’affecte vraiment pas, croit l'agent. Ils donnent plus d’importance à la manchette, donc le dopage, les tricheries. Tout ce qui se passe dans le monde du sport olympique.

Une saison historique

Ce qui a fait les manchettes au printemps dernier, ce sont les succès de Valérie Grenier et de Laurence St-Germain.

Ouvrir en mode plein écran Laurence St-Germain Photo : Getty Images / AFP/Lionel Bonaventure

Leurs remarquables résultats sur la scène internationale ont rejailli sur la fédération canadienne, Canada Alpin. Pourtant, le financement reste une préoccupation, précise la présidente de l'organisme, Thérèse Brisson.

Le financement a toujours été un défi dans le sport en général et surtout en ski alpin, rappelle-t-elle. C’est un sport qui est très coûteux, le financement des entraîneurs, les voyages, surtout en Europe, les installations, l’entraînement sur neige, les compétitions, toute l’expertise scientifique, le soutien médical, tout ça, ce n’est pas évident.

Ça coûte 300 000 $ par athlète par saison pour avoir un programme au niveau mondial compétitif, affirme-t-elle. C’est vraiment un défi. Au cours des trois dernières années, nous avons doublé nos commanditaires, on a augmenté notre soutien philanthropique et on a rétabli notre inscription depuis la COVID.

Ouvrir en mode plein écran Thérèse Brisson, présidente de la fédération canadienne de ski, Canada Alpin, en entrevue à Radio-Canada Photo : Société Radio-Canada

La présidente de Canada Alpin mentionne l’inflation, le taux de change, le calendrier des courses en Europe et la contribution du gouvernement qui stagne depuis 10 ans pour expliquer les frais d'inscription de 20 000 $ exigés de chaque athlète des équipes nationales.

On pourrait choisir de ne pas imposer cette exigence, plaide Mme Brisson, mais les athlètes estiment que le programme ne leur donnera pas la chance d’être compétitifs, d’atteindre leur plein potentiel, et on sait que pour nos athlètes, atteindre le plein potentiel, c’est être sur le podium.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Grenier Photo : Getty Images / Alain Grosclaude/Agence Zoom

À une époque pas si lointaine, la fédération canadienne échelonnait ses montants d’inscription en fonction de l’expérience de chaque athlète, de ses succès. Les athlètes du top 15 mondial ne payaient rien.

Les athlètes qui arrivaient en équipe nationale devaient payer plus que ceux qui avaient déjà de l’expérience. La transmission du savoir vaut de l’or pour les jeunes qui arrivent. Laurence St-Germain et Valérie Grenier ont beaucoup appris de l’expérience des anciennes.

Aujourd’hui, tous les athlètes doivent payer le même montant. La hausse des coûts a incité Canada Alpin à revoir sa façon de faire, mais est-ce la seule raison?

Retour à l’ancien modèle? De toute évidence, on souhaiterait ça parce qu’elles (les athlètes) le méritent et leurs résultats ont un impact direct, direct, direct sur le programme , affirme Denis Villeneuve.

Pourquoi ils ont migré vers ce nouveau modèle-là? Ça s’est passé dans les 6-7 dernières années, précise l'agent. Je pense qu’il y avait un enjeu de financement, tout simplement. Ça coûtait moins cher de cette façon-là, on va dire les vraies affaires. On n’a pas su le fond de l’histoire.

Canada Alpin affirme que ce modèle répartit mieux l'effort demandé aux athlètes.

C'est sûr que les athlètes avec plus de track record (résultats), de succès sont plus capables d'obtenir des commanditaires personnels, puis les athlètes qui sont plus au début de leur carrière, c'est peut-être plus difficile. Alors, pour ça, on demande à tout le monde la même affaire, précise Thérèse Brisson. Parce que c'est vraiment "one team, one dream" (une équipe, un rêve), une équipe canadienne et tout le monde a un rôle (à jouer) pour aider.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Grenier et Marie-Michèle Gagnon Photo : Instagram / Valérie Grenier

Avec la retraite de Marie-Michèle Gagnon, Laurence St-Germain et Valérie Grenier sont les doyennes de l’équipe nationale. Elles aimeraient que la fédération tienne compte de leurs résultats pour réévaluer leur contribution.

Il y a un processus en place, on en a déjà discuté l’an dernier. Avec le comité des athlètes, que Thérèse a voulu ramener, c’est certainement quelque chose dont on va continuer de discuter pour l’année prochaine, explique St-Germain. On va essayer d’adapter ça. Il faudra avoir le consensus des autres athlètes aussi, car la question est : si nous, on paie moins, c’est sûr que d’autres doivent payer plus si on veut garder le même budget qui vient des athlètes.

C’est clair qu’on est dans une situation différente que lorsque nous sommes entrées dans l’équipe et qu'on payait un certain montant, alors que les meilleures ne payaient rien, se souvient-elle. On est conscientes de ça, on ne demande pas que les jeunes paient 50 000 $ ou 60 000 $ et que nous, on n’ait rien à payer.

On demande juste une certaine reconnaissance, d’avoir des échelons qui démontrent les résultats et les accomplissements qu’on a faits dans les dernières années.

Mais il semble que Canada Alpin ait ancré ses façons de faire.

Cette discussion, on l’a eue, c’est terminé, dit Denis Villeneuve. Il y a peu de réceptivité pour l’instant de la part de notre association. Presque une fin de non-recevoir.

La Fédération internationale de ski (FIS) ne pourrait-elle pas revoir la distribution de ses revenus? Par exemple, récompenser financièrement les pays dont les athlètes obtiennent de bons résultats sur la scène internationale?

Ouvrir en mode plein écran La Fédération internationale de ski (FIS) Photo : Getty Images / MICHAL CIZEK

Cela permettrait d’envisager un système de contribution par échelon comme l’évoque Laurence St-Germain.

On parle souvent de ça au niveau de la FIS avec les prix en argent, explique Thérèse Brisson. On sait que la FIS est d’accord que c’est la bonne chose à faire pour augmenter ces prix-là. Mais aussi, il faut qu’on le fasse dans une moyenne qui a de l’allure.

Il faut qu’on travaille ensemble pour améliorer les commanditaires au niveau international, les droits de télédiffusion aussi, ajoute la présidente de Canada Alpin. C’est une question très courante maintenant pour la période après 2026, parce que tous ces contrats sont déterminés jusqu’en 2026. On a beaucoup de travail à faire pour être sûr qu’on amasse plus de financement.

Lors de la soirée de financement prévue pour vendredi, si tous les billets étaient vendus, les quatre athlètes concernés pourraient déjà amasser un total de 30 000 $.

Il y aura aussi un encan silencieux vendredi, on espère que ça pourra bien se vendre, puis (qu'on pourra) faire un extra, dit Valérie Grenier. En fait, on n’a pas vraiment d’objectif, car on n'a aucune idée comment la vente de billets va se passer, et il y a aussi un lien (sur nos réseaux sociaux) pour faire un don, ça peut aider aussi si les gens ne sont pas disponibles pour venir. Et on va le laisser ouvert après notre événement pour qu’ils puissent continuer (à contribuer).

Ouvrir en mode plein écran L'affiche de la soirée de financement pour les quatre athlètes de l'équipe canadienne de ski alpin Photo : Canada Alpin

Pour les quatre, c’est sûr qu’on aimerait aller chercher les 80 000 $ dont on a besoin, ajoute Laurence St-Germain, mais ce n’est pas vraiment réaliste. On espère aller chercher le plus possible pour au moins couvrir jusqu’au début de la saison.

Et si les athlètes ne trouvent pas la somme nécessaire, perdent-ils leur place dans l'équipe nationale? Canada Alpin fait preuve d’une certaine ouverture, selon l’agent de Laurence St-Germain.

Je sens de la collaboration, une volonté d’aider, dit Denis Villeneuve avec une petite hésitation. Est-ce qu’ils voient les affaires comme je les vois? Probablement pas. Ce n’est pas moi qui suis là.

La soirée de financement se déroulera vendredi au Chalet des voyageurs de la station Mont-Tremblant, de 18 h à 20 h, en présence des quatre athlètes. Pour l'occasion, Laurence St-Germain et Valérie Grenier feront un saut de puce au Québec afin de rencontrer les amateurs et les donateurs avant de retourner en Europe préparer leur début de saison.