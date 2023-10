Emily Clark n'a pas disputé de match dans sa ville natale depuis au-delà d'une décennie.

La hockeyeuse de 27 ans avait été retenue pour représenter le Canada à la Coupe des quatre nations à Saskatoon, en 2018, mais une blessure à une jambe l'a toutefois limitée à un rôle de spectatrice pendant la compétition.

L'attaquante souhaite donc participer à la prochaine Série de la rivalité, qui opposera le Canada aux États-Unis dans sept matchs, dont l'un d'entre eux sera présenté à Saskatoon.

Quelles sont les chances que tu puisses représenter ton pays, et qu'en plus tu puisses le faire dans ta ville natale? C'est probablement ce qui m'a fait le plus mal quand je me suis blessée et que j'ai dû rater cette occasion (à la Coupe des quatre nations) , a expliqué Clark à La Presse canadienne.

Hockey Canada a dévoilé mardi les dates et les sites où se déroulera la Série de la rivalité : le 8 novembre à Tempe, en Arizona, le 11 novembre à Los Angeles, le 14 décembre à Kitchener, en Ontario, le 16 décembre à Sarnia, en Ontario, le 7 février à Saskatoon, le 9 février à Regina et le 11 février à St. Paul, au Minnesota.

Le Canada a perdu les trois premiers matchs de la série de l'an dernier, avant de remporter les quatre derniers. Cette année, la Série de la rivalité aura en toile de fond la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Le calendrier de la LPHF comptera 24 parties et devrait débuter autour du 1er janvier 2024.

Les camps d'entraînement des six clubs — Toronto, Montréal, Ottawa, Boston, New York et Minneapolis-St. Paul — commenceront le 13 novembre.