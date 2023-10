GYM et Kim Clavel, la tête à Dorval

Au moment où s’amorce le sprint final de promotion pour le combat de championnat du monde unifié de l'IBF et de la WBO des mi-mouches, Kim Clavel et son promoteur Yvon Michel espèrent bientôt respirer plus librement.

Pourquoi tant de stress et d'angoisse? Parce qu’ils attendent avec fébrilité la confirmation que la championne, l’Argentine Evelin Bermudez (18-1-1, 6 K.-O.), est bel et bien arrivée à Montréal.

Les derniers jours ont été marqués par un haut degré d’incertitude depuis que les organisateurs ont appris que Bermudez faisait face à des ennuis liés au fait qu’elle ne disposait plus d’un visa valide pour entrer au Canada.

Selon ce qu’a appris Radio-Canada Sports, informations confirmées par Yvon Michel lundi, Bermudez avait un visa pour les États-Unis qui, en vertu des accords transfrontaliers, lui aurait donné accès au territoire canadien si ses papiers n’étaient pas échus.

Publicité

Le Groupe Yvon Michel (GYM) a remué ciel et terre pour s’assurer que l’adversaire de Kim Clavel (17-1, 3 K.-O.) passe la frontière.

Tout est réglé, a affirmé Yvon Michel. J’ai en main une copie de son billet d’avion. Elle arrive demain (aujourd’hui mardi) , a dit le patron, visiblement soulagé.

N’empêche que GYM, comme c’est apparemment la norme mise de l’avant par l’ensemble des promoteurs, avait prévu le recours à une adversaire de remplacement si les choses n’avaient pas connu le dénouement souhaité. Michel assure qu’il a procédé de la même façon quand Clavel a affronté Jessica Nery Plata, en janvier dernier.

Ainsi, au lieu de se battre pour des titres unifiés, Clavel se serait battue contre la Mexicaine de 34 ans Maria Guadalupe Bautista (21-11-2, 4 K.-O.).

Celle-ci, championne de la WBA des poids mouches (112 lb), est déjà en ville. Elle sera rémunérée pour ses services, qu’elle doive boxer ou pas.

Le titre de super championne de la WBA appartient à l’Américaine Marlen Esparza (14-1, 1 K.-O.), qui détient aussi les ceintures du WBC , de la WBO et de The Ring Magazine.

D’ici samedi soir, l’autre préoccupation majeure consiste à tenir Kim Clavel le plus à l’écart possible étant donnée la résurgence de la COVID-19. Le masque pourrait être de mise tout au long de la semaine.

Déjà vendredi dernier, elle a fait l’impasse sur la soirée-bénéfice de la Fondation Yvon Michel. Tenu au Club de golf Le Mirage, l'événement a permis d’amasser plus de 201 000 $ pour la lutte contre le cancer du sein.