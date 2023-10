Après trois jours de qualifications, c’est mardi que s’amorcent les finales des Championnats du monde de gymnastique à Anvers, en Belgique. Les gymnastes canadiens, menés par la Néo-Écossaise Ellie Black, auront l'occasion d'y récolter plusieurs médailles.

Black sera la seule représentante du pays lors des épreuves féminines. En qualifications lundi, elle a d’abord pris le 5e rang du concours complet individuel, puis le 9e rang de la table de saut et des barres asymétriques. La première finale aura lieu vendredi et les deux autres, le lendemain.

Black et ses coéquipières n’ont toutefois pu imiter leurs compatriotes masculins et accéder à la prochaine étape de l’épreuve par équipes. Elles ont pris le 12e rang avec un score de 157,229, moins de deux points derrière les Japonaises (158,497), huitièmes et dernières qualifiées. Les Canadiennes avaient déjà leur billet pour les Jeux de Paris avant même le début de la compétition.

Le scénario est plus heureux pour l’équipe masculine composée de René Cournoyer, Félix Dolci, William Émard, Jayson Rampersad et Zachary Clay. Dimanche, ils ont qualifié le pays pour les prochains JO. Ce sera une première participation olympique pour le Canada à cette épreuve depuis les Jeux de Pékin, en 2008.

Ils ont terminé au 4e rang des qualifications derrière les Japonais, les Américains et les Britanniques et sont l’un des principaux espoirs de médaille de l’unifolié. Ils seront les premiers Canadiens en action, mardi.

L’Eustachois Dolci sera également présent au sol samedi, puis aux barres parallèles le lendemain. Quant au Repentignois Cournoyer, il prendra part à la finale du concours complet individuel, jeudi, après avoir pris la 17e place des qualifications.

Les possibilités de médailles canadiennes Athlète ou équipe Épreuve Date et heure (HAE) René Cournoyer, Félix Dolci, William Émard, Jayson Rampersad et Zachary Clay Épreuve par équipes, hommes 3 octobre, 13 h 30 René Cournoyer Concours complet individuel, hommes 5 octobre, 13 h 30 Ellie Black Concours complet individuel, femmes 6 octobre, 13 h 30 Félix Dolci Sol, hommes 7 octobre, 8 h Ellie Black Table de saut, femmes 7 octobre, 8 h 50 Ellie Black Barres asymétriques, femmes 7 octobre, 10 h 30 Félix Dolci Barres horizontales, hommes 8 octobre, 11 h 20

Le grand retour de Simone Biles

L’Américaine Simone Biles dispute ses premiers mondiaux depuis deux ans et sa longue absence n'a pas parue. Elle a dominé les qualifications de toutes les épreuves hormis les barres asymétriques, qui ont été l’affaire de la Chinoise de 16 ans Qiu Qiyuan.

Dimanche, Biles a notamment marqué les esprits au concours du saut en réussissant un envol d'une extrême difficulté, un Yurchenko double carpé qui porte désormais son nom.

Au classement par équipes, les Américaines sont en tête devant la Grande-Bretagne et le Brésil.

Biles a effectué son retour en août à la Classique américaine, près de Chicago. Elle était à l’écart de la compétition depuis les Jeux de Tokyo, afin de se concentrer sur sa santé mentale.

Avec les informations de Agence France-Presse