Les Jays se préparent à affronter les Twins et Édouard Julien

Les perspectives semblaient sombres pour les Blue Jays de Toronto il y a quelques semaines, après qu'ils eurent été balayés à domicile par les Rangers du Texas.

Une séquence de quatre défaites avait repoussé les Torontois à l'extérieur du portrait des séries éliminatoires.

C'est à ce moment que le voltigeur des Blue Jays George Springer – un habitué aux matchs automnaux et champion de la Série mondiale en 2017 – a démontré toute son étoffe dans le vestiaire.

George est allé rencontrer chacun des gars dans le vestiaire, leur demandant de ne pas baisser les bras, de s'accrocher , a raconté le releveur des Blue Jays Jordan Romano. Ç'a été un geste significatif.

Publicité

Je crois que ç'a aidé les gars de notre équipe, qui ont tous du caractère, à rester concentrés sur l'objectif , a-t-il ajouté.

Les Blue Jays ont répondu avec sept victoires à leurs neuf matchs suivants. Les Torontois ont ensuite obtenu leur billet pour les séries éliminatoires samedi soir, et ils auront rendez-vous avec le Québécois Édouard Julien ainsi que les Twins du Minnesota dans une série au meilleur des trois matchs à compter de mardi au Target Field.

Je ne vais pas répéter publiquement ce que je leur ai dit, mais en gros j'ai simplement encouragé les gars à persévérer , a dit Springer. C'est du baseball; des choses comme ça arrivent parfois. Nous avons répondu à l'appel, et nous y sommes maintenant (en séries éliminatoires).

L'obtention de leur billet pour les séries éliminatoires avant le dernier match de la saison régulière – un revers de 12-8 contre les Rays de Tampa Bay – a permis aux Blue Jays d'offrir une journée de repos supplémentaire à Kevin Gausman avant d'affronter les Twins.

Gausman obtiendra le premier départ de cette série. Chris Bassitt et l'ex-lanceur partant des Twins Jose Berrios devraient aussi voir de l'action. Les Blue Jays devraient dévoiler leur formation de départ pour les séries éliminatoires mardi matin.

Publicité

Notre niveau de confiance est très élevé en ce moment , a admis le gérant des Blue Jays John Schneider. Il suffisait de nous qualifier. Ça n'a pas été de tout repos.

Donc, à compter de maintenant, l'équipe sera bâtie pour les séries éliminatoires , a-t-il ajouté.

Les Twins (87-75) et les Blue Jays (89-73) ont partagé les honneurs de leur série de six matchs cette saison. Chaque équipe a gagné deux matchs à l'extérieur, et un autre à domicile.

Les Twins, champions de la Division centrale de la Ligue américaine, accueilleront tous les matchs face aux Blue Jays. Les Torontois ont compilé une fiche de 46-35 à l'extérieur cette saison, et de 43-38 au Centre Rogers.

Le club vainqueur de cette série aura ensuite rendez-vous avec les Astros de Houston, dans une série au meilleur des cinq matchs.

Ouvrir en mode plein écran Jose Berrios a joué pour les Twins de 2016 à 2021. Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

Nous étions un petit peu plus performants à l'extérieur cette saison, ce qui est assez étrange , a convenu Schneider dimanche au Centre Rogers. Mais nous allons tout faire pour devoir revenir à la maison et joueur devant nos partisans.

Les Blue Jays n'ont pas savouré de victoire en séries éliminatoires depuis 2016, alors qu'ils avaient atteint la série de championnat de l'Américaine pour une deuxième saison d'affilée. Les Blue Jays ont été balayés dans la série entre équipes repêchées de l'Américaine l'an dernier et en 2020.

Le baseball est un sport difficile, et la Division est (de l'Américaine) est relevée , a dit Schneider. Une tonne de pression a été retirée des épaules des joueurs après qu'ils aient obtenu leur billet pour les séries éliminatoires. Les attentes étaient très élevées, dès le camp d'entraînement printanier.

Les gens peuvent bien dire que nous avons répondu aux attentes, ou encore que nous avons échoué, mais il reste que nous sommes en séries éliminatoires, et les gars apprécient vraiment cela. Ils ont hâte que ça commence, car ils savent à quel point ils sont bons.

Les Rays auront rendez-vous avec les Rangers du Texas dans l'autre série entre équipes repêchées de l'Américaine. Le club vainqueur de ce duel devra ensuite affronter les favoris, les Orioles de Baltimore.

Les équipes championnes des séries de sections accéderont à la série de championnat de l'Américaine. Et les champions de l'Américaine affronteront les champions de la Nationale dans le cadre d'une série au meilleur des sept matchs, en Série mondiale, à compter du 27 octobre.

Nous avons le potentiel pour soulever le trophée à la fin de la saison, j'en suis certain , a évoqué Kevin Kiermaier. Nous avons tout le talent nécessaire sur papier. Nous avons déjà démontré que nous sommes capables de tenir tête aux meilleures équipes des Ligues majeures.