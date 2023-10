Le CF MTL tente toujours de confirmer sa place en éliminatoires

Le CF Montréal a connu beaucoup de succès à domicile cette saison, mais aucun des matchs qu'il a joués au stade Saputo jusqu'ici n'aura l'importance des deux prochains.

Accroché au 9e et dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l'Association Est, le Bleu-blanc-noir accueillera cette semaine le Dynamo de Houston et les Timbers de Portland dans l'espoir de ne pas avoir à attendre au dernier match de la saison, à Columbus face au Crew, pour confirmer sa participation au tournoi automnal.

À travers les hauts et les bas, les Montréalais ont réussi à tenir le coup devant leurs partisans cette saison. Leur fiche de 9-4-2 et la séquence de 6 blanchissages à domicile, du 22 avril au 21 juin, sont entre autres responsables de leur position actuelle, mais tout ça ne voudra plus rien dire si les résultats ne sont pas au rendez-vous cette semaine.

C'est un défi formidable pour ce jeune groupe. Nous voulons offrir des résultats positifs aux partisans. C'est tout ce qui compte. Nous voulons leur donner un bon spectacle, parce qu'ils ont été derrière nous pendant toute la saison. C'est aussi grâce à eux que nous avons connu de bonnes performances à domicile. J'espère que nous pourrons confirmer notre bonne fiche en gagnant ces deux derniers matchs , a mentionné l'entraîneur-chef Hernan Losada, lundi, avant un entraînement au Centre Nutrilait.

Publicité

Il y a plus d'un mois, le CF Montréal regardait vers le haut du classement, alors qu'il détenait un petit coussin de cinq points au 8e échelon. Six matchs sans victoire plus tard, il est maintenant contraint à regarder derrière lui.

Avec 37 points, les hommes de Losada se retrouvent avec le même total que le Fire de Chicago et D.C. United. La troupe de Washington a cependant joué un match de plus. Le New York City FC occupe quant à lui la 8e place, avec 38 points et seulement 2 parties à disputer.

Le Bleu-blanc-noir n'a que lui à blâmer pour sa position précaire au classement. Il montre le deuxième pire dossier de la MLS à l'étranger (2-12-2) et il est à égalité pour la quatrième pire attaque du circuit (30 buts). Le club montréalais a échappé des points précieux lors de ses deux dernières sorties à domicile et il revient de deux cuisants revers sur les terrains adverses, au cours desquels il a été dominé 7-1 au chapitre des buts.

Malgré tout, Losada n'échangerait pas sa situation actuelle, à l'aube d'une semaine qui va définir le futur de son équipe.

Nous n'avons pas été assez compétitifs sur la route. C'est un fait. Les six derniers matchs n'ont pas été suffisants, mais nous sommes dans une meilleure position que le NYCFC ou D.C. United, qui ont un match de moins à jouer. Nous voulions être dans la course jusqu'à la fin et nous y sommes , a-t-il mentionné.

Publicité

L'heure n'est pas encore au bilan, mais l'entraîneur-chef du CF Montréal a profité de sa disponibilité médiatique lundi pour devancer quelque peu les choses. Losada a tenu à souligner que son équipe avait surpris pratiquement tous les partisans et les observateurs cette saison, et pour cette raison il a lancé des fleurs à ses joueurs.

À trois matchs de la fin, avec un groupe très jeune et plusieurs changements, nous sommes encore en position de participer aux séries. Peu de personnes y croyaient, surtout après notre mauvais départ. C'est grâce aux efforts des joueurs que nous sommes là , a-t-il insisté.

Nous avions des attentes élevées, mais notre vision est simplement différente d'autres équipes. Nous voulons donner des occasions aux joueurs de l'Académie et nous voulons développer des jeunes. Quand je regarde Jules-Anthony (Vilsaint), Mathieu (Choinière), Nathan (Saliba), Jonathan Sirois, l'évolution de Gabriele Corbo, je pense que nous avons accompli notre mission cette saison.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Au-delà des jeunes, il y a aussi les vétérans. Le capitaine Samuel Piette n'était pas satisfait de sa performance contre Atlanta United, le milieu de terrain Victor Wanyama n'a disputé que 95 minutes depuis le 20 août et l'attaquant Romell Quioto a obtenu un premier départ depuis le 13 mai, samedi à Orlando, bien qu'il n'ait pas eu l'impact souhaité.

Le CF Montréal devra peut-être compter sur eux, tant sur le terrain que dans le vestiaire, pour permettre à ce groupe de s'élever au-dessus de la mêlée.

Quioto n'est toujours pas remis complètement de la blessure à l'ischiojambier qu'il a subie il y a bientôt cinq mois, mais il est prêt à contribuer au maximum de ses capacités — si Losada souhaite l'utiliser. Le Hondurien disputera peut-être ses trois derniers matchs dans l'uniforme montréalais.

Je ne suis pas tout à fait à 100 %, mais je vais continuer de travailler pour y arriver. Nous vivons des moments difficiles actuellement, mais si je peux contribuer d'une quelconque façon en marquant des buts, alors je tiens à le faire. Jusqu'à présent, je n'ai pas été approché par l'équipe pour un nouveau contrat, mais tout le monde sait que j'ai ce club à cœur , a déclaré Quioto.

Le défenseur Aaron Herrera (cheville) s'est une fois de plus entraîné sur le gazon du Centre Nutrilait. On ne sait pas s'il pourra être disponible dès mercredi.