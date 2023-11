Affaire Valieva : dopage ou pas?

Une question précise est au cœur de la cause de la jeune patineuse russe Kamila Valieva, qui doit reprendre jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) après trois jours d'audiences en septembre : la trimétazidine, substance interdite décelée dans l'organisme de l'athlète, améliore-t-elle la performance ou pas?

L'Agence mondiale antidopage (AMA), qui l'a incluse à sa liste de produits dopants, et certains spécialistes, dont Raphaël Faiss, responsable de recherche et chargé de cours en physiologie à l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne et dans les sciences antidopage au REDs, le Centre de recherche et d’expertise en sciences antidopage, soutiennent que oui.

À l'inverse, l'Agence russe antidopage (RUSADA) et le clan de la patineuse, dont fait partie Pascal Kintz, un expert en toxicologie de réputation internationale qui avait contribué à innocenter la canoéiste québécoise Laurence Vincent Lapointe, affirment que non.

Le sort de la jeune athlète, aujourd'hui âgée de 17 ans, repose en grande partie sur ce point.

Les audiences tenues à huis clos doivent donc reprendre les 9 et 10 novembre. On attend une décision l'an prochain.

Valieva, alors âgée de 15 ans, a été épinglée lors d'un test antidopage à ses Championnats nationaux, mais dont les résultats ont été annoncés pendant les Jeux olympiques de Pékin, en 2022.

Après qu'elle eut remporté la médaille d’or par équipe avec la Russie, et malgré qu’elle soit mineure, son nom avait été rendu public. Devant ce scandale de dopage, elle a d'abord été suspendue, avant qu'on lui permette de participer à l'épreuve individuelle dans la confusion la plus totale. Elle était alors la meilleure patineuse du monde.

Le tsunami médiatique a eu raison de la jeune athlète : 1re après le programme court, elle a offert un programme libre catastrophique pour finalement se classer à la 4e place.

À la recherche d'études concluantes

C’est donc une bataille judiciaire et scientifique qui a s'est amorcée, en Suisse, devant le TAS .

La trimétazidine est un médicament qui a été créé sous le nom de Vastarel par les Laboratoires Servier, une entreprise française, et qui est utilisé pour les traitements des troubles du champ visuel, des vertiges et de l'hypertension artérielle primaire. Depuis 2012, la trimétazidine sert au traitement de l’angine de poitrine. Selon les documentations consultées, elle protège les cellules des conséquences d’un défaut d’apport en oxygène.

Radio-Canada Sports a demandé à l’ AMA de fournir les études sur lesquelles ses experts se sont basés pour interdire le médicament.

La trimétazidine a été ajoutée à la liste des interdictions en 2014, car elle remplit au moins deux des trois critères nécessaires pour être ajoutée, notamment qu’elle a le potentiel d'améliorer ou améliore effectivement la performance sportive. De nombreuses publications scientifiques relevant du domaine public le démontrent clairement , a répondu l'organisme par courriel.

Malgré la demande de Radio-Canada Sports, l’ AMA n'a fourni aucune preuve de l’existence de ces études.

Ce qui est certain, c’est que l'organisme a mis au point une manière de détecter la substance.

Radio-Canada Sports a aussi demandé aux Laboratoires Servier de réagir aux propos des spécialistes qui affirment qu'il n'existe aucune étude prouvant que leur médicament améliore la performance.

Notre équipe mène actuellement une consultation en interne en vue de répondre à votre requête spécifique, a répondu l'entreprise par courriel. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous effectuons ces recherches. Je vous recontacterai dès que j’aurai obtenu des informations pertinentes à partager.

Kamila Valieva performe durant le programme court aux Jeux olympiques de Pékin.

Des preuves indirectes

Joint en Suisse, le spécialiste Raphaël Faiss explique en quoi la trimétazidine pourrait améliorer la performance sportive.

Aujourd’hui, on a des preuves indirectes, car on n’a pas véritablement fait d’études sur des athlètes, ce qui serait contraire à l’éthique. On fait donc une extrapolation des résultats cliniques des effets que l’on a sur des patients pour potentialiser les effets de la substance sur l’amélioration des performances , explique-t-il.

Dans le cas de la trimétazidine, on a une substance qui va favoriser un certain type de métabolisme dans les cellules cardiaques. Cela favoriserait une production énergétique. Ce médicament est destiné à des patients qui ont des problèmes d’angine de poitrine pour favoriser le flux sanguin aux muscles cardiaques, ce qui n’est pas le cas pour des athlètes de haut niveau qui, en principe, ont des artères en bonne santé et qui n'ont pas de soucis de ce côté-là. Alors, la probabilité que cela améliore les performances est extrêmement faible et il existe un potentiel de nuisance. Je ne suis pas sûr que ce soit une substance de choix pour potentiellement améliorer ses performances , ajoute M. Faiss.

Alors, si cette substance ne permet pas d’améliorer les performances sportives, pourquoi se retrouve-t-elle sur la liste des produits prohibés par l’ AMA ?

Produits dopants

Pour être sur la liste, on doit retrouver une amélioration de la performance, la dangerosité pour l’athlète et (le fait) que cela contrevient à l'éthique sportive, rappelle Raphaël Faiss. La trimétazidine est un médicament qui date un petit peu et qui n’est pas répandu sur le marché. Le fait que l’ AMA ne rend pas publiques les études scientifiques montre la limite du système qui fixe les interdits. Mais pour la plupart des substances qui sont sur la liste de produits qui améliorent la performance, on n’a pas vraiment d'études scientifiques contrôlées, avec un placébo utilisé également sur des sportifs de l’élite. Alors, souvent, les études scientifiques que l’on trouve ont essentiellement un axe clinique avec des médicaments qui sont utilisés pour traiter des pathologies.

Autrement dit, si un médicament a un effet qui améliore la santé d’un patient et qu’il se retrouve dans le corps d’un athlète de haut niveau, un panel d’experts va conclure qu’il peut améliorer la performance, qu’il est possiblement nuisible à sa santé et que son utilisation est contraire à l’éthique sportive. Ce qui conduira directement à son interdiction.

On a donc une limitation du système, qui doit se contenter de l’opinion d’experts qui sont chargés de la liste des produits à interdire. On va mettre dans la balance les évidences scientifiques et extrapoler ces connaissances pour juger de la pertinence d’inclure ou non une substance sur la liste des produits prohibés , indique-t-il.

Kamila Valieva a évoqué une contamination causée par son grand-père, qui prenait de la trimétazidine. Pour le spécialiste suisse, le débat va résider autour du fait que la concentration du produit est tellement faible et que cela a ou non amélioré sa performance.

La difficulté, dans le cas de Valieva, c’est que l’on ne peut pas affirmer avec certitude que cette concentration faible est le fait uniquement d’une contamination ou du résultat d'une élimination par l’organisme d’une dose normale ou thérapeutique, qui aurait été prise quelques jours ou quelques semaines auparavant.

Il faut se dire que l’argument d’une contamination est souvent une piste évoquée par les athlètes pour se défendre, mais ils sont responsables de ce qui se trouve dans leur organisme. Dans le cas de Valieva, c’est plus délicat, car c’est une jeune athlète de 15 ans qui a pu avoir une influence de son entourage éventuellement néfaste. Mais c’est un autre débat.

Le Tribunal arbitral du sport pourrait également ne pas rendre de décision sur le fond en invoquant qu'il n'a pas la juridiction pour le faire.

L’expert qui défend Valieva s’explique

Pascal Kintz est un expert en toxicologie de réputation internationale. Il a notamment contribué à faire innocenter la canoéiste Laurence Vincent Lapointe. À l’époque, il avait prouvé que le produit dans l'échantillon de la Québécoise, le ligandrol, s'y trouvait à la suite d'une contamination par son conjoint.

C’est pourquoi la RUSADA a fait appel à ses services dans l’affaire Valieva.

On a un premier problème avec le fait que l’on ait retrouvé de la trimétazidine chez cette jeune fille de 15 ans, rappelle Kintz, joint en France. C’est un médicament qui est contre-indiqué sous l’âge de 18 ans, car il a des effets secondaires néfastes : troubles de la vision, pertes d’équilibre, hallucinations… On peut difficilement imaginer qu’une patineuse artistique l’utilise pour améliorer sa performance. Ce que l’on peut admettre, c’est que ce médicament permet une meilleure oxygénation.

Je suis donc catégorique : il n’y a pas une seule étude qui démontre qu'il y a une amélioration de la performance, pas une seule!

Les Laboratoires Servier, qui ont conçu le médicament, n'ont aucune étude sur l'amélioration des performances sportives avec leur médicament, martèle Pascal Kintz. L’ AMA a voulu nous faire croire qu’ils avaient des études extraordinaires et ils ont été obligés de les produire à l’audience du TAS . La première concerne une étude sur les rats. J’ai expliqué au président de la commission que l’humain n’est pas vraiment un rat et que tout cela manquait de sérieux. Et l’autre étude est celle que les Laboratoires Servier ont réalisée sur des sujets qui ont plus de 75 ans.

Pascal Kintz va même plus loin.

Je n’hésite pas à affirmer que c’est de l’escroquerie scientifique. Vous pouvez tout à fait utiliser ces mots, car il s’agit vraiment d'escroquerie scientifique.

Pascal Kintz soutient que le cœur du débat et du problème, ce n’est pas que la molécule retrouvée dans les urines de la jeune patineuse ait permis d’améliorer sa performance, mais de prouver que sa présence fait partie d’un dopage d’État.

Le problème, c’est que la fille est russe et on ne se serait pas posé autant de questions si elle ne l'avait pas été, affirme-t-il. La plupart des échanges lors de l’audience ont été à se demander si c’était du dopage d'État ou pas. Est-ce que les médecins russes utilisent des modulateurs de l’effort et du métabolisme? La défense a produit des extraits de vieux livres russes où il serait question d’utilisation de certaines molécules qui pourraient améliorer la performance.

Kamila Valieva entre ses entraîneurs

Interrogé sur la présence de trimétazidine dans les urines de Valieva, là encore, le spécialiste est on ne peut plus clair.

L'explication est simple : son grand-père en prend, car il a subi une transplantation cardiaque, soutient-il. Il est possible que Valieva ait été contaminé. La question qui est aussi au cœur des débats, c’est la faible quantité, soit 2 nanogrammes, retrouvée. Si tant est que ce produit doive améliorer la performance, on devrait en utiliser 15 000 ou 20 000 nanogrammes. Tout le monde est d’accord sur la faible quantité retrouvée, mais pas sur une possible contamination. L’ ISU et l’ AMA sont convaincus que la jeune patineuse était en fin de cycle d’une quantité plus importante prise au préalable, et que c’est donc une attitude dopante. Du côté de la défense de Valieva, on a démontré qu’il y a de plus en plus de suppléments et de compléments alimentaires qui sont contaminés par la trimétazidine.

Le Tribunal arbitral du sport a ajourné les débats et les a reportés au mois de novembre.

Ils ont ajourné, car à 23 h mercredi soir, de nouveaux documents sont apparus sans que la défense puisse les consulter, explique Pascal Kintz. Il y aurait une vidéo qui montre un médecin russe qui expliquerait que des molécules comme la trimétazidine pourraient améliorer la performance.

Ce que m’inspire tout cela, je vais vous l’expliquer. Moi, je viens du monde médico-légal, où c’est le procureur qui démontre que quelqu’un est coupable, et dans le sport, c’est à l’athlète de montrer qu’il est innocent. Alors, je peux dire que l’ AMA, dans ses démarches, erre complètement. J'en veux pour preuve que dans le sport de haut niveau, les études épidémiologiques démontrent que la prévalence du dopage est entre 10 % et 20 % et ils en attrapent 1 % . Alors, quand ils en ont un, ils vont tout faire pour le casser et le punir au maximum , conclut-il.

En attendant de faire la lumière sur toute cette affaire, le report des audiences a deux conséquences. D’une part, une jeune qui a maintenant 17 ans est conspuée par une partie du monde du sport sans que son entourage immédiat soit inquiété. D’autre part, des athlètes américains, japonais et canadiens attendent toujours de connaître l’issue du procès pour jouir d’une médaille olympique qui n’a toujours pas été octroyée depuis la fin des Jeux, il y a plus d'un an et demi.