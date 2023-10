La famille Andretti fait un pas de plus vers un retour en F1

Michael Andretti a franchi une étape importante lundi dans sa tentative d'obtenir une équipe de F1. La Fédération internationale de l'automobile (FIA) a indiqué que sa proposition répondait à tous les critères d'admissibilité.

Andretti Formula Racing LLC était la seule entité remplissant les critères de sélection fixés sous tous les aspects matériels. Je félicite Michael Andretti et son équipe pour cette candidature rigoureuse , a expliqué la FIA par le biais de son président.

Trois autres candidatures ont été étudiées par la fédération.

Même si la FIA dit oui à une onzième équipe sur la grille, sa décision ne garantit pas l'arrivée d'Andretti Global en F1.

L'entreprise Andretti Global (anciennement Andretti Autosport) et son partenaire d'affaires Cadillac doivent encore démontrer leur potentiel commercial auprès des propriétaires de la F1, Liberty Media, et des autres équipes déjà en place.

Les équipes de F1 inscrites sont très réticentes à l'idée de hausser le plateau à plus de 20 voitures (ou 10 équipes). Comme les revenus de la F1 sont divisés entre les équipes, l'arrivée d'une onzième diminuerait la part de chacune. Il est donc possible qu'Andretti Global ait à payer un droit d'entrée exorbitant.

Le chiffre évoqué de 200 millions de dollars américains serait déjà revu à la hausse.

Nous prenons acte des conclusions de la FIA concernant les première et deuxième phases de leur processus et allons maintenant procéder à notre propre évaluation des mérites de la dernière candidature en lice , a réagi le groupe Formula One Management (FOM) dans un communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Michael et Mario Andretti ont franchi une première étape dans leur projet d'accéder à la F1. Photo : Getty Images / Will Schneekloth

Andretti Gobal et la FOM doivent signer un accord commercial qui fasse l'affaire des deux parties. Ce qui laisse supposer de longues négociations.

Nous devons nous assurer que la décision prise soit bonne pour notre championnat , a déjà dit Stefano Domenicali, président du groupe Formula One.

La famille Andretti tente depuis trois ans d'effectuer un retour en F1.

Mario et Michael font partie des pilotes les plus prestigieux de l'histoire américaine de la course automobile. Mario comme pilote en F1 et en Indycar, Michael comme pilote et chef d'entreprise en Indycar.

Ils tentent depuis des années de ramener le nom Andretti en F1, et ont franchi un premier obstacle en obtenant l'appui de la FIA.