Place aux choses sérieuses pour le Canadien

Ils ne sont plus que 30 au camp d’entraînement du Canadien, un groupe qui sera réduit avant le départ pour Mont-Tremblant mercredi. Ceux qui y croient encore ont une dernière chance de se faire valoir.

Et non la moindre contre une formation torontoise des grands jours. Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares et Morgan Rielly seront tous en uniforme lundi soir pour accueillir le Canadien à l’occasion de son cinquième et avant-dernier match préparatoire.

Dans les rangs tricolores à Toronto, notons la présence de Logan Mailloux, de Mattias Norlinder et d’Emil Heineman, trois survivants de la grande purge du week-end.

Les deux jeunes défenseurs s’exerçaient en avantage numérique à l’entraînement lundi matin, un département dans lequel le Canadien peine à trouver les bonnes combinaisons, pour rester poli.

Norlinder avait d’ailleurs disputé plus de six minutes à cinq contre quatre samedi soir. Si l’un ou l’autre peut gagner des points, c’est bien à ce chapitre.

Ils sont à la porte [de la Ligue nationale]. C’est pour ça qu’ils sont encore ici en ce moment , a laissé tomber David Savard.

C’est à eux de faire un trou. C’est ça ta job quand tu es jeune. C’est d’essayer de pousser du monde pour trouver une place dans l’équipe. Ce n’est pas nécessairement facile. Le camp leur donne cette chance.

Le simple fait que Mailloux soit toujours dans le coup devrait lui donner confiance , a fait valoir Martin St-Louis.

Publicité

Je me suis amélioré pendant le camp. Maintenant il s’agit de continuer à progresser. Ce sera un bon test ce soir contre une vraie formation de la LNH , a estimé l’ancien des Knights de London.

En deuxième vitesse

L’heure des expériences achève. St-Louis, tranquillement, place ses pions en vue du premier match de la saison contre ces mêmes Maple Leafs le 11 octobre.

Le groupe ayant été considérablement réduit, le travail est moins lourd , a jugé St-Louis.

Tu peux plus rentrer dans les détails , a-t-il ajouté.

C’était le cas à l’entraînement. On s’efforce essentiellement à trouver le complément idéal au sein du premier trio et à peaufiner l’avantage numérique. Pour le reste, les combinaisons se précisent.

Publicité

Le tandem Nick Suzuki-Cole Caufield aura droit à un cinquième candidat à sa droite lundi en Josh Anderson, mais l’entraîneur a assuré qu’il ne recommençait pas son évaluation à zéro. Alex Newhook est blessé au haut du corps; le CH avait besoin de Monahan au centre. Voilà pourquoi Anderson ira faire son tour avec les deux vedettes.

Par déduction, on comprend que le poste convoité risque de se jouer entre Newhook et Monahan.

Le deuxième trio est demeuré intact. Rafaël Harvey-Pinard, Kirby Dach et Juraj Slafkovsky disputeront un troisième match ensemble, un mélange que semble affectionner l’entraîneur.

Il faudra également prêter attention aux unités d’avantage numérique. Monahan avait retrouvé la première vague avec Dach, Suzuki et Caufield. Lors des exercices, les trois jeunes changeaient constamment de position entre les flancs et le milieu de l’enclave, question de saupoudrer un peu d’imprévisibilité sur l’attaque massive.

Je sais qu’il y a des avantages numériques où on a l’air super et il y a des avantages numériques où on n’est pas là pantoute. Quand tu commences à essayer quelque chose qui est nouveau pour le groupe, ça va être dur d’avoir de la constance en partant , a commencé St-Louis.

On le sait, on est patients, on est agressifs avec notre patience et on va continuer à les aider à trouver la meilleure manière de bouger. Quand tu bouges, pourquoi tu bouges, à quelle vitesse tu bouges, c’est quoi les trous. Récemment, on se concentrait sur nous autres, mais là on va commencer à regarder l’autre équipe aussi. C’est un casse-tête, mais il faut que tu ailles un plan aussi , a-t-il détaillé.

D’autres blessés

Newhook, Joel Armia et Gustav Lindstrom sont tous évalués quotidiennement pour une blessure au haut du corps, a fait savoir le CH lundi matin.

Les trois patineurs s’ajoutent à une liste d’éclopés qui comprend déjà Chris Wideman et Christian Dvorak. Carey Price aussi pour ceux qui y tiennent.

Dvorak a patiné avec ses coéquipiers pour la première fois du camp d’entraînement lundi. L’Américain portait un gilet interdisant les contacts. Mike Matheson, absent depuis le 27 septembre, s’est entraîné avec tout le groupe sans aucune restriction. Il ne fera pas le voyage à Toronto.

Jake Allen amorcera le match contre les Leafs et devrait le jouer en entier, a laissé entendre St-Louis, sans le confirmer. Suspense quand tu nous tiens.

Formation du Canadien :

Attaquants

Caufield-Suzuki-Anderson

Harvey-Pinard-Dach-Slafkovsky

Pearson-Monahan-Gallagher

Heineman-Evans-Ylönen

Défenseurs

Norlinder-Savard

Xhekaj-Kovacevic

Harris-Mailloux

Gardiens

Allen

Primeau