L’équipe F1 Aston Martin roule encore à perte

Avec Lance Stroll et Sebastian Vettel en piste en 2022, l’équipe F1 Aston Martin a enregistré la saison dernière des pertes de 87,3 millions de dollars canadiens, comparativement à 71,5 millions en 2021.

Quand un patron d'équipe dit qu'il a besoin que ses deux pilotes marquent des points, c'est que les points marqués en F1 valent des millions de dollars.

Les chiffres de l'équipe Aston Martin pour 2022 ne trompent pas. L'équipe, qui est constante expansion, avec la construction de sa nouvelle usine en trois phases (2023, 2024 et 2025), a besoin d'aller chercher le maximum de revenus par sa position au championnat des constructeurs.

En 2022, Lance Stroll et Sebastian Vettel ont marqué 55 points (18 pour le pilote québécois) et l'équipe a fini la saison au 7e rang du classement des constructeurs. En 2021, l'équipe avait marqué 77 points (34 pour le Québécois) et avait fini également au 7e rang.

L’équipe Aston Martin a subi en 2022 des pertes de 87,3 millions de dollars canadiens (52,9 M£), malgré des gains de 53 M$ CA grâce à la commandite et aux bourses de résultats. En 2021, les pertes avaient été de 71,5 M$ CA.

Les chiffres de l'année 2022 ont été rendus publics à la fin du mois de septembre.

Ouvrir en mode plein écran Les chiffres de l'équipe F1 Aston Martin (comparatif 2021 - 2022) Photo : AMR GP Limited

Globalement, l’équipe F1 Aston Martin a fait en 2022 un chiffre d’affaires de 311,5 M$ CA, comparativement à 248,3 millions en 2021.

Mais les coûts de l’équipe en 2022 pour aller courir ont été de 250,9 M$ CA, comparativement à 177,8 millions en 2021.

Les embauches en 2022 ont fait grimper le coût du personnel de 10 %, à 90,6 M$ CA. L’équipe était en 2022 composée de 504 personnes, réparties comme suit : 54 personnes à l’administration, 423 dans les domaines techniques et de design et production (comparativement à 401 personnes en 2021).

Ouvrir en mode plein écran Lance Stroll dans l'AMR23 Photo : Aston Martin F1 / Zak Mauger

Il est intéressant de noter que l’équipe a payé 2,47 M$ CA pour les services de Lance Stroll par le biais de sa maison de gérance, Falcon Racing Services, soit 304 200 $ de moins qu’en 2021. Falcon Services est allé chercher 1,5 M$ CA en 2022 en revenus de commandites pour l’équipe.

Avec l'arrivée de Fernando Alonso en 2023, l'humeur est plus optimiste chez Aston Martin, même si les performances de Lance Stroll laissent à désirer.

Alors que l'Espagnol a marqué 174 points pour Aston Martin en 2023 (grâce notamment à ses 7 podiums), Lance Stroll n'en a amassé que 47, ce qui lui vaut de nombreuses critiques sur la valeur ajoutée qu'il apporte à l'équipe.

Cela dit, l'équipe F1 Aston Martin est bien mieux placée au classement des constructeurs, au 4e rang, par rapport à 2022, mais elle est menacée par l'équipe McLaren qui n'a que 49 points de retard (25 points pour une victoire, 18 pour une 2e place, 15 pour une 3e, etc.).

Mais si le Québécois avait pu lui aussi monter sur le podium, l'équipe s'en porterait mieux. C'est pour cela qu'il subit beaucoup de pression en raison de ses mauvaises performances.

Rappelons que l'équipe F1 Aston Martin est à la troisième année de son plan quinquennal de développement destiné à gagner le titre mondial.