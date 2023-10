Aurélie Rivard victime d’un vol de voiture

L'athlète canadienne de paranatation Aurélie Rivard a été victime d'un vol de sa voiture dans la nuit de samedi à dimanche. Les voleurs se sont notamment emparés de plusieurs de ses médailles paralympiques.

L’athlète de 29 ans, originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, était de passage dans la région de Montréal pour prendre part à une activité caritative à Terrebonne.

Dans la nuit de samedi, la vitre de sa portière a été éclatée au centre-ville de Montréal, et les brigands lui ont volé des médailles, des vêtements, de l’équipement de natation, des livres d'université , a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Sa voiture, avec laquelle les voleurs se sont enfuis, lui permet de trimballer la moitié de sa maison , puisqu'elle doit régulièrement se déplacer pour respecter plusieurs engagements à l'extérieur de Québec, sa ville d'entraînement, explique-t-elle.

Parmi le lot de médailles volées se retrouve sa médaille d'or au 400 m nage libre aux Jeux de Rio, en 2016, la plus significative à ses yeux . Ces Jeux paralympiques, ses deuxièmes, lui ont permis d'impressionner le monde en remportant trois médailles d’or : au 50 m libre, 100 m libre et 400 m libre, en plus d'une médaille d’argent au 200m QNI.

Aurélie Rivard a aussi remporté cinq médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo pour porter son total en carrière à 10 médailles en trois participations aux Jeux paralympiques. Elle a remporté la première médaille d’or du Canada à Tokyo et a battu le record du monde au 100 m libre S10 féminin. Elle a également défendu avec succès son titre paralympique au 400 m libre S10 en établissant un record du monde.

Rivard a effectué sa première percée internationale majeure aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres à l’âge de 16 ans. Elle y avait gagné la médaille d’argent au 400 m libre et s’était qualifiée pour les finales dans quatre autres épreuves.