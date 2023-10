Le Canadien affichait complet avant même le début du camp. N’empêche qu’il y avait une place, une toute petite place, pour que survienne une surprise. Il n’en fut rien.

Faut-il être déçu ou se satisfaire de ce qu’on a vu lors de ces 11 jours de camp qui viennent de défiler lentement? Il faudra s’en contenter en tout cas.

La bataille sur le flanc droit de la défense bat toujours son plein, mais certainement pas au rythme d’une course endiablée entre concurrents au sommet de leur art.

Puisqu’il a presque 22 ans et vient de disputer une moitié de saison dans la Ligue nationale en démontrant d’indéniables qualités, Justin Barron partait favori pour cimenter son poste de troisième droitier dans la formation. Il semble sur le point de s’éjecter de la conversation, un peu à l’image de ce qu’avait fait Ryan Poehling il y a deux ans lorsque le poste de quatrième centre, voire de troisième, lui semblait promis. L’Américain avait été translucide pendant le camp à l’époque.

Cela dit, un court séjour à Laval avait permis à Poehling de retrouver ses repères et il était revenu à Montréal y jouer de façon honnête pendant quelques mois. Qui sait si Barron pourrait bénéficier d’un parcours similaire pendant que Gustav Lindstrom pallie son absence.

Pour ce qui est des autres jeunes droitiers, il y a là de bien belles promesses, autant par la maturité précoce du jeu de David Reinbacher que par la combinaison rarissime d’habiletés de Logan Mailloux.

Ouvrir en mode plein écran Les recrues Joshua Roy et David Reinbacher lors de l'échauffement. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Dans les deux cas toutefois, il faudra un peu de raffinement et c’est ce que le CH entend bien leur laisser faire cette saison, même si Mailloux, à l’heure d’écrire ces lignes, n’a pas encore été retranché. On peut penser que le match de lundi soir à Toronto sera son dernier tour de piste avant de se rapporter au camp du Rocket dans la Ligue américaine.

En attaque, l’on disait d’Emil Heineman qu’il était probablement le seul à pouvoir légitimement aspirer à un rôle avec le grand club cette année. Le Canadien lui a donné l’occasion de le prouver en reléguant Jesse Ylönen, travailleur compétent dont l’organisation connaît les forces et les limites, au sein de trios de jeunes avec Owen Beck et Joshua Roy.

Heineman aussi est passé à côté du moment, même si Martin St-Louis a affirmé qu’il avait disputé son meilleur match du camp samedi soir.

Parlant de Beck et Roy, les deux semblent sur la bonne voie. Le Québécois, particulièrement, grâce à sa compréhension du jeu, n’est peut-être pas si loin de la LNH. Il aura à tout le moins un rôle important à Laval.

Le constat est moins enthousiaste pour ce qui est de Sean Farrell et Filip Mesar, deux espoirs de premier plan de l’organisation jusqu’à tout récemment. Le premier aura visiblement besoin de se frotter davantage à des hockeyeurs professionnels, tandis que le CH regrette déjà d’avoir repêché le second au 26e rang en 2022 au détriment de Jiri Kulich.

Puis, il y a Cayden Primeau. L'Américain de 24 ans n'a supplanté ni Jake Allen ni Samuel Montembeault dans la hiérarchie ces deux dernières semaines et c'est à se demander si Jakub Dobes n'est pas en train de le devancer. Comme Primeau doit passer par le ballottage pour être rétrogradé dans la LAH, un ménage à trois gardiens n'est pas à exclure totalement.

Il commence à se faire tard pour le fils de Keith.

En rodage depuis six ans

Il y aurait de quoi relativiser les insuccès du Canadien en avantage numérique depuis le début du camp d’entraînement si ses déboires ne remontaient pas à Mathusalem.

Mais voilà, la dernière fois que le CH a misé sur une attaque massive dominante, Jonathan Drouin n’avait pas encore été repêché dans la Ligue nationale et Brendan Gallagher était une verte recrue.

Pas que l’on tient à agiter les épouvantails du passé, ce sont les circonstances qui nous y poussent. Depuis le départ d’Andrei Markov en 2017, le CH a terminé, dans l’ordre, 12e, 30e, 22e, 17e, 31e et 29e.

Évidemment, impossible d’attribuer à un seul homme cette débandade, d’autant plus qu’une vaste ribambelle d’employés ont défilé pendant ces six saisons pour tenter de transformer cette lacune en force, sans y parvenir. Il demeure que si le passé se porte garant de l’avenir, celui-ci n’est pas radieux et les premiers signes de l’unité de cinq dans ce camp ne sont certes pas encourageants.

Le Canadien a marqué 2 fois en 20 occasions en 4 matchs. Il s’est fait blanchir dans les deux matchs contre Toronto en fin de semaine en 11 tentatives, ne décochant que 7 maigres tirs vers le filet. L’équipe a, de surcroît, accordé deux buts avec l’avantage d’un homme.

Vendredi soir, le CH n’a pas déployé l’artillerie lourde sur la glace, mais samedi, Nick Suzuki, Cole Caufield, Kirby Dach et Rafaël Harvey-Pinard formaient la première unité. Le seul intrus : Mattias Norlinder.

Ouvrir en mode plein écran Kirby Dach, Nick Suzuki et Cole Caufield Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

L’importance du quart-arrière n’est plus à démontrer – voir ci-haut référence surannée à Andrei Markov – il demeure que la performance du groupe avait de quoi laisser sur son appétit. Même la deuxième vague intriguait en raison de la présence d’Alex Newhook et de Juraj Slafkovsky.

Après le match samedi, sans parler précisément de l’avantage numérique, Martin St-Louis a évoqué l’importance du ratio risque-récompense dans les décisions de ses joueurs, l’un de ses préceptes fétiches.

Ce n’est pas ce que ça te tente de faire. Il faut que ce soit calculé. Pourquoi tu essaies de faire ça à ce moment-là? Tu ne peux pas juste arriver le 11 octobre [lors du premier match de la saison, NDLR] et te dire que tu vas prendre les meilleures décisions possibles. Il faut que tu joues comme tu pratiques. Il faut que tu crées de bonnes habitudes , a expliqué l’entraîneur.

Il nous reste deux matchs préparatoires, de bonnes pratiques ensemble. On va essayer d’être prêts pour le premier match.

Bonne idée.

Y a-t-il un ailier dans la salle?

On se creuse la tête chez le Canadien, c’est évident.

À grands pouvoirs correspondent grandes responsabilités, exhalait dans son dernier souffle l’oncle Ben à Peter Parker, et personne n’a encore enfilé le costume du superhéros pour évoluer à la droite du duo Cole Caufield-Nick Suzuki. Lourde tâche s’il en est.

Les partisans semblent garder un souvenir romantique de la présence de Kirby Dach avec le tandem. Ça s’était plutôt bien passé, en effet, mais les indicateurs statistiques n’étaient pas si favorables. À long terme, les mathématiques les auraient probablement rattrapés.

Sans compter le fait que le CH souhaite maintenir Dach au centre où sa protection de rondelle jumelée à son coup de patin et son jeu de transition font de lui un joueur unique dans cette formation.

Emil Heineman lors des premiers jours du camp, Tanner Pearson pendant le match Rouges contre Blancs, Sean Monahan contre les Sénateurs et Alex Newhook face aux Leafs ont tour à tour obtenu une audition. Rien de bien concluant pour le moment.

Ouvrir en mode plein écran Alex Newhook lors de la période d'échauffement Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Samedi, l’expérience a débuté du bon pied avec Newhook, a reconnu St-Louis.

En première période, c’était excitant de les voir , a lancé l’entraîneur pour tout commentaire sur son trio. Il a ensuite fait dévier sa réponse sur le jeu de l’ensemble de l’équipe même si la question portait spécifiquement sur Newhook.

Lorsque les trois étaient sur la glace, le trio a tout de même contrôlé l’ensemble des tentatives de tirs (15 à 0) à cinq contre cinq. Il y a là une certaine promesse advenant qu’on leur donne une autre chance.

N’empêche, en raison de son expérience et son intelligence du jeu, Monahan apparaît comme le meilleur des candidats. Monahan, un centre naturel, pourrait soulager Suzuki de responsabilités défensives et de certaines mises au jeu.

Remarquez, ce serait tout aussi vrai s’il évoluait avec Dach et celui-ci en a probablement davantage besoin, surtout si son autre ailier s’appelle Juraj Slafkovsky comme on le voit depuis le début des matchs préparatoires.

Bref, un joyeux casse-tête. Il y a un morceau que l’entraîneur n’a toujours pas essayé : Rafaël Harvey-Pinard.

Alors, Rafaël, espères-tu avoir ta chance?

Oui. En même temps, je regarde les trios quand j’arrive le matin et c’est pas moi qui vais décider de ça. Peu importe avec qui je joue, je veux donner mon 100% et jouer de la bonne manière , s’est exprimé le Saguenéen samedi soir.

On le reconnaît bien là.

John Parker-Jones : la progression du gentil géant

Il a été le premier à l’admettre. La plus grande qualité de John Parker-Jones est probablement son gabarit.

À 6 pi 7 po (2,01 m) et 229 lb (104 kg), l’Ontarien de 23 ans a le physique de l’emploi. Et davantage. Lui-même dit aimer la qualité de son tir. On peut aussi admirer sa hargne, sa détermination et sa persévérance, son coup de patin amélioré ou sa propension à attaquer le filet.

Vendredi soir, dans le match le plus terne de l’histoire de mémoire d’homme, Parker-Jones aura été le meilleur attaquant de son groupe, ce qui en dit autant sur son évolution que sur la passivité de ses coéquipiers du moment.

Jamais repêché dans le junior majeur, le jeune homme a été invité à différents camps de la Ligue junior de l’Ontario à 17 ans. Certains en tant qu’attaquant, d’autres comme défenseur.

L’année précédente, Parker-Jones avait été partiellement transformé d’avant en arrière par son entraîneur qui devait composer avec une myriade de blessures.

Je pense qu’il nous restait juste quatre défenseurs , a raconté le principal intéressé vendredi matin.

Les Petes de Peterborough l’ont finalement gardé dans leurs rangs, d’abord comme attaquant pour sa première saison en 2017-2018. Puis, l’année suivante, les Petes ont été frappés par la malchance.

Il y a eu beaucoup de blessures, je me suis retrouvé en défense à nouveau. À partir de là, je suis devenu une espère de maraudeur entre les deux positions. Je pense que cette polyvalence aide mon jeu , a estimé Parker-Jones.

Après une année perdue en raison de la COVID, Parker-Jones a joué pour l’université de Windsor en 2021-2022, pas exactement la voie pavée de pétales de roses vers la Ligue nationale de hockey. Il s’en est drôlement rapproché aujourd’hui.

Le grand gaillard a disputé un premier match préparatoire cette année, l’objectif qu’il s’était donné en arrivant au camp d’entraînement.

Je veux juste en profiter et faire une impression durable , avait-il commenté avant son match.

Mission réussie.

Comme nous le confiait le collègue Marc Antoine Godin récemment, qui aurait parié il y a quelques années sur le fait que Michael Pezzetta jouerait un jour dans la Ligue nationale.

Parions alors que Parker-Jones n’aura pas à faire la navette entre Trois-Rivières et Laval cette saison. Même si son rêve lui semble loin, il n’en a jamais été aussi près.

Dimanche, le Canadien a soumis les noms des attaquants Lias Andersson et Philippe Maillet au ballottage. Les quatre joueurs mis au ballottage samedi n'ont pas été réclamés et prendront la direction du Rocket de Laval.